https://ria.ru/20220919/zakharova-1817921200.html

Захарова дала совет тем, кто хочет посетить британские учреждения

Захарова дала совет тем, кто хочет посетить британские учреждения - РИА Новости, 19.09.2022

Захарова дала совет тем, кто хочет посетить британские учреждения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в Teleram-канале о новом "тренде" с канцелярскими принадлежностями в Великобритании. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T17:23

2022-09-19T17:23

2022-09-19T18:23

в мире

мария захарова

елизавета ii

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в Teleram-канале о новом "тренде" с канцелярскими принадлежностями в Великобритании.Она напомнила историю о короле Карле III, который недавно не сдержал эмоций из-за ручки. Монарх, делая записи в книге посетителей замка Хиллсборо, сначала по ошибке указал неправильную дату, а затем испачкал руку чернилами. Король вышел из себя и заявил на камеру, что "ненавидит и терпеть не может эту проклятую штуку".Захарова отметила, что проблема с письменными принадлежностями у представителей Великобритании повторилась на днях. По ее словам, российские дипломаты посетили британское посольство в Лаосе, чтобы выразить соболезнования по поводу смерти Елизаветы II.По словам Захаровой, сложно сказать, чего добивалась сотрудница британской дипмиссии: "то ли чтобы ей канцелярия российского загранучреждения оказала гуманитарную помощь, то ли просто пожаловаться на проблему, а заодно и на британских протокольщиков". Представитель МИД отметила, что отечественные дипломаты, "предполагая недоброе", пришли со своими канцелярскими принадлежностями. Исходя из этого, Захарова посоветовала желающим посетить британские официальные органы брать с собой ручку, ведь тогда она не пропадет и "качество письма не пострадает".

https://ria.ru/20220914/korol-1816647143.html

https://ria.ru/20220914/rabota-1816623406.html

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лаос

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мария захарова, елизавета ii, россия, лаос, великобритания