https://ria.ru/20220919/ukraina-1817911108.html

Германия поставит Украине две РСЗО и 50 бронемашин

Германия поставит Украине две РСЗО и 50 бронемашин - РИА Новости, 19.09.2022

Германия поставит Украине две РСЗО и 50 бронемашин

Ещё две реактивные системы залпового огня MARS II и 50 бронемашин Dingo будут поставлены Украине, сообщило Минобороны Германии. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:50

2022-09-19T16:50

2022-09-19T17:11

специальная военная операция на украине

в мире

германия

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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Ещё две реактивные системы залпового огня MARS II и 50 бронемашин Dingo будут поставлены Украине, сообщило Минобороны Германии."Мы выполняем свои обещания! Еще две установки Mars II, а также 50 Dingo поставят на Украину", - указало Минобороны ФРГ в своём аккаунте в Twitter. Ведомство добавило, что таким образом Германия продолжает поддерживать Украину.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220918/tyazhelyak-1817330339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, украина, минобороны германии, нато, ситуация в днр и лнр