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Кэмерон рассказал о столкновениях со студией из-за "Аватара"

Кэмерон рассказал о столкновениях со студией из-за "Аватара" - РИА Новости, 20.09.2022

Кэмерон рассказал о столкновениях со студией из-за "Аватара"

Кэмерон рассказал о столкновениях с компанией Fox из-за двух ключевых моментов в фильме 2009 года "Аватар". Об этом он сообщил в интервью The New York Times. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:33

2022-09-20T17:33

2022-09-20T17:33

культура

новости культуры

джеймс кэмерон

кино и сериалы

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Кэмерон рассказал о столкновениях с компанией Fox из-за двух ключевых моментов в фильме 2009 года "Аватар". Об этом он сообщил в интервью The New York Times.Такие замечания Кэмерону пришлись не по душе. Он заявил: "Знаете, что? Это я снял "Титаник". Здание, в котором мы с вами встречаемся, этот новый комплекс стоимостью полмиллиарда долларов на вашем участке — за него заплачено деньгами, которые принес "Титаник".Конечно, такой выпад не означал, что режиссер не думал о кассовых сборах. Он просто не хотел, чтобы ему помешали создать такой фильм, какой он себе представлял. "Есть ответственность за то, чтобы все сделать наилучшим образом", — говорит Кэмерон.Он утверждает, что в итоге студия была ему благодарна. А моменты с полетами на икранах, например, стали едва ли не самыми любимыми у зрителей. "Мне кажется, что моя работа состоит в защите инвестиций студии, часто вопреки мнению (боссов компании, — Прим. ред.)", — объясняет режиссер блокбастера.В итоге "Аватар" собрал в мировом прокате 2,8 миллиарда долларов и является одним из самых кассовых фильмов в истории кинематографа.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, джеймс кэмерон, кино и сериалы