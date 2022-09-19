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Пользователи ВКонтакте рассказали, будут ли они ревакцинироваться - РИА Новости, 19.09.2022
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Пользователи ВКонтакте рассказали, будут ли они ревакцинироваться
Пользователи ВКонтакте рассказали, будут ли они ревакцинироваться - РИА Новости, 19.09.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, будут ли они ревакцинироваться
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:25
2022-09-19T11:25
общество
коронавирус в россии
вконтакте
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, будут ли они ревакцинироваться от коронавируса. Варианты ответа были: да, уже; планирую в ближайшее время; пока не решил; нет и не планирую; я не вакцинировался.В итоге большинство подписчиков ответили, что не будут делать повторную прививку. Так проголосовали 38% опрошенных. На втором месте оказались те, кто вообще не вакцинировался от коронавируса — около 20%. Чуть больше 17% пользователей ответили, что уже прошли ревакцинацию. И всего 11% подписчиков планируют ревакцинироваться в ближайшее время.Также у пользователей была возможность ответить, что они пока не приняли решение. Таких оказалось 12%.В комментариях пользователи отметили, что вакцинация должна быть обязательной для тех, кто не болел коронавирусом и не имеет к нему антител.
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общество, коронавирус в россии, вконтакте
Общество, Коронавирус в России, ВКонтакте
11:25 19.09.2022
 
Пользователи ВКонтакте рассказали, будут ли они ревакцинироваться

Пользователи ВКонтакте ответили, планируют ли они делать повторную прививку от COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, будут ли они ревакцинироваться от коронавируса. Варианты ответа были: да, уже; планирую в ближайшее время; пока не решил; нет и не планирую; я не вакцинировался.
В итоге большинство подписчиков ответили, что не будут делать повторную прививку. Так проголосовали 38% опрошенных. На втором месте оказались те, кто вообще не вакцинировался от коронавируса — около 20%. Чуть больше 17% пользователей ответили, что уже прошли ревакцинацию. И всего 11% подписчиков планируют ревакцинироваться в ближайшее время.
Также у пользователей была возможность ответить, что они пока не приняли решение. Таких оказалось 12%.
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 17:53Распространение коронавируса
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В комментариях пользователи отметили, что вакцинация должна быть обязательной для тех, кто не болел коронавирусом и не имеет к нему антител.
 
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