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ВТБ поддержит строительство научно-промышленного технопарка - РИА Новости, 19.09.2022
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ВТБ поддержит строительство научно-промышленного технопарка
ВТБ поддержит строительство научно-промышленного технопарка - РИА Новости, 19.09.2022
ВТБ поддержит строительство научно-промышленного технопарка
Банк ВТБ откроет ГК ФСК кредитную линию объемом один миллиардрублей на строительство научно-промышленного технопарка, который разместится на севере Москвы,... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:21
2022-09-19T12:21
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Банк ВТБ откроет ГК ФСК кредитную линию объемом один миллиардрублей на строительство научно-промышленного технопарка, который разместится на севере Москвы, сообщает пресс-служба ВТБ.Комплекс будет включать помещения для размещения лабораторий, испытательных стендов, производства опытных образцов продукции. Также проект технопарка предусматривает офисные блоки и наземный паркинг."Реализация социально значимых проектов, создание комфортной для жизни городской среды, инфраструктуры, укрепление научно-производственного потенциала - эти направления ВТБ, как стратегический финансовый институт, готов поддерживать не только финансово, но и компетенциями, предоставлением самых современных финансовых услуг. Рассчитываем, что развитие Технопарка придаст импульс развитию этого района", - сказал старший вице-президент ВТБ Виталий Сергейчук, слова которого цитирует пресс-служба банка.По словам исполнительного директора ГК ФСК Дмитрия Трубникова, реализация проекта позволит создать не менее 600 рабочих мест.
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новости компаний - экономика, виталий сергейчук, москва, втб
Новости компаний - Экономика, Виталий Сергейчук, Москва, ВТБ
12:21 19.09.2022
 

ВТБ поддержит строительство научно-промышленного технопарка

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ"
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Банк ВТБ откроет ГК ФСК кредитную линию объемом один миллиардрублей на строительство научно-промышленного технопарка, который разместится на севере Москвы, сообщает пресс-служба ВТБ.
Комплекс будет включать помещения для размещения лабораторий, испытательных стендов, производства опытных образцов продукции. Также проект технопарка предусматривает офисные блоки и наземный паркинг.
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 03:29
Глава ВТБ рассказал об адаптации банковского сектора к новым условиям
"Реализация социально значимых проектов, создание комфортной для жизни городской среды, инфраструктуры, укрепление научно-производственного потенциала - эти направления ВТБ, как стратегический финансовый институт, готов поддерживать не только финансово, но и компетенциями, предоставлением самых современных финансовых услуг. Рассчитываем, что развитие Технопарка придаст импульс развитию этого района", - сказал старший вице-президент ВТБ Виталий Сергейчук, слова которого цитирует пресс-служба банка.
По словам исполнительного директора ГК ФСК Дмитрия Трубникова, реализация проекта позволит создать не менее 600 рабочих мест.
 
Новости компаний - ЭкономикаВиталий СергейчукМоскваВТБ
 
 
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