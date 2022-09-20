ПСБ открыл в Оренбурге Центр уличного баскетбола
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. ПСБ открыл в Оренбурге Центр уличного баскетбола, ставший двенадцатым по счету в России, сообщает пресс-служа банка.
Спортивный объект международного класса построен банком при содействии Российской Федерации Баскетбола в рамках "Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ — Детям".
Центр уличного баскетбола в Оренбурге площадью около 2 тысяч квадратных метров включает полноразмерное баскетбольное поле со всепогодным покрытием, пять площадок для баскетбола 3х3, мобильные трибуны для зрителей и зону уличных тренажеров. Спортивный объект построен в соответствии с регламентом Международной федерации баскетбола (FIBA), что позволяет проводить здесь международные соревнования. По периметру центра предусмотрено наружное освещение, что позволит проводить полноценные занятия и в темное время суток.
"В 2020 году мы дали старт "Первому Всероссийскому Спортивному Проекту "ПСБ — Детям", и сегодня в рамках этой инициативы открыли уже двенадцатый по счету наш баскетбольный центр – в Оренбурге. Мы видим увлеченность юных спортсменов этим динамичным и красивым видом спорта, их радость и горящие глаза, когда они забрасывают мяч в кольцо. Я уверен, что эта площадка станет и для оренбуржцев прекрасным трамплином для достижения высоких целей и результатов. Центр уличного баскетбола рассчитан не только на детей, здесь смогут заниматься и взрослые: любители, профессиональные баскетболисты 3х3, а также спортсмены с ограниченными возможностями", - сказал на церемонии открытия центра директор по спортивным проектам ПСБ и руководитель проекта "ПСБ — Детям" Рубен Бегунц.
По словам принявшего участие в церемонии открытия президента Российской Федерации Баскетбола Андрея Кириленко, Оренбург - очень спортивный город, здесь большой баскетбольный регион, давно заслуживший свой Центр уличного баскетбола.
Со своей стороны губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура, с 2019 года в регионе построены десятки новых спортивных объектов – площадки ГТО, поля для футбола и мини-футбола, физкультурно-оздоровительные комплексы и прочее.
"Сейчас в области баскетболом занимается больше 25 тысяч человек. Уверен, с появлением такой площадки их станет намного больше", - сказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба ПСБ.
8 сентября, 16:14ПСБ открыл десятый Центр уличного баскетбола