https://ria.ru/20220919/zaporozhe-1817858516.html

Запорожская ВГА назвала условие, при котором выдворенные смогут вернуться

Запорожская ВГА назвала условие, при котором выдворенные смогут вернуться - РИА Новости, 19.09.2022

Запорожская ВГА назвала условие, при котором выдворенные смогут вернуться

Выдворенные из Запорожской области граждане смогут в будущем вернуться, если не будут вести подрывную деятельность и осознают свою вину, заявил глава... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T14:16

2022-09-19T14:16

2022-09-19T14:20

специальная военная операция на украине

общество

здоровье - общество

запорожская область

евгений балицкий

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Выдворенные из Запорожской области граждане смогут в будущем вернуться, если не будут вести подрывную деятельность и осознают свою вину, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Когда проведем референдум и мы станем полноценным субъектов в составе РФ, то у нас будет действовать российское законодательство, и этот человек (выдворенный ранее из региона - ред.), я думаю, что сможет вернуться, если он будет гарантированно не вести подрывную деятельность и осознает свою вину. У каждого должен быть в жизни второй шанс", - сказал Балицкий в эфире "Россия 24". "Многие стараются вернуться, но пока мы их не пускаем. Когда будет Российская Федерация, и будут действовать полноценные законы, тогда через определенные процедуры человек сможет вернуться, и, возможно, даже вести здесь хозяйственную деятельность", - добавил он.Власти Запорожской области приняли решение о выдворении неблагонадежных граждан с освобожденных территорий на Украину за ведение подрывной деятельности, рассказал ранее РИА Новости представитель российского силового ведомства. В субботу с территории региона были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан властями области, сообщил он.Как передавал корреспондент агентства, российские силовики доставили четверых мужчин до крайнего блокпоста, зачитали каждому, в чем тот обвиняется, и отправили в пешем порядке за освобожденную территорию области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220915/ukraina-1816978054.html

https://ria.ru/20220911/terakty-1816045135.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, ситуация в днр и лнр