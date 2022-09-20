Минюст США попросил конгресс узаконить передачу российских активов Украине
Минюст США попросил конгресс узаконить передачу арестованных российских активов Украине
Министерство юстиции США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Министерство юстиции США просит конгресс узаконить передачу Украине арестованных российских активов, заявил глава министерской рабочей группы по применению санкций против РФ Эндрю Адамс.
Использование блокированных в США денежных средств и имущества для возмещения ущерба, которые несет Украина от боевых действий, требует, по словам Адамса, внесения поправок в "многочисленные нормативные акты, регулирующие применение конфискуемых фондов".
"Такое предложение позволило бы министерствам юстиции, финансов и госдепартаменту наладить совместную работу по направлению средств, конфискованных правительством США, на возмещение ущерба... против Украины", - сказал он.
Адамс выступает в банковском комитете сената США на слушаниях, тема которых официально обозначена как "закручивание гаек в отношении России".
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
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