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Запорожская ВГА назвала условие, при котором выдворенные смогут вернуться - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/zaporozhe-1817858516.html
Запорожская ВГА назвала условие, при котором выдворенные смогут вернуться
Запорожская ВГА назвала условие, при котором выдворенные смогут вернуться - РИА Новости, 19.09.2022
Запорожская ВГА назвала условие, при котором выдворенные смогут вернуться
Выдворенные из Запорожской области граждане смогут в будущем вернуться, если не будут вести подрывную деятельность и осознают свою вину, заявил глава... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:16
2022-09-19T14:20
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
запорожская область
евгений балицкий
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Выдворенные из Запорожской области граждане смогут в будущем вернуться, если не будут вести подрывную деятельность и осознают свою вину, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Когда проведем референдум и мы станем полноценным субъектов в составе РФ, то у нас будет действовать российское законодательство, и этот человек (выдворенный ранее из региона - ред.), я думаю, что сможет вернуться, если он будет гарантированно не вести подрывную деятельность и осознает свою вину. У каждого должен быть в жизни второй шанс", - сказал Балицкий в эфире "Россия 24". "Многие стараются вернуться, но пока мы их не пускаем. Когда будет Российская Федерация, и будут действовать полноценные законы, тогда через определенные процедуры человек сможет вернуться, и, возможно, даже вести здесь хозяйственную деятельность", - добавил он.Власти Запорожской области приняли решение о выдворении неблагонадежных граждан с освобожденных территорий на Украину за ведение подрывной деятельности, рассказал ранее РИА Новости представитель российского силового ведомства. В субботу с территории региона были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан властями области, сообщил он.Как передавал корреспондент агентства, российские силовики доставили четверых мужчин до крайнего блокпоста, зачитали каждому, в чем тот обвиняется, и отправили в пешем порядке за освобожденную территорию области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220915/ukraina-1816978054.html
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общество, здоровье - общество, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:16 19.09.2022 (обновлено: 14:20 19.09.2022)
 
Запорожская ВГА назвала условие, при котором выдворенные смогут вернуться

Глава Запорожской ВГА Балицкий: выдворенные смогут вернуться в регион, если раскаются

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкАвтомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" в Запорожской области
Автомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Автомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Выдворенные из Запорожской области граждане смогут в будущем вернуться, если не будут вести подрывную деятельность и осознают свою вину, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Когда проведем референдум и мы станем полноценным субъектов в составе РФ, то у нас будет действовать российское законодательство, и этот человек (выдворенный ранее из региона - ред.), я думаю, что сможет вернуться, если он будет гарантированно не вести подрывную деятельность и осознает свою вину. У каждого должен быть в жизни второй шанс", - сказал Балицкий в эфире "Россия 24".
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В Запорожской области задержали бывшего украинского военного
"Многие стараются вернуться, но пока мы их не пускаем. Когда будет Российская Федерация, и будут действовать полноценные законы, тогда через определенные процедуры человек сможет вернуться, и, возможно, даже вести здесь хозяйственную деятельность", - добавил он.
Власти Запорожской области приняли решение о выдворении неблагонадежных граждан с освобожденных территорий на Украину за ведение подрывной деятельности, рассказал ранее РИА Новости представитель российского силового ведомства. В субботу с территории региона были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан властями области, сообщил он.
Как передавал корреспондент агентства, российские силовики доставили четверых мужчин до крайнего блокпоста, зачитали каждому, в чем тот обвиняется, и отправили в пешем порядке за освобожденную территорию области.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗдоровье - ОбществоЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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