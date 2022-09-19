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Российские силы уничтожили более 70 украинских военных в Запорожье - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/zaporozhe-1817835245.html
Российские силы уничтожили более 70 украинских военных в Запорожье
Российские силы уничтожили более 70 украинских военных в Запорожье - РИА Новости, 19.09.2022
Российские силы уничтожили более 70 украинских военных в Запорожье
Массированными огневыми ударами ВС России поражены места сосредоточения личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка, 102-й бригады... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:13
2022-09-19T14:09
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Массированными огневыми ударами ВС России поражены места сосредоточения личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка, 102-й бригады территориальной обороны в районе Рыбное Запорожской области, а также пункт временной дислокации нацбатальона "Карпатская сечь" в Запорожье, в результате уничтожено более 70 украинских военных и боевиков и четыре единицы бронетехники, сообщили в Минобороны."В результате массированных огневых ударов по местам сосредоточения личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка, 102-й бригады территориальной обороны в районе Рыбное Запорожской области, а также пункта временной дислокации националистического батальона "Карпатская сечь" в городе Запорожье, уничтожено более 70 украинских военнослужащих и боевиков, а также четыре единицы бронетехники", - сообщили в Минобороны.
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запорожье, россия, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:13 19.09.2022 (обновлено: 14:09 19.09.2022)
 
Российские силы уничтожили более 70 украинских военных в Запорожье

Минобороны сообщило об ударе по дислокации нацбатальона "Карпатская сечь" в Запорожье

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкКомандный пункт учений
Командный пункт учений - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Массированными огневыми ударами ВС России поражены места сосредоточения личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка, 102-й бригады территориальной обороны в районе Рыбное Запорожской области, а также пункт временной дислокации нацбатальона "Карпатская сечь" в Запорожье, в результате уничтожено более 70 украинских военных и боевиков и четыре единицы бронетехники, сообщили в Минобороны.
"В результате массированных огневых ударов по местам сосредоточения личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка, 102-й бригады территориальной обороны в районе Рыбное Запорожской области, а также пункта временной дислокации националистического батальона "Карпатская сечь" в городе Запорожье, уничтожено более 70 украинских военнослужащих и боевиков, а также четыре единицы бронетехники", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеРоссияВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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