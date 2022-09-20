https://ria.ru/20220920/anisimov-1818023560.html
Временно исполнять обязанности главы Кемерово будет первый заместитель мэра
Временно исполнять обязанности главы Кемерово будет первый заместитель мэра - РИА Новости, 20.09.2022
Временно исполнять обязанности главы Кемерово будет первый заместитель мэра
Депутаты кемеровского горсовета приняли решение назначить первого заместителя главы города Дмитрия Анисимова временно исполняющим обязанности главы вместо... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T07:25
2022-09-20T07:25
2022-09-20T07:25
политика
илья середюк
кемерово
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КЕМЕРОВО, 20 сен - РИА Новости. Депутаты кемеровского горсовета приняли решение назначить первого заместителя главы города Дмитрия Анисимова временно исполняющим обязанности главы вместо ушедшего в отставку Ильи Середюка, сообщила представитель счетной комиссии.В понедельник губернатор Сергей Цивилев в своем Telegram-канале сообщил, что глава Кемерово Середюк возглавит правительство региона вместо ушедшего 5 августа в отставку Вячеслава Телегина, и поручил в кратчайшие сроки начать процедуру досрочного прекращения полномочий главы Кемерово. Во вторник депутаты кемеровского горсовета приняли отставку Середюка."За" (назначение Анисимова временно исполняющим обязанности главы города Кемерово – ред.) проголосовали 34 депутата", – сказала представитель счетной комиссии.Дмитрий Анисимов родился в 1983 году в Кемерово. В 2005 году с отличием окончил Кузбасский государственный технический университет, получив квалификацию инженер по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Трудовую деятельность начал менеджером в ООО "Амтел Шина – Кузбасс". В 2005 году стал директором ООО "Кузнецкий уголь". В 2008 году – начальник управления капитального строительства КОАО "ОРТОН". В 2011 году возглавил муниципальное предприятие города Кемерово "Городское управление капитального строительства". С апреля 2016 года - заместитель главы города, начальник управления городского развития. С мая 2018 года - первый заместитель главы города.
https://ria.ru/20220913/sotsobekty-1816476107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, илья середюк, кемерово
Политика, Илья Середюк, Кемерово
Временно исполнять обязанности главы Кемерово будет первый заместитель мэра
Временно исполнять обязанности главы Кемерово будет первый заместитель мэра Анисимов
КЕМЕРОВО, 20 сен - РИА Новости. Депутаты кемеровского горсовета приняли решение назначить первого заместителя главы города Дмитрия Анисимова временно исполняющим обязанности главы вместо ушедшего в отставку Ильи Середюка, сообщила представитель счетной комиссии.
В понедельник губернатор Сергей Цивилев
в своем Telegram-канале сообщил, что глава Кемерово Середюк возглавит правительство региона вместо ушедшего 5 августа в отставку Вячеслава Телегина, и поручил в кратчайшие сроки начать процедуру досрочного прекращения полномочий главы Кемерово. Во вторник депутаты кемеровского горсовета приняли отставку Середюка.
"За" (назначение Анисимова временно исполняющим обязанности главы города Кемерово – ред.) проголосовали 34 депутата", – сказала представитель счетной комиссии.
Дмитрий Анисимов родился в 1983 году в Кемерово. В 2005 году с отличием окончил Кузбасский государственный технический университет, получив квалификацию инженер по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Трудовую деятельность начал менеджером в ООО "Амтел Шина – Кузбасс". В 2005 году стал директором ООО "Кузнецкий уголь". В 2008 году – начальник управления капитального строительства КОАО "ОРТОН". В 2011 году возглавил муниципальное предприятие города Кемерово "Городское управление капитального строительства". С апреля 2016 года - заместитель главы города, начальник управления городского развития. С мая 2018 года - первый заместитель главы города.