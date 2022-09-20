https://ria.ru/20220920/basketbol-1818128276.html

ПСБ открыл в Оренбурге Центр уличного баскетбола

ПСБ открыл в Оренбурге Центр уличного баскетбола - РИА Новости, 20.09.2022

ПСБ открыл в Оренбурге Центр уличного баскетбола

ПСБ открыл в Оренбурге Центр уличного баскетбола, ставший двенадцатым по счету в России, сообщает пресс-служа банка. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:51

2022-09-20T13:51

2022-09-20T13:51

оренбургская область

оренбург

россия

денис паслер

псб (банк псб)

промсвязьбанк

рубен бегунц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143889/20/1438892092_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_daf7c84b8553078b7fc4f5c4ec9e171e.jpg

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. ПСБ открыл в Оренбурге Центр уличного баскетбола, ставший двенадцатым по счету в России, сообщает пресс-служа банка. Спортивный объект международного класса построен банком при содействии Российской Федерации Баскетбола в рамках "Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ — Детям". Центр уличного баскетбола в Оренбурге площадью около 2 тысяч квадратных метров включает полноразмерное баскетбольное поле со всепогодным покрытием, пять площадок для баскетбола 3х3, мобильные трибуны для зрителей и зону уличных тренажеров. Спортивный объект построен в соответствии с регламентом Международной федерации баскетбола (FIBA), что позволяет проводить здесь международные соревнования. По периметру центра предусмотрено наружное освещение, что позволит проводить полноценные занятия и в темное время суток."В 2020 году мы дали старт "Первому Всероссийскому Спортивному Проекту "ПСБ — Детям", и сегодня в рамках этой инициативы открыли уже двенадцатый по счету наш баскетбольный центр – в Оренбурге. Мы видим увлеченность юных спортсменов этим динамичным и красивым видом спорта, их радость и горящие глаза, когда они забрасывают мяч в кольцо. Я уверен, что эта площадка станет и для оренбуржцев прекрасным трамплином для достижения высоких целей и результатов. Центр уличного баскетбола рассчитан не только на детей, здесь смогут заниматься и взрослые: любители, профессиональные баскетболисты 3х3, а также спортсмены с ограниченными возможностями", - сказал на церемонии открытия центра директор по спортивным проектам ПСБ и руководитель проекта "ПСБ — Детям" Рубен Бегунц.По словам принявшего участие в церемонии открытия президента Российской Федерации Баскетбола Андрея Кириленко, Оренбург - очень спортивный город, здесь большой баскетбольный регион, давно заслуживший свой Центр уличного баскетбола. Со своей стороны губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура, с 2019 года в регионе построены десятки новых спортивных объектов – площадки ГТО, поля для футбола и мини-футбола, физкультурно-оздоровительные комплексы и прочее."Сейчас в области баскетболом занимается больше 25 тысяч человек. Уверен, с появлением такой площадки их станет намного больше", - сказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба ПСБ.

https://ria.ru/20220912/psb-1816302819.html

https://ria.ru/20220908/psb-1815437152.html

оренбургская область

оренбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, оренбург, россия, денис паслер, псб (банк псб), промсвязьбанк, рубен бегунц