https://ria.ru/20220920/artemovsk-1818113878.html
Союзные силы на артемовском направлении перешли в наступление
Союзные силы на артемовском направлении перешли в наступление - РИА Новости, 20.09.2022
Союзные силы на артемовском направлении перешли в наступление
Союзные силы на артемовском направлении перешли от обороны к продвижению вперед в районе жилых кварталов и завода шампанских вин, заявил во вторник глава... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:13
2022-09-20T13:13
2022-09-20T13:13
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
артемовск
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Союзные силы на артемовском направлении перешли от обороны к продвижению вперед в районе жилых кварталов и завода шампанских вин, заявил во вторник глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин."Что касается артемовского направления, то там союзные силы уже из оборонительных позиций на окраинах Артемовска перешли к новой стадии, уже выдвигаются в жилые кварталы, и также уже есть определенное продвижение в районе известного артемовского завода шампанских вин", - сказал он в эфире "СоловьевLive".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Союзные силы на артемовском направлении перешли в наступление
Пушилин заявил о продвижении союзных сил в районе жилых кварталов Артемовска