Рейтинг@Mail.ru
В подмосковных лесах за выходные ликвидированы два очага возгорания - РИА Новости, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220919/vozgoraniya-1817799917.html
В подмосковных лесах за выходные ликвидированы два очага возгорания
В подмосковных лесах за выходные ликвидированы два очага возгорания - РИА Новости, 19.09.2022
В подмосковных лесах за выходные ликвидированы два очага возгорания
Два очага возгораний общей площадью 0,02 гектара ликвидировано в лесах Московской области за минувшие выходные, сообщили в пресс-службе регионального комитета... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:45
2022-09-19T11:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813063118_0:73:3101:1817_1920x0_80_0_0_402006f6bd10952261d5ad0796238a63.jpg
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Два очага возгораний общей площадью 0,02 гектара ликвидировано в лесах Московской области за минувшие выходные, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства."За выходные, 17 и 18 сентября 2022 г, на территории лесов Московской области произошло 2 возгорания на общей площади 0,02 га. Все они ликвидированы в день обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, возгорания были ликвидированы в Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах.В понедельник на большей части территории Московской области сохранится I класс пожароопасности. В ведомстве просят неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.
https://ria.ru/20220919/podmoskove-1817784829.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813063118_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8b3692960432947b065cfcaca7ee0d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), природные пожары в россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Природные пожары в России
11:45 19.09.2022
 

В подмосковных лесах за выходные ликвидированы два очага возгорания

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Два очага возгораний общей площадью 0,02 гектара ликвидировано в лесах Московской области за минувшие выходные, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства.
"За выходные, 17 и 18 сентября 2022 г, на территории лесов Московской области произошло 2 возгорания на общей площади 0,02 га. Все они ликвидированы в день обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в сообщении.
Деревья - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
10:46Новости Подмосковья
Коммунальные службы Подмосковья переведены в режим повышенной готовности
Как уточнили в ведомстве, возгорания были ликвидированы в Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах.
В понедельник на большей части территории Московской области сохранится I класс пожароопасности. В ведомстве просят неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Природные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала