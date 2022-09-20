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ПСБ открыл в Оренбурге Центр уличного баскетбола - РИА Новости, 20.09.2022
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ПСБ открыл в Оренбурге Центр уличного баскетбола
ПСБ открыл в Оренбурге Центр уличного баскетбола - РИА Новости, 20.09.2022
ПСБ открыл в Оренбурге Центр уличного баскетбола
ПСБ открыл в Оренбурге Центр уличного баскетбола, ставший двенадцатым по счету в России, сообщает пресс-служа банка. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:51
2022-09-20T13:51
оренбургская область
оренбург
россия
денис паслер
псб (банк псб)
промсвязьбанк
рубен бегунц
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. ПСБ открыл в Оренбурге Центр уличного баскетбола, ставший двенадцатым по счету в России, сообщает пресс-служа банка. Спортивный объект международного класса построен банком при содействии Российской Федерации Баскетбола в рамках "Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ — Детям". Центр уличного баскетбола в Оренбурге площадью около 2 тысяч квадратных метров включает полноразмерное баскетбольное поле со всепогодным покрытием, пять площадок для баскетбола 3х3, мобильные трибуны для зрителей и зону уличных тренажеров. Спортивный объект построен в соответствии с регламентом Международной федерации баскетбола (FIBA), что позволяет проводить здесь международные соревнования. По периметру центра предусмотрено наружное освещение, что позволит проводить полноценные занятия и в темное время суток."В 2020 году мы дали старт "Первому Всероссийскому Спортивному Проекту "ПСБ — Детям", и сегодня в рамках этой инициативы открыли уже двенадцатый по счету наш баскетбольный центр – в Оренбурге. Мы видим увлеченность юных спортсменов этим динамичным и красивым видом спорта, их радость и горящие глаза, когда они забрасывают мяч в кольцо. Я уверен, что эта площадка станет и для оренбуржцев прекрасным трамплином для достижения высоких целей и результатов. Центр уличного баскетбола рассчитан не только на детей, здесь смогут заниматься и взрослые: любители, профессиональные баскетболисты 3х3, а также спортсмены с ограниченными возможностями", - сказал на церемонии открытия центра директор по спортивным проектам ПСБ и руководитель проекта "ПСБ — Детям" Рубен Бегунц.По словам принявшего участие в церемонии открытия президента Российской Федерации Баскетбола Андрея Кириленко, Оренбург - очень спортивный город, здесь большой баскетбольный регион, давно заслуживший свой Центр уличного баскетбола. Со своей стороны губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура, с 2019 года в регионе построены десятки новых спортивных объектов – площадки ГТО, поля для футбола и мини-футбола, физкультурно-оздоровительные комплексы и прочее."Сейчас в области баскетболом занимается больше 25 тысяч человек. Уверен, с появлением такой площадки их станет намного больше", - сказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба ПСБ.
https://ria.ru/20220912/psb-1816302819.html
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оренбургская область, оренбург, россия, денис паслер, псб (банк псб), промсвязьбанк, рубен бегунц
Оренбургская область, Оренбург, Россия, Денис Паслер, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Рубен Бегунц
13:51 20.09.2022
 

ПСБ открыл в Оренбурге Центр уличного баскетбола

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в медиабанкБаскетбол
Баскетбол - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. ПСБ открыл в Оренбурге Центр уличного баскетбола, ставший двенадцатым по счету в России, сообщает пресс-служа банка.
Спортивный объект международного класса построен банком при содействии Российской Федерации Баскетбола в рамках "Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ — Детям".
Центр уличного баскетбола в Оренбурге площадью около 2 тысяч квадратных метров включает полноразмерное баскетбольное поле со всепогодным покрытием, пять площадок для баскетбола 3х3, мобильные трибуны для зрителей и зону уличных тренажеров. Спортивный объект построен в соответствии с регламентом Международной федерации баскетбола (FIBA), что позволяет проводить здесь международные соревнования. По периметру центра предусмотрено наружное освещение, что позволит проводить полноценные занятия и в темное время суток.
ПСБ открыл в Нальчике самый южный Центр уличного баскетбола - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 18:11
ПСБ открыл первый в КБР и одиннадцатый в России Центр уличного баскетбола
"В 2020 году мы дали старт "Первому Всероссийскому Спортивному Проекту "ПСБ — Детям", и сегодня в рамках этой инициативы открыли уже двенадцатый по счету наш баскетбольный центр – в Оренбурге. Мы видим увлеченность юных спортсменов этим динамичным и красивым видом спорта, их радость и горящие глаза, когда они забрасывают мяч в кольцо. Я уверен, что эта площадка станет и для оренбуржцев прекрасным трамплином для достижения высоких целей и результатов. Центр уличного баскетбола рассчитан не только на детей, здесь смогут заниматься и взрослые: любители, профессиональные баскетболисты 3х3, а также спортсмены с ограниченными возможностями", - сказал на церемонии открытия центра директор по спортивным проектам ПСБ и руководитель проекта "ПСБ — Детям" Рубен Бегунц.
По словам принявшего участие в церемонии открытия президента Российской Федерации Баскетбола Андрея Кириленко, Оренбург - очень спортивный город, здесь большой баскетбольный регион, давно заслуживший свой Центр уличного баскетбола.
Со своей стороны губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура, с 2019 года в регионе построены десятки новых спортивных объектов – площадки ГТО, поля для футбола и мини-футбола, физкультурно-оздоровительные комплексы и прочее.
"Сейчас в области баскетболом занимается больше 25 тысяч человек. Уверен, с появлением такой площадки их станет намного больше", - сказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба ПСБ.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 16:14
ПСБ открыл десятый Центр уличного баскетбола
 
Оренбургская областьОренбургРоссияДенис ПаслерПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкРубен Бегунц
 
 
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