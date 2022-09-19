https://ria.ru/20220919/vozgoraniya-1817799917.html

В подмосковных лесах за выходные ликвидированы два очага возгорания

В подмосковных лесах за выходные ликвидированы два очага возгорания - РИА Новости, 19.09.2022

В подмосковных лесах за выходные ликвидированы два очага возгорания

Два очага возгораний общей площадью 0,02 гектара ликвидировано в лесах Московской области за минувшие выходные, сообщили в пресс-службе регионального комитета... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T11:45

2022-09-19T11:45

2022-09-19T11:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813063118_0:73:3101:1817_1920x0_80_0_0_402006f6bd10952261d5ad0796238a63.jpg

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Два очага возгораний общей площадью 0,02 гектара ликвидировано в лесах Московской области за минувшие выходные, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства."За выходные, 17 и 18 сентября 2022 г, на территории лесов Московской области произошло 2 возгорания на общей площади 0,02 га. Все они ликвидированы в день обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, возгорания были ликвидированы в Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах.В понедельник на большей части территории Московской области сохранится I класс пожароопасности. В ведомстве просят неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

https://ria.ru/20220919/podmoskove-1817784829.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), природные пожары в россии