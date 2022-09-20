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Минюст США попросил конгресс узаконить передачу российских активов Украине

Минюст США попросил конгресс узаконить передачу российских активов Украине - РИА Новости, 20.09.2022

Минюст США попросил конгресс узаконить передачу российских активов Украине

Министерство юстиции США просит конгресс узаконить передачу Украине арестованных российских активов, заявил глава министерской рабочей группы по применению... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:06

2022-09-20T17:06

2022-09-20T17:06

россия

украина

сша

министерство юстиции сша

в мире

санкции в отношении россии

экономика

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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Министерство юстиции США просит конгресс узаконить передачу Украине арестованных российских активов, заявил глава министерской рабочей группы по применению санкций против РФ Эндрю Адамс.Использование блокированных в США денежных средств и имущества для возмещения ущерба, которые несет Украина от боевых действий, требует, по словам Адамса, внесения поправок в "многочисленные нормативные акты, регулирующие применение конфискуемых фондов".Адамс выступает в банковском комитете сената США на слушаниях, тема которых официально обозначена как "закручивание гаек в отношении России".Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

https://ria.ru/20220806/ukraina-1807670602.html

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россия, украина, сша, министерство юстиции сша, в мире, санкции в отношении россии, экономика