https://ria.ru/20220920/armeniya-1818098914.html

Путин поздравил Армению с Днем независимости

Путин поздравил Армению с Днем независимости - РИА Новости, 20.09.2022

Путин поздравил Армению с Днем независимости

Президент РФ Владимир Путин поздравил армянский народ с приближающимся Днем независимости и отметил, что Россия и Армения являются друзьями и стратегическими... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:33

2022-09-20T12:33

2022-09-20T12:54

армения

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владимир путин

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил армянский народ с приближающимся Днем независимости и отметил, что Россия и Армения являются друзьями и стратегическими союзниками.Также Путин отметил, что Россия и Армения являются друзьями и стратегическими союзниками."Армения - наш ближайший друг и стратегический союзник", - сказал он.Путин добавил, что РФ и Армения поддерживают "интенсивный политический диалог"."Только в нынешнем году мы с Николом Воваевичем Пашиняном встречались трижды", - заявил глава государства.

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Владимир Лаврентьев

армения, в мире, владимир путин, россия