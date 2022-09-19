https://ria.ru/20220919/vaktsina-1817914349.html
В ФМБА рассказали, когда будет доступна вакцина против COVID-19 "Конвасэл"
В ФМБА рассказали, когда будет доступна вакцина против COVID-19 "Конвасэл" - РИА Новости, 19.09.2022
В ФМБА рассказали, когда будет доступна вакцина против COVID-19 "Конвасэл"
Вакцина против коронавируса "Конвасэл" будет доступна в РФ в концу сентября, сейчас она проходит контроль качества, сообщил замглавы ФМБА Игорь Борисевич. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:59
2022-09-19T16:59
2022-09-19T17:09
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
коронавирус в россии
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783035584_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_6b7459f497b619102dc383a1638604d8.jpg
СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Вакцина против коронавируса "Конвасэл" будет доступна в РФ в концу сентября, сейчас она проходит контроль качества, сообщил замглавы ФМБА Игорь Борисевич."Мы создали вакцину "Конвасэл", которая в настоящее время проходит контроль качества Росздравнадзора. В конце сентября будет возможность использовать ее уже в практике здравоохранения", - сказал Борисевич на планарном заседании форума "Биотехмед".Вакцина, разработанная специалистами ФМБА, была зарегистрирована в марте этого года. Она включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также во временные методические рекомендации Минздрава России "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".
https://ria.ru/20220914/vaktsinatsiya-1816803601.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783035584_136:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_aadc918d48f57882cd0b9efde57463c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), коронавирус в россии, коронавирусы, вакцинация россиян от covid-19, вакцинация, вакцина "конвасэл"
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Коронавирус в России, Коронавирусы, Вакцинация россиян от COVID-19, Вакцинация, Вакцина "Конвасэл"
16:59 19.09.2022 (обновлено: 17:09 19.09.2022)
В ФМБА рассказали, когда будет доступна вакцина против COVID-19 "Конвасэл"
ФМБА: вакцина против коронавируса "Конвасэл" будет доступна в России уже в конце сентября