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"Страхи/Детские травмы": меня преследовал психически больной ухажер
"Страхи/Детские травмы": меня преследовал психически больной ухажер - РИА Новости, 19.09.2022
"Страхи/Детские травмы": меня преследовал психически больной ухажер
Героиню Любовь три года преследовал психически нездоровый ухажер: он выслеживал девушку у работы, каждый день приходил к подъезду, пугал родственников, соседей и коллег. Любовь трижды писала заявление в полицию, несколько раз меняла работу, переехала и теперь боится ходить одна по улицам. Как обезопасить себя от преследователя?
2022-09-19T15:00
2022-09-19T15:00
2022-09-19T15:00
страхи
наталья лосева
психология
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"Страхи/Детские травмы": меня преследовал психически больной ухажер
Героиню Любовь три года преследовал психически нездоровый ухажер: он выслеживал девушку у работы, каждый день приходил к подъезду, пугал родственников, соседей и коллег. Любовь трижды писала заявление в полицию, несколько раз меняла работу, переехала и теперь боится ходить одна по улицам. Как обезопасить себя от преследователя?
audio/mpeg
"Страхи/Детские травмы": меня преследовал психически больной ухажер
Героиню Любовь три года преследовал психически нездоровый ухажер: он выслеживал девушку у работы, каждый день приходил к подъезду, пугал родственников, соседей и коллег. Любовь трижды писала заявление в полицию, несколько раз меняла работу, переехала и теперь боится ходить одна по улицам. Как обезопасить себя от преследователя?
audio/mpeg
Историю героини Любови разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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наталья лосева, аудио, психология
Страхи, Наталья Лосева, Психология
"Страхи/Детские травмы": меня преследовал психически больной ухажер
Героиню Любовь три года преследовал психически нездоровый ухажер: он выслеживал девушку у работы, каждый день приходил к подъезду, пугал родственников, соседей и коллег. Любовь трижды писала заявление в полицию, несколько раз меняла работу, переехала и теперь боится ходить одна по улицам. Как обезопасить себя от преследователя?