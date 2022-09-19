https://ria.ru/20220919/vladivostok-1817923312.html
Во Владивостоке пройдет большой гастрономический фестиваль
Во Владивостоке пройдет большой гастрономический фестиваль - РИА Новости, 19.09.2022
Во Владивостоке пройдет большой гастрономический фестиваль
Свыше 200 блюд национальных и региональных кухонь России смогут попробовать гости гастрономического фестиваля-путешествия, который пройдет во Владивостоке 23-25 РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:51
2022-09-19T17:51
2022-09-19T17:51
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Свыше 200 блюд национальных и региональных кухонь России смогут попробовать гости гастрономического фестиваля-путешествия, который пройдет во Владивостоке 23-25 сентября, сообщила РИА Новости соорганизатор мероприятия, автор и руководитель всероссийского проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова.По ее словам, основная задача – показать масштаб и этнокультурное многообразие России, а также заново "открыть" Владивосток, который может стать круглогодичной гастрономической площадкой знакомства с российскими кулинарными традициями для жителей Дальнего Востока и туристов из Азии.В дни фестиваля свыше 100 рестораторов и шеф-поваров со всей страны откроют свои гастрономические "штаб-квартиры" на Центральной площади во Владивостоке. Среди участников – проекты из Мурманской области, Красноярского и Камчатского краев, Удмуртской Республики, Тульской области и Москвы, Республики Бурятии и Республики Саха (Якутии), а также лучшие проекты дальневосточной кухни Приморского края. На фестивале в уличном формате будут представлены больше 200 блюд и напитков: бурятские буузы, якутские далрабы и строганина из чира, осетинские пироги и карельские калитки, бефстроганов из оленины и чипсы из ягеля, поморская похлебка из трески, русский ломоть с начинками, блюда из дальневосточных и арктических морепродуктов и многое другое."Будет работать Школа дальневосточной кухни с кулинарными мастер-классами от лучших шеф-поваров из регионов Дальнего Востока России", – отметила Шаповалова.Она уточнила, что фестиваль пройдёт в рамках форума Ростуризма "Гастрономический туризм в Российской Федерации. Новые возможности", организованного при содействии правительства Приморского края и информационной поддержке МИД России.
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Туризм, Новости - Туризм, Владивосток, Россия, Дальний Восток, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), что посмотреть , Еда - Туризм
Во Владивостоке пройдет большой гастрономический фестиваль
Свыше 200 блюд кухонь России представят гостям гастрономического фестиваля во Владивостоке