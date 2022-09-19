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Германия поставит Украине две РСЗО и 50 бронемашин - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817911108.html
Германия поставит Украине две РСЗО и 50 бронемашин
Германия поставит Украине две РСЗО и 50 бронемашин - РИА Новости, 19.09.2022
Германия поставит Украине две РСЗО и 50 бронемашин
Ещё две реактивные системы залпового огня MARS II и 50 бронемашин Dingo будут поставлены Украине, сообщило Минобороны Германии. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:50
2022-09-19T17:11
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
минобороны германии
нато
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Ещё две реактивные системы залпового огня MARS II и 50 бронемашин Dingo будут поставлены Украине, сообщило Минобороны Германии."Мы выполняем свои обещания! Еще две установки Mars II, а также 50 Dingo поставят на Украину", - указало Минобороны ФРГ в своём аккаунте в Twitter. Ведомство добавило, что таким образом Германия продолжает поддерживать Украину.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, германия, украина, минобороны германии, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Минобороны Германии, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:50 19.09.2022 (обновлено: 17:11 19.09.2022)
 
Германия поставит Украине две РСЗО и 50 бронемашин

Германия поставит Украине две РСЗО MARS II и 50 бронемашин Dingo

© Фото : Markus RauchenbergerРеактивная система залпового огня MARS2 Вооруженных сил Германии
Реактивная система залпового огня MARS2 Вооруженных сил Германии - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : Markus Rauchenberger
Реактивная система залпового огня MARS2 Вооруженных сил Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Ещё две реактивные системы залпового огня MARS II и 50 бронемашин Dingo будут поставлены Украине, сообщило Минобороны Германии.
"Мы выполняем свои обещания! Еще две установки Mars II, а также 50 Dingo поставят на Украину", - указало Минобороны ФРГ в своём аккаунте в Twitter. Ведомство добавило, что таким образом Германия продолжает поддерживать Украину.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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