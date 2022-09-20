https://ria.ru/20220920/aviareysy-1818081082.html
СМИ: прямые авиарейсы из России на Северный Кипр могут начаться в ноябре
СМИ: прямые авиарейсы из России на Северный Кипр могут начаться в ноябре - РИА Новости, 20.09.2022
СМИ: прямые авиарейсы из России на Северный Кипр могут начаться в ноябре
Прямые авиарейсы из России в Турецкую Республику Северного Кипра могут начаться в ноябре, сообщил во вторник телеканал CNN Turk cо ссылкой на источники. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:41
2022-09-20T11:41
2022-09-20T11:41
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АНКАРА, 20 сен – РИА Новости. Прямые авиарейсы из России в Турецкую Республику Северного Кипра могут начаться в ноябре, сообщил во вторник телеканал CNN Turk cо ссылкой на источники."Начинаются прямые рейсы из России в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). По информации, полученной из дипломатических источников, российские коммерческие рейсы вскоре будут осуществляться напрямую между Россией и Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК), возможно, через туроператора", - передал телеканал.По его данным, свое согласие на это также дали российские власти.Сообщается, что переговоры между Турцией и Россией все еще продолжаются."Согласно источникам, об этом событии, которое воспринимается как дипломатическая победа ТРСК и Турции, будет объявлено в ближайшие дни. Однако также стало известно, что первый рейс из России в ТРСК пытаются завершить к открытию нового аэропорта Эрджан, которое планируется провести 15 ноября", - уточнил телеканал.
https://ria.ru/20220811/turtsiya-1808770851.html
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РИА Новости
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в мире, турция, северный кипр, россия, туризм, новости - туризм, кипр
Туризм, В мире, Турция, Северный Кипр, Россия, Туризм, Новости - Туризм, Кипр
СМИ: прямые авиарейсы из России на Северный Кипр могут начаться в ноябре
CNN Turk: прямые авиарейсы из России на Северный Кипр могут начаться с середины ноября