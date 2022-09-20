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Кэмерон рассказал о столкновениях со студией из-за "Аватара"
Кэмерон рассказал о столкновениях со студией из-за "Аватара" - РИА Новости, 20.09.2022
Кэмерон рассказал о столкновениях со студией из-за "Аватара"
Кэмерон рассказал о столкновениях с компанией Fox из-за двух ключевых моментов в фильме 2009 года "Аватар". Об этом он сообщил в интервью The New York Times. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:33
2022-09-20T17:33
2022-09-20T17:33
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джеймс кэмерон
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Кэмерон рассказал о столкновениях с компанией Fox из-за двух ключевых моментов в фильме 2009 года "Аватар". Об этом он сообщил в интервью The New York Times.Такие замечания Кэмерону пришлись не по душе. Он заявил: "Знаете, что? Это я снял "Титаник". Здание, в котором мы с вами встречаемся, этот новый комплекс стоимостью полмиллиарда долларов на вашем участке — за него заплачено деньгами, которые принес "Титаник".Конечно, такой выпад не означал, что режиссер не думал о кассовых сборах. Он просто не хотел, чтобы ему помешали создать такой фильм, какой он себе представлял. "Есть ответственность за то, чтобы все сделать наилучшим образом", — говорит Кэмерон.Он утверждает, что в итоге студия была ему благодарна. А моменты с полетами на икранах, например, стали едва ли не самыми любимыми у зрителей. "Мне кажется, что моя работа состоит в защите инвестиций студии, часто вопреки мнению (боссов компании, — Прим. ред.)", — объясняет режиссер блокбастера.В итоге "Аватар" собрал в мировом прокате 2,8 миллиарда долларов и является одним из самых кассовых фильмов в истории кинематографа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, джеймс кэмерон, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Джеймс Кэмерон, Кино и сериалы
Кэмерон рассказал о столкновениях со студией из-за "Аватара"
Кэмерон рассказал о столкновениях со студией Fox из-за двух ключевых моментов в "Аватаре"
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Кэмерон рассказал о столкновениях с компанией Fox из-за двух ключевых моментов в фильме 2009 года "Аватар". Об этом он сообщил в интервью The New York Times.
"Студия считала, что фильм надо сделать короче и что в нем много полетов на икранах — тех, кого земляне называют банши", — вспоминает постановщик.
Такие замечания Кэмерону пришлись не по душе. Он заявил: "Знаете, что? Это я снял "Титаник". Здание, в котором мы с вами встречаемся, этот новый комплекс стоимостью полмиллиарда долларов на вашем участке — за него заплачено деньгами, которые принес "Титаник".
Конечно, такой выпад не означал, что режиссер не думал о кассовых сборах. Он просто не хотел, чтобы ему помешали создать такой фильм, какой он себе представлял.
"Есть ответственность за то, чтобы все сделать наилучшим образом", — говорит Кэмерон.
Он утверждает, что в итоге студия была ему благодарна. А моменты с полетами на икранах, например, стали едва ли не самыми любимыми у зрителей.
"Мне кажется, что моя работа состоит в защите инвестиций студии, часто вопреки мнению (боссов компании, — Прим. ред.)", — объясняет режиссер блокбастера.
В итоге "Аватар" собрал в мировом прокате 2,8 миллиарда долларов и является одним из самых кассовых фильмов в истории кинематографа.