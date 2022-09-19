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Захарова дала совет тем, кто хочет посетить британские учреждения - РИА Новости, 19.09.2022
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Захарова дала совет тем, кто хочет посетить британские учреждения
Захарова дала совет тем, кто хочет посетить британские учреждения - РИА Новости, 19.09.2022
Захарова дала совет тем, кто хочет посетить британские учреждения
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в Teleram-канале о новом "тренде" с канцелярскими принадлежностями в Великобритании. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:23
2022-09-19T18:23
в мире
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в Teleram-канале о новом "тренде" с канцелярскими принадлежностями в Великобритании.Она напомнила историю о короле Карле III, который недавно не сдержал эмоций из-за ручки. Монарх, делая записи в книге посетителей замка Хиллсборо, сначала по ошибке указал неправильную дату, а затем испачкал руку чернилами. Король вышел из себя и заявил на камеру, что "ненавидит и терпеть не может эту проклятую штуку".Захарова отметила, что проблема с письменными принадлежностями у представителей Великобритании повторилась на днях. По ее словам, российские дипломаты посетили британское посольство в Лаосе, чтобы выразить соболезнования по поводу смерти Елизаветы II.По словам Захаровой, сложно сказать, чего добивалась сотрудница британской дипмиссии: "то ли чтобы ей канцелярия российского загранучреждения оказала гуманитарную помощь, то ли просто пожаловаться на проблему, а заодно и на британских протокольщиков". Представитель МИД отметила, что отечественные дипломаты, "предполагая недоброе", пришли со своими канцелярскими принадлежностями. Исходя из этого, Захарова посоветовала желающим посетить британские официальные органы брать с собой ручку, ведь тогда она не пропадет и "качество письма не пострадает".
https://ria.ru/20220914/korol-1816647143.html
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в мире, мария захарова, елизавета ii, россия, лаос, великобритания
В мире, Мария Захарова, Елизавета II, Россия, Лаос, Великобритания
17:23 19.09.2022 (обновлено: 18:23 19.09.2022)
 
Захарова дала совет тем, кто хочет посетить британские учреждения

Захарова посоветовала брать с собой ручку перед визитом в британские учреждения

© AP Photo / Jonathan BradyКороль Великобритании Карл III на заседании Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце
Король Великобритании Карл III на заседании Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Jonathan Brady
Король Великобритании Карл III на заседании Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в Teleram-канале о новом "тренде" с канцелярскими принадлежностями в Великобритании.
Она напомнила историю о короле Карле III, который недавно не сдержал эмоций из-за ручки. Монарх, делая записи в книге посетителей замка Хиллсборо, сначала по ошибке указал неправильную дату, а затем испачкал руку чернилами. Король вышел из себя и заявил на камеру, что "ненавидит и терпеть не может эту проклятую штуку".
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Захарова отметила, что проблема с письменными принадлежностями у представителей Великобритании повторилась на днях. По ее словам, российские дипломаты посетили британское посольство в Лаосе, чтобы выразить соболезнования по поводу смерти Елизаветы II.

"Про английское хамство уже сложены легенды, поэтому не буду вдаваться в детали удручающего положения дел с этикетом в их посольстве во Вьентьяне. Есть вещи поинтереснее. Спустя час после посещения российскими коллегами дипмиссии Британии ее сотрудница связалась с нашим посольством и сообщила о пропаже ручки из книги соболезнований", — рассказала представитель МИД.

По словам Захаровой, сложно сказать, чего добивалась сотрудница британской дипмиссии: "то ли чтобы ей канцелярия российского загранучреждения оказала гуманитарную помощь, то ли просто пожаловаться на проблему, а заодно и на британских протокольщиков".
Представитель МИД отметила, что отечественные дипломаты, "предполагая недоброе", пришли со своими канцелярскими принадлежностями. Исходя из этого, Захарова посоветовала желающим посетить британские официальные органы брать с собой ручку, ведь тогда она не пропадет и "качество письма не пострадает".
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В миреМария ЗахароваЕлизавета IIРоссияЛаосВеликобритания
 
 
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