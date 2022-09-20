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Минюст США попросил конгресс узаконить передачу российских активов Украине - РИА Новости, 20.09.2022
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Минюст США попросил конгресс узаконить передачу российских активов Украине
Минюст США попросил конгресс узаконить передачу российских активов Украине - РИА Новости, 20.09.2022
Минюст США попросил конгресс узаконить передачу российских активов Украине
Министерство юстиции США просит конгресс узаконить передачу Украине арестованных российских активов, заявил глава министерской рабочей группы по применению... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:06
2022-09-20T17:06
россия
украина
сша
министерство юстиции сша
в мире
санкции в отношении россии
экономика
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Министерство юстиции США просит конгресс узаконить передачу Украине арестованных российских активов, заявил глава министерской рабочей группы по применению санкций против РФ Эндрю Адамс.Использование блокированных в США денежных средств и имущества для возмещения ущерба, которые несет Украина от боевых действий, требует, по словам Адамса, внесения поправок в "многочисленные нормативные акты, регулирующие применение конфискуемых фондов".Адамс выступает в банковском комитете сената США на слушаниях, тема которых официально обозначена как "закручивание гаек в отношении России".Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
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россия, украина, сша, министерство юстиции сша, в мире, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Украина, США, Министерство юстиции США, В мире, Санкции в отношении России, Экономика
17:06 20.09.2022
 
Минюст США попросил конгресс узаконить передачу российских активов Украине

Минюст США попросил конгресс узаконить передачу арестованных российских активов Украине

CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justiceМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justice
Министерство юстиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Министерство юстиции США просит конгресс узаконить передачу Украине арестованных российских активов, заявил глава министерской рабочей группы по применению санкций против РФ Эндрю Адамс.
Использование блокированных в США денежных средств и имущества для возмещения ущерба, которые несет Украина от боевых действий, требует, по словам Адамса, внесения поправок в "многочисленные нормативные акты, регулирующие применение конфискуемых фондов".
"Такое предложение позволило бы министерствам юстиции, финансов и госдепартаменту наладить совместную работу по направлению средств, конфискованных правительством США, на возмещение ущерба... против Украины", - сказал он.
Адамс выступает в банковском комитете сената США на слушаниях, тема которых официально обозначена как "закручивание гаек в отношении России".
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 00:26
Зеленский утверждает, что на Украине изъяты "российские активы"
 
РоссияУкраинаСШАМинистерство юстиции СШАВ миреСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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