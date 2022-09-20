02:39 20.09.2022 (обновлено: 02:43 20.09.2022)
Украинские войска нанесли удар по Алчевску из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску в ЛНР
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Алчевск в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.32 по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.