https://ria.ru/20220920/balitskiy-1818242636.html

Референдум в Запорожской области проведут на освобожденной территории

Референдум в Запорожской области проведут на освобожденной территории - РИА Новости, 20.09.2022

Референдум в Запорожской области проведут на освобожденной территории

Референдум пройдет на освобожденной территории Запорожской области, все участки готовы и защищены с точки зрения безопасности, заявил глава администрации... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:19

2022-09-20T18:19

2022-09-20T19:03

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818193574_0:31:3148:1802_1920x0_80_0_0_96e33809d070af844b9ede9b7bcd062d.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Референдум пройдет на освобожденной территории Запорожской области, все участки готовы и защищены с точки зрения безопасности, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Референдум будет проводиться на всей территории области, освобожденной от украинского нацизма. Соответственно, все города, районы имеют сегодня избирательные участки: они подготовлены, полностью защищены с точки зрения безопасности физической, электронной", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220920/referendum-1818236070.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгений балицкий, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, в мире