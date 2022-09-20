https://ria.ru/20220920/aviareysy-1818081082.html

СМИ: прямые авиарейсы из России на Северный Кипр могут начаться в ноябре

СМИ: прямые авиарейсы из России на Северный Кипр могут начаться в ноябре - РИА Новости, 20.09.2022

СМИ: прямые авиарейсы из России на Северный Кипр могут начаться в ноябре

Прямые авиарейсы из России в Турецкую Республику Северного Кипра могут начаться в ноябре, сообщил во вторник телеканал CNN Turk cо ссылкой на источники. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:41

2022-09-20T11:41

2022-09-20T11:41

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АНКАРА, 20 сен – РИА Новости. Прямые авиарейсы из России в Турецкую Республику Северного Кипра могут начаться в ноябре, сообщил во вторник телеканал CNN Turk cо ссылкой на источники."Начинаются прямые рейсы из России в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). По информации, полученной из дипломатических источников, российские коммерческие рейсы вскоре будут осуществляться напрямую между Россией и Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК), возможно, через туроператора", - передал телеканал.По его данным, свое согласие на это также дали российские власти.Сообщается, что переговоры между Турцией и Россией все еще продолжаются."Согласно источникам, об этом событии, которое воспринимается как дипломатическая победа ТРСК и Турции, будет объявлено в ближайшие дни. Однако также стало известно, что первый рейс из России в ТРСК пытаются завершить к открытию нового аэропорта Эрджан, которое планируется провести 15 ноября", - уточнил телеканал.

https://ria.ru/20220811/turtsiya-1808770851.html

https://ria.ru/20220915/aviasoobschenie-1816974405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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