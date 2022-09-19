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В ФМБА рассказали, когда будет доступна вакцина против COVID-19 "Конвасэл" - РИА Новости, 19.09.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220919/vaktsina-1817914349.html
В ФМБА рассказали, когда будет доступна вакцина против COVID-19 "Конвасэл"
В ФМБА рассказали, когда будет доступна вакцина против COVID-19 "Конвасэл" - РИА Новости, 19.09.2022
В ФМБА рассказали, когда будет доступна вакцина против COVID-19 "Конвасэл"
Вакцина против коронавируса "Конвасэл" будет доступна в РФ в концу сентября, сейчас она проходит контроль качества, сообщил замглавы ФМБА Игорь Борисевич. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:59
2022-09-19T17:09
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
коронавирус в россии
коронавирусы
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СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Вакцина против коронавируса "Конвасэл" будет доступна в РФ в концу сентября, сейчас она проходит контроль качества, сообщил замглавы ФМБА Игорь Борисевич."Мы создали вакцину "Конвасэл", которая в настоящее время проходит контроль качества Росздравнадзора. В конце сентября будет возможность использовать ее уже в практике здравоохранения", - сказал Борисевич на планарном заседании форума "Биотехмед".Вакцина, разработанная специалистами ФМБА, была зарегистрирована в марте этого года. Она включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также во временные методические рекомендации Минздрава России "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".
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общество, здоровье - общество, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), коронавирус в россии, коронавирусы, вакцинация россиян от covid-19, вакцинация, вакцина "конвасэл"
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Коронавирус в России, Коронавирусы, Вакцинация россиян от COVID-19, Вакцинация, Вакцина "Конвасэл"
16:59 19.09.2022 (обновлено: 17:09 19.09.2022)
 
В ФМБА рассказали, когда будет доступна вакцина против COVID-19 "Конвасэл"

ФМБА: вакцина против коронавируса "Конвасэл" будет доступна в России уже в конце сентября

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл для профилактики covid-19 - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Лаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19. Архивное фото
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СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Вакцина против коронавируса "Конвасэл" будет доступна в РФ в концу сентября, сейчас она проходит контроль качества, сообщил замглавы ФМБА Игорь Борисевич.
"Мы создали вакцину "Конвасэл", которая в настоящее время проходит контроль качества Росздравнадзора. В конце сентября будет возможность использовать ее уже в практике здравоохранения", - сказал Борисевич на планарном заседании форума "Биотехмед".
Вакцина, разработанная специалистами ФМБА, была зарегистрирована в марте этого года. Она включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также во временные методические рекомендации Минздрава России "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".

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