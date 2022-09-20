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Референдум в Запорожской области проведут на освобожденной территории - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/balitskiy-1818242636.html
Референдум в Запорожской области проведут на освобожденной территории
Референдум в Запорожской области проведут на освобожденной территории - РИА Новости, 20.09.2022
Референдум в Запорожской области проведут на освобожденной территории
Референдум пройдет на освобожденной территории Запорожской области, все участки готовы и защищены с точки зрения безопасности, заявил глава администрации... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:19
2022-09-20T19:03
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
в мире
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Референдум пройдет на освобожденной территории Запорожской области, все участки готовы и защищены с точки зрения безопасности, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Референдум будет проводиться на всей территории области, освобожденной от украинского нацизма. Соответственно, все города, районы имеют сегодня избирательные участки: они подготовлены, полностью защищены с точки зрения безопасности физической, электронной", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
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евгений балицкий, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, в мире
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, В мире
18:19 20.09.2022 (обновлено: 19:03 20.09.2022)
 
Референдум в Запорожской области проведут на освобожденной территории

Балицкий заявил, что референдум в Запорожской области проведут на освобожденной территории

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖители Запорожья во время общенародного съезда по вопросу проведения референдума о вступлении в Россию
Жители Запорожья во время общенародного съезда по вопросу проведения референдума о вступлении в Россию - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости
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Жители Запорожья во время общенародного съезда по вопросу проведения референдума о вступлении в Россию. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Референдум пройдет на освобожденной территории Запорожской области, все участки готовы и защищены с точки зрения безопасности, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Референдум будет проводиться на всей территории области, освобожденной от украинского нацизма. Соответственно, все города, районы имеют сегодня избирательные участки: они подготовлены, полностью защищены с точки зрения безопасности физической, электронной", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БалицкийЗапорожская областьРеферендумы на освобожденных территорияхВ мире
 
 
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