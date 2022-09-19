https://ria.ru/20220919/zaporozhe-1817835245.html
Российские силы уничтожили более 70 украинских военных в Запорожье
Российские силы уничтожили более 70 украинских военных в Запорожье - РИА Новости, 19.09.2022
Российские силы уничтожили более 70 украинских военных в Запорожье
Массированными огневыми ударами ВС России поражены места сосредоточения личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка, 102-й бригады... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:13
2022-09-19T13:13
2022-09-19T14:09
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Массированными огневыми ударами ВС России поражены места сосредоточения личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка, 102-й бригады территориальной обороны в районе Рыбное Запорожской области, а также пункт временной дислокации нацбатальона "Карпатская сечь" в Запорожье, в результате уничтожено более 70 украинских военных и боевиков и четыре единицы бронетехники, сообщили в Минобороны."В результате массированных огневых ударов по местам сосредоточения личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка, 102-й бригады территориальной обороны в районе Рыбное Запорожской области, а также пункта временной дислокации националистического батальона "Карпатская сечь" в городе Запорожье, уничтожено более 70 украинских военнослужащих и боевиков, а также четыре единицы бронетехники", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожье
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab8def8e7f4607e63737d6ec14466eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, россия, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:13 19.09.2022 (обновлено: 14:09 19.09.2022)
Российские силы уничтожили более 70 украинских военных в Запорожье
Минобороны сообщило об ударе по дислокации нацбатальона "Карпатская сечь" в Запорожье