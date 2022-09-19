https://ria.ru/20220919/vkontakte-1817793474.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, будут ли они ревакцинироваться
Пользователи ВКонтакте рассказали, будут ли они ревакцинироваться - РИА Новости, 19.09.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, будут ли они ревакцинироваться
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:25
2022-09-19T11:25
2022-09-19T11:25
общество
коронавирус в россии
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768218445_0:121:1800:1134_1920x0_80_0_0_62aeab2f0dc664ed47c395880383e484.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, будут ли они ревакцинироваться от коронавируса. Варианты ответа были: да, уже; планирую в ближайшее время; пока не решил; нет и не планирую; я не вакцинировался.В итоге большинство подписчиков ответили, что не будут делать повторную прививку. Так проголосовали 38% опрошенных. На втором месте оказались те, кто вообще не вакцинировался от коронавируса — около 20%. Чуть больше 17% пользователей ответили, что уже прошли ревакцинацию. И всего 11% подписчиков планируют ревакцинироваться в ближайшее время.Также у пользователей была возможность ответить, что они пока не приняли решение. Таких оказалось 12%.В комментариях пользователи отметили, что вакцинация должна быть обязательной для тех, кто не болел коронавирусом и не имеет к нему антител.
https://ria.ru/20220914/vaktsinatsiya-1816803601.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768218445_213:0:1800:1190_1920x0_80_0_0_86851f70d9ef0da887fe00e7a8ad3ff1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус в россии, вконтакте
Общество, Коронавирус в России, ВКонтакте
Пользователи ВКонтакте рассказали, будут ли они ревакцинироваться
Пользователи ВКонтакте ответили, планируют ли они делать повторную прививку от COVID-19
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, будут ли они ревакцинироваться от коронавируса. Варианты ответа были: да, уже; планирую в ближайшее время; пока не решил; нет и не планирую; я не вакцинировался.
В итоге большинство подписчиков ответили, что не будут делать повторную прививку. Так проголосовали 38% опрошенных. На втором месте оказались те, кто вообще не вакцинировался от коронавируса — около 20%. Чуть больше 17% пользователей ответили, что уже прошли ревакцинацию. И всего 11% подписчиков планируют ревакцинироваться в ближайшее время.
Также у пользователей была возможность ответить, что они пока не приняли решение. Таких оказалось 12%.
В комментариях пользователи отметили, что вакцинация должна быть обязательной для тех, кто не болел коронавирусом и не имеет к нему антител.