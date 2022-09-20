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Союзные силы на артемовском направлении перешли в наступление - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/artemovsk-1818113878.html
Союзные силы на артемовском направлении перешли в наступление
Союзные силы на артемовском направлении перешли в наступление - РИА Новости, 20.09.2022
Союзные силы на артемовском направлении перешли в наступление
Союзные силы на артемовском направлении перешли от обороны к продвижению вперед в районе жилых кварталов и завода шампанских вин, заявил во вторник глава... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:13
2022-09-20T13:13
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
артемовск
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Союзные силы на артемовском направлении перешли от обороны к продвижению вперед в районе жилых кварталов и завода шампанских вин, заявил во вторник глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин."Что касается артемовского направления, то там союзные силы уже из оборонительных позиций на окраинах Артемовска перешли к новой стадии, уже выдвигаются в жилые кварталы, и также уже есть определенное продвижение в районе известного артемовского завода шампанских вин", - сказал он в эфире "СоловьевLive".
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донецкая народная республика
артемовск
украина
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денис пушилин, донецкая народная республика, артемовск, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Артемовск, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:13 20.09.2022
 
Союзные силы на артемовском направлении перешли в наступление

Пушилин заявил о продвижении союзных сил в районе жилых кварталов Артемовска

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР . Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Союзные силы на артемовском направлении перешли от обороны к продвижению вперед в районе жилых кварталов и завода шампанских вин, заявил во вторник глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
"Что касается артемовского направления, то там союзные силы уже из оборонительных позиций на окраинах Артемовска перешли к новой стадии, уже выдвигаются в жилые кварталы, и также уже есть определенное продвижение в районе известного артемовского завода шампанских вин", - сказал он в эфире "СоловьевLive".

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