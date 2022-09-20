https://ria.ru/20220920/balet-1818239948.html

В Большом театре открывается новый балетный сезон

В Большом театре открывается новый балетный сезон - РИА Новости, 20.09.2022

В Большом театре открывается новый балетный сезон

Сегодня, 20 сентября, "Лебединое озеро" открывает новый балетный сезон в Большом театре. Премьера спектакля в этой редакции прошла 2 марта 2001 года, сообщается РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:57

2022-09-20T18:57

2022-09-20T18:57

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балет

большой театр

юрий григорович

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сегодня, 20 сентября, "Лебединое озеро" открывает новый балетный сезон в Большом театре. Премьера спектакля в этой редакции прошла 2 марта 2001 года, сообщается на сайте учреждения. Хореограф-постановщик — Юрий Григорович. Либретто он создал по мотивам сценария Владимира Бегичева и Василия Гельцера. Дирижер-постановщик — Павел Сорокин. Сценография и костюмы — Симон Вирсаладзе. "Лебединое озеро" — первый балет Петра Чайковского, и писал он его по по заказу Большого театра. "Здесь 20 февраля (по старому стилю) 1877 года состоялась мировая премьера балета в постановке Венцеля Юлиуса Рейзингера, а в 1880 году была предпринята и следующая по хронологии постановка – Йозефа Гансена", — рассказывается на портале учреждения.Другие ближайшие показы "Лебединого озера" в Большом театре — 21 и 22 сентября.

https://ria.ru/20220919/teatr-1817924639.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, балет, большой театр, юрий григорович, куда сходить