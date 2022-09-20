https://ria.ru/20220920/artisty-1818231529.html
Артисты Адыгеи выступят в Москве в связи со 100-летием республики
Артисты Адыгеи выступят в Москве в связи со 100-летием республики - РИА Новости, 20.09.2022
Артисты Адыгеи выступят в Москве в связи со 100-летием республики
Творческие коллективы Адыгеи выступят в Москве в связи со 100-летием республики, вместе с ними выступят артисты из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии,... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:02
2022-09-20T18:02
2022-09-20T18:02
республика адыгея
москва
мурат кумпилов
государственный кремлевский дворец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818234349_0:374:2976:2048_1920x0_80_0_0_746da6e6d33ba526ccb6f88bc0d47aac.jpg
МАЙКОП, 20 сен – РИА Новости. Творческие коллективы Адыгеи выступят в Москве в связи со 100-летием республики, вместе с ними выступят артисты из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Адыгея отмечает 100-летие со дня своего образования. в Москве состоится одно из наиболее масштабных и значимых мероприятий, посвященных этой дате."В Государственном Кремлевском дворце выступят лучшие творческие коллективы трёх братских республик – Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.Здесь же развернутся экспозиции, посвященные истории и современности, искусству и культуре адыгов… Это ещё одна прекрасная возможность рассказать жителям нашей страны о Республике Адыгея и её жителях, разделить радость праздника, подарить музыку, песни и танцы нашего народа", – подчеркнул глава республики", - приводит пресс-служба слова главы республики Мурата Кумпилова.
https://ria.ru/20220915/sotrudnichestvo-1817054555.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818234349_65:273:2220:1889_1920x0_80_0_0_b90f6dbc3aefaaf531acba528d81d2da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мурат кумпилов, государственный кремлевский дворец
Республика Адыгея, Москва, Мурат Кумпилов, Государственный Кремлевский дворец