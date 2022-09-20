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В Большом театре открывается новый балетный сезон - РИА Новости, 20.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220920/balet-1818239948.html
В Большом театре открывается новый балетный сезон
В Большом театре открывается новый балетный сезон - РИА Новости, 20.09.2022
В Большом театре открывается новый балетный сезон
Сегодня, 20 сентября, "Лебединое озеро" открывает новый балетный сезон в Большом театре. Премьера спектакля в этой редакции прошла 2 марта 2001 года, сообщается РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:57
2022-09-20T18:57
культура
новости культуры
театр
балет
большой театр
юрий григорович
куда сходить
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сегодня, 20 сентября, "Лебединое озеро" открывает новый балетный сезон в Большом театре. Премьера спектакля в этой редакции прошла 2 марта 2001 года, сообщается на сайте учреждения. Хореограф-постановщик — Юрий Григорович. Либретто он создал по мотивам сценария Владимира Бегичева и Василия Гельцера. Дирижер-постановщик — Павел Сорокин. Сценография и костюмы — Симон Вирсаладзе. "Лебединое озеро" — первый балет Петра Чайковского, и писал он его по по заказу Большого театра. "Здесь 20 февраля (по старому стилю) 1877 года состоялась мировая премьера балета в постановке Венцеля Юлиуса Рейзингера, а в 1880 году была предпринята и следующая по хронологии постановка – Йозефа Гансена", — рассказывается на портале учреждения.Другие ближайшие показы "Лебединого озера" в Большом театре — 21 и 22 сентября.
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новости культуры, театр, балет, большой театр, юрий григорович, куда сходить
Культура, Новости культуры, Театр, Балет, Большой театр, Юрий Григорович, куда сходить
18:57 20.09.2022
 
В Большом театре открывается новый балетный сезон

Новый балетный сезон открывается в Большом театре спектаклем "Лебединое озеро"

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкГосударственный Академический Большой театр в Москве
Государственный Академический Большой театр в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сегодня, 20 сентября, "Лебединое озеро" открывает новый балетный сезон в Большом театре. Премьера спектакля в этой редакции прошла 2 марта 2001 года, сообщается на сайте учреждения.
Хореограф-постановщик — Юрий Григорович. Либретто он создал по мотивам сценария Владимира Бегичева и Василия Гельцера. Дирижер-постановщик — Павел Сорокин. Сценография и костюмы — Симон Вирсаладзе.
"Лебединое озеро" — первый балет Петра Чайковского, и писал он его по по заказу Большого театра.
"Здесь 20 февраля (по старому стилю) 1877 года состоялась мировая премьера балета в постановке Венцеля Юлиуса Рейзингера, а в 1880 году была предпринята и следующая по хронологии постановка – Йозефа Гансена", — рассказывается на портале учреждения.
Другие ближайшие показы "Лебединого озера" в Большом театре — 21 и 22 сентября.
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