https://ria.ru/20220919/zaporozhe-1817835245.html

Российские силы уничтожили более 70 украинских военных в Запорожье

Российские силы уничтожили более 70 украинских военных в Запорожье - РИА Новости, 19.09.2022

Российские силы уничтожили более 70 украинских военных в Запорожье

Массированными огневыми ударами ВС России поражены места сосредоточения личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка, 102-й бригады... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:13

2022-09-19T13:13

2022-09-19T14:09

специальная военная операция на украине

запорожье

россия

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Массированными огневыми ударами ВС России поражены места сосредоточения личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка, 102-й бригады территориальной обороны в районе Рыбное Запорожской области, а также пункт временной дислокации нацбатальона "Карпатская сечь" в Запорожье, в результате уничтожено более 70 украинских военных и боевиков и четыре единицы бронетехники, сообщили в Минобороны."В результате массированных огневых ударов по местам сосредоточения личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка, 102-й бригады территориальной обороны в районе Рыбное Запорожской области, а также пункта временной дислокации националистического батальона "Карпатская сечь" в городе Запорожье, уничтожено более 70 украинских военнослужащих и боевиков, а также четыре единицы бронетехники", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

запорожье, россия, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)