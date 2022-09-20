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В парламенте Белоруссии заявили, что третья мировая война уже идет - РИА Новости, 20.09.2022
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В парламенте Белоруссии заявили, что третья мировая война уже идет
В парламенте Белоруссии заявили, что третья мировая война уже идет - РИА Новости, 20.09.2022
В парламенте Белоруссии заявили, что третья мировая война уже идет
Спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что третья мировая война фактически уже идет в экономике, международных отношениях и... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:56
2022-09-20T10:56
в мире
владимир андрейченко
белоруссия
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МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что третья мировая война фактически уже идет в экономике, международных отношениях и головах людей, грозит перерасти в горячую фазу."Ситуация в мире становится все более тревожной. Человечество не просто в шаге от третьей мировой войны, она фактически идет в международных отношениях, экономике, людских головах и все больше перетекает в горячую фазу", - сказал Андрейченко, открывая во вторник сессию нижней палаты парламента Белоруссии.По его словам, "не желая признавать свое историческое поражение, коллективный Запад всеми силами стремится затормозить процесс формирования многополярного мира". Спикер подчеркнул, что уберечь мир от катастрофы можно только путем укрепления доверия и сотрудничества между странами. "К сожалению, вместо продвижения мирной, объединительной повестки, в которой так остро нуждаются народы мира, западные политики упорно считают, что глобальный конфликт должен быть решен на поле боя. Пока они действуют чужими руками, однако это только пока", - сказал Андрейченко.Он заявил, что в таких условиях только сильное государство, основанное на национальных традициях народовластия, способно надежно защитить своих граждан, укрепить суверенитет и независимость, обеспечить высокую динамику экономического роста и социальное благополучие. "Но государство – это все белорусы. И момент истины настал сегодня для всех нас – тех, кто поддерживает власть, и тех, кто ее критикует. Отсидеться в стороне не получится никому. На каждом из нас лежит личная ответственность за судьбу нашей родины", - подчеркнул Андрейченко.
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в мире, владимир андрейченко, белоруссия
В мире, Владимир Андрейченко, Белоруссия
10:56 20.09.2022
 
В парламенте Белоруссии заявили, что третья мировая война уже идет

Спикер нижней палаты парламента Белоруссии Андрейченко: третья мировая война уже идет

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Минск. Архивное фото
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МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что третья мировая война фактически уже идет в экономике, международных отношениях и головах людей, грозит перерасти в горячую фазу.
"Ситуация в мире становится все более тревожной. Человечество не просто в шаге от третьей мировой войны, она фактически идет в международных отношениях, экономике, людских головах и все больше перетекает в горячую фазу", - сказал Андрейченко, открывая во вторник сессию нижней палаты парламента Белоруссии.
По его словам, "не желая признавать свое историческое поражение, коллективный Запад всеми силами стремится затормозить процесс формирования многополярного мира". Спикер подчеркнул, что уберечь мир от катастрофы можно только путем укрепления доверия и сотрудничества между странами. "К сожалению, вместо продвижения мирной, объединительной повестки, в которой так остро нуждаются народы мира, западные политики упорно считают, что глобальный конфликт должен быть решен на поле боя. Пока они действуют чужими руками, однако это только пока", - сказал Андрейченко.
Он заявил, что в таких условиях только сильное государство, основанное на национальных традициях народовластия, способно надежно защитить своих граждан, укрепить суверенитет и независимость, обеспечить высокую динамику экономического роста и социальное благополучие. "Но государство – это все белорусы. И момент истины настал сегодня для всех нас – тех, кто поддерживает власть, и тех, кто ее критикует. Отсидеться в стороне не получится никому. На каждом из нас лежит личная ответственность за судьбу нашей родины", - подчеркнул Андрейченко.

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