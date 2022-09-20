https://ria.ru/20220920/artemovsk-1818113878.html

Союзные силы на артемовском направлении перешли в наступление

Союзные силы на артемовском направлении перешли в наступление - РИА Новости, 20.09.2022

Союзные силы на артемовском направлении перешли в наступление

Союзные силы на артемовском направлении перешли от обороны к продвижению вперед в районе жилых кварталов и завода шампанских вин, заявил во вторник глава... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:13

2022-09-20T13:13

2022-09-20T13:13

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

артемовск

в мире

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Союзные силы на артемовском направлении перешли от обороны к продвижению вперед в районе жилых кварталов и завода шампанских вин, заявил во вторник глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин."Что касается артемовского направления, то там союзные силы уже из оборонительных позиций на окраинах Артемовска перешли к новой стадии, уже выдвигаются в жилые кварталы, и также уже есть определенное продвижение в районе известного артемовского завода шампанских вин", - сказал он в эфире "СоловьевLive".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

артемовск

украина

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Кирилл Волков

денис пушилин, донецкая народная республика, артемовск, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр