https://ria.ru/20220919/vkontakte-1817793474.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, будут ли они ревакцинироваться

Пользователи ВКонтакте рассказали, будут ли они ревакцинироваться - РИА Новости, 19.09.2022

Пользователи ВКонтакте рассказали, будут ли они ревакцинироваться

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T11:25

2022-09-19T11:25

2022-09-19T11:25

общество

коронавирус в россии

вконтакте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768218445_0:121:1800:1134_1920x0_80_0_0_62aeab2f0dc664ed47c395880383e484.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, будут ли они ревакцинироваться от коронавируса. Варианты ответа были: да, уже; планирую в ближайшее время; пока не решил; нет и не планирую; я не вакцинировался.В итоге большинство подписчиков ответили, что не будут делать повторную прививку. Так проголосовали 38% опрошенных. На втором месте оказались те, кто вообще не вакцинировался от коронавируса — около 20%. Чуть больше 17% пользователей ответили, что уже прошли ревакцинацию. И всего 11% подписчиков планируют ревакцинироваться в ближайшее время.Также у пользователей была возможность ответить, что они пока не приняли решение. Таких оказалось 12%.В комментариях пользователи отметили, что вакцинация должна быть обязательной для тех, кто не болел коронавирусом и не имеет к нему антител.

https://ria.ru/20220914/vaktsinatsiya-1816803601.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, коронавирус в россии, вконтакте