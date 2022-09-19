https://ria.ru/20220919/vtb-1817811356.html

ВТБ поддержит строительство научно-промышленного технопарка

ВТБ поддержит строительство научно-промышленного технопарка - РИА Новости, 19.09.2022

ВТБ поддержит строительство научно-промышленного технопарка

Банк ВТБ откроет ГК ФСК кредитную линию объемом один миллиардрублей на строительство научно-промышленного технопарка, который разместится на севере Москвы,... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:21

2022-09-19T12:21

2022-09-19T12:21

новости компаний - экономика

виталий сергейчук

москва

втб

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Банк ВТБ откроет ГК ФСК кредитную линию объемом один миллиардрублей на строительство научно-промышленного технопарка, который разместится на севере Москвы, сообщает пресс-служба ВТБ.Комплекс будет включать помещения для размещения лабораторий, испытательных стендов, производства опытных образцов продукции. Также проект технопарка предусматривает офисные блоки и наземный паркинг."Реализация социально значимых проектов, создание комфортной для жизни городской среды, инфраструктуры, укрепление научно-производственного потенциала - эти направления ВТБ, как стратегический финансовый институт, готов поддерживать не только финансово, но и компетенциями, предоставлением самых современных финансовых услуг. Рассчитываем, что развитие Технопарка придаст импульс развитию этого района", - сказал старший вице-президент ВТБ Виталий Сергейчук, слова которого цитирует пресс-служба банка.По словам исполнительного директора ГК ФСК Дмитрия Трубникова, реализация проекта позволит создать не менее 600 рабочих мест.

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москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, виталий сергейчук, москва, втб