https://ria.ru/20220919/vozgoraniya-1817799917.html
В подмосковных лесах за выходные ликвидированы два очага возгорания
В подмосковных лесах за выходные ликвидированы два очага возгорания - РИА Новости, 19.09.2022
В подмосковных лесах за выходные ликвидированы два очага возгорания
Два очага возгораний общей площадью 0,02 гектара ликвидировано в лесах Московской области за минувшие выходные, сообщили в пресс-службе регионального комитета... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:45
2022-09-19T11:45
2022-09-19T11:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Два очага возгораний общей площадью 0,02 гектара ликвидировано в лесах Московской области за минувшие выходные, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства."За выходные, 17 и 18 сентября 2022 г, на территории лесов Московской области произошло 2 возгорания на общей площади 0,02 га. Все они ликвидированы в день обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, возгорания были ликвидированы в Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах.В понедельник на большей части территории Московской области сохранится I класс пожароопасности. В ведомстве просят неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.
https://ria.ru/20220919/podmoskove-1817784829.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), природные пожары в россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Природные пожары в России