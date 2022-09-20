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Путин поздравил Армению с Днем независимости - РИА Новости, 20.09.2022
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Путин поздравил Армению с Днем независимости
Путин поздравил Армению с Днем независимости - РИА Новости, 20.09.2022
Путин поздравил Армению с Днем независимости
Президент РФ Владимир Путин поздравил армянский народ с приближающимся Днем независимости и отметил, что Россия и Армения являются друзьями и стратегическими... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:33
2022-09-20T12:54
армения
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил армянский народ с приближающимся Днем независимости и отметил, что Россия и Армения являются друзьями и стратегическими союзниками.Также Путин отметил, что Россия и Армения являются друзьями и стратегическими союзниками."Армения - наш ближайший друг и стратегический союзник", - сказал он.Путин добавил, что РФ и Армения поддерживают "интенсивный политический диалог"."Только в нынешнем году мы с Николом Воваевичем Пашиняном встречались трижды", - заявил глава государства.
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армения, в мире, владимир путин, россия
Армения, В мире, Владимир Путин, Россия
12:33 20.09.2022 (обновлено: 12:54 20.09.2022)
 
Путин поздравил Армению с Днем независимости

Президент Путин поздравил армянский народ с приближающимся Днем независимости

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил армянский народ с приближающимся Днем независимости и отметил, что Россия и Армения являются друзьями и стратегическими союзниками.
"Пользуясь случаем, хотел бы поздравить братский армянский народ и руководство страны с отмечаемым завтра Днем независимости", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
Также Путин отметил, что Россия и Армения являются друзьями и стратегическими союзниками.
"Армения - наш ближайший друг и стратегический союзник", - сказал он.
Путин добавил, что РФ и Армения поддерживают "интенсивный политический диалог".
"Только в нынешнем году мы с Николом Воваевичем Пашиняном встречались трижды", - заявил глава государства.

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