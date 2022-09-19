https://ria.ru/20220919/vaktsina-1817914349.html

В ФМБА рассказали, когда будет доступна вакцина против COVID-19 "Конвасэл"

В ФМБА рассказали, когда будет доступна вакцина против COVID-19 "Конвасэл" - РИА Новости, 19.09.2022

В ФМБА рассказали, когда будет доступна вакцина против COVID-19 "Конвасэл"

Вакцина против коронавируса "Конвасэл" будет доступна в РФ в концу сентября, сейчас она проходит контроль качества, сообщил замглавы ФМБА Игорь Борисевич. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:59

2022-09-19T16:59

2022-09-19T17:09

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

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СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Вакцина против коронавируса "Конвасэл" будет доступна в РФ в концу сентября, сейчас она проходит контроль качества, сообщил замглавы ФМБА Игорь Борисевич."Мы создали вакцину "Конвасэл", которая в настоящее время проходит контроль качества Росздравнадзора. В конце сентября будет возможность использовать ее уже в практике здравоохранения", - сказал Борисевич на планарном заседании форума "Биотехмед".Вакцина, разработанная специалистами ФМБА, была зарегистрирована в марте этого года. Она включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также во временные методические рекомендации Минздрава России "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".

https://ria.ru/20220914/vaktsinatsiya-1816803601.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), коронавирус в россии, коронавирусы, вакцинация россиян от covid-19, вакцинация, вакцина "конвасэл"