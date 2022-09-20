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Артисты Адыгеи выступят в Москве в связи со 100-летием республики - РИА Новости, 20.09.2022
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Республика Адыгея
https://ria.ru/20220920/artisty-1818231529.html
Артисты Адыгеи выступят в Москве в связи со 100-летием республики
Артисты Адыгеи выступят в Москве в связи со 100-летием республики - РИА Новости, 20.09.2022
Артисты Адыгеи выступят в Москве в связи со 100-летием республики
Творческие коллективы Адыгеи выступят в Москве в связи со 100-летием республики, вместе с ними выступят артисты из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии,... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:02
2022-09-20T18:02
республика адыгея
москва
мурат кумпилов
государственный кремлевский дворец
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МАЙКОП, 20 сен – РИА Новости. Творческие коллективы Адыгеи выступят в Москве в связи со 100-летием республики, вместе с ними выступят артисты из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Адыгея отмечает 100-летие со дня своего образования. в Москве состоится одно из наиболее масштабных и значимых мероприятий, посвященных этой дате."В Государственном Кремлевском дворце выступят лучшие творческие коллективы трёх братских республик – Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.Здесь же развернутся экспозиции, посвященные истории и современности, искусству и культуре адыгов… Это ещё одна прекрасная возможность рассказать жителям нашей страны о Республике Адыгея и её жителях, разделить радость праздника, подарить музыку, песни и танцы нашего народа", – подчеркнул глава республики", - приводит пресс-служба слова главы республики Мурата Кумпилова.
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Артем Смирнов
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москва, мурат кумпилов, государственный кремлевский дворец
Республика Адыгея, Москва, Мурат Кумпилов, Государственный Кремлевский дворец
18:02 20.09.2022
 

Артисты Адыгеи выступят в Москве в связи со 100-летием республики

© РИА Новости / Николай ХижнякМузыканты в традиционных костюмах Республики Адыгея
Музыканты в традиционных костюмах Республики Адыгея - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МАЙКОП, 20 сен – РИА Новости. Творческие коллективы Адыгеи выступят в Москве в связи со 100-летием республики, вместе с ними выступят артисты из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Адыгея отмечает 100-летие со дня своего образования. в Москве состоится одно из наиболее масштабных и значимых мероприятий, посвященных этой дате.
Государственном Кремлевском дворце выступят лучшие творческие коллективы трёх братских республик – Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
Здесь же развернутся экспозиции, посвященные истории и современности, искусству и культуре адыгов… Это ещё одна прекрасная возможность рассказать жителям нашей страны о Республике Адыгея и её жителях, разделить радость праздника, подарить музыку, песни и танцы нашего народа", – подчеркнул глава республики", - приводит пресс-служба слова главы республики Мурата Кумпилова.

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Республика АдыгеяМоскваМурат КумпиловГосударственный Кремлевский дворец
 
 
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