https://ria.ru/20220920/balitskiy-1818242636.html
Референдум в Запорожской области проведут на освобожденной территории
Референдум в Запорожской области проведут на освобожденной территории - РИА Новости, 20.09.2022
Референдум в Запорожской области проведут на освобожденной территории
Референдум пройдет на освобожденной территории Запорожской области, все участки готовы и защищены с точки зрения безопасности, заявил глава администрации... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:19
2022-09-20T18:19
2022-09-20T19:03
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
в мире
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Референдум пройдет на освобожденной территории Запорожской области, все участки готовы и защищены с точки зрения безопасности, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Референдум будет проводиться на всей территории области, освобожденной от украинского нацизма. Соответственно, все города, районы имеют сегодня избирательные участки: они подготовлены, полностью защищены с точки зрения безопасности физической, электронной", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220920/referendum-1818236070.html
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евгений балицкий, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, в мире
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, В мире
18:19 20.09.2022 (обновлено: 19:03 20.09.2022)
Референдум в Запорожской области проведут на освобожденной территории
Балицкий заявил, что референдум в Запорожской области проведут на освобожденной территории