https://ria.ru/20220920/alchevsk-1818014428.html

Украинские войска нанесли удар по Алчевску из РСЗО HIMARS

Украинские войска нанесли удар по Алчевску из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 20.09.2022

Украинские войска нанесли удар по Алчевску из РСЗО HIMARS

Украинские войска в ночь на вторник выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Алчевск в Луганской Народной Республике, сообщает... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T02:39

2022-09-20T02:39

2022-09-20T02:43

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Алчевск в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220920/obstrely-1818013214.html

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Максим Горбачев

в мире, луганская народная республика, украина