https://ria.ru/20220920/artisty-1818231529.html

Артисты Адыгеи выступят в Москве в связи со 100-летием республики

Артисты Адыгеи выступят в Москве в связи со 100-летием республики - РИА Новости, 20.09.2022

Артисты Адыгеи выступят в Москве в связи со 100-летием республики

Творческие коллективы Адыгеи выступят в Москве в связи со 100-летием республики, вместе с ними выступят артисты из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии,... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:02

2022-09-20T18:02

2022-09-20T18:02

республика адыгея

москва

мурат кумпилов

государственный кремлевский дворец

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МАЙКОП, 20 сен – РИА Новости. Творческие коллективы Адыгеи выступят в Москве в связи со 100-летием республики, вместе с ними выступят артисты из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Адыгея отмечает 100-летие со дня своего образования. в Москве состоится одно из наиболее масштабных и значимых мероприятий, посвященных этой дате."В Государственном Кремлевском дворце выступят лучшие творческие коллективы трёх братских республик – Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.Здесь же развернутся экспозиции, посвященные истории и современности, искусству и культуре адыгов… Это ещё одна прекрасная возможность рассказать жителям нашей страны о Республике Адыгея и её жителях, разделить радость праздника, подарить музыку, песни и танцы нашего народа", – подчеркнул глава республики", - приводит пресс-служба слова главы республики Мурата Кумпилова.

https://ria.ru/20220915/sotrudnichestvo-1817054555.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мурат кумпилов, государственный кремлевский дворец