https://ria.ru/20220919/ukhazher-1817763992.html

"Страхи/Детские травмы": меня преследовал психически больной ухажер

"Страхи/Детские травмы": меня преследовал психически больной ухажер - РИА Новости, 19.09.2022

"Страхи/Детские травмы": меня преследовал психически больной ухажер

Героиню Любовь три года преследовал психически нездоровый ухажер: он выслеживал девушку у работы, каждый день приходил к подъезду, пугал родственников, соседей и коллег. Любовь трижды писала заявление в полицию, несколько раз меняла работу, переехала и теперь боится ходить одна по улицам. Как обезопасить себя от преследователя?

2022-09-19T15:00

2022-09-19T15:00

2022-09-19T15:00

страхи

наталья лосева

психология

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"Страхи/Детские травмы": меня преследовал психически больной ухажер Героиню Любовь три года преследовал психически нездоровый ухажер: он выслеживал девушку у работы, каждый день приходил к подъезду, пугал родственников, соседей и коллег. Любовь трижды писала заявление в полицию, несколько раз меняла работу, переехала и теперь боится ходить одна по улицам. Как обезопасить себя от преследователя? audio/mpeg

"Страхи/Детские травмы": меня преследовал психически больной ухажер Героиню Любовь три года преследовал психически нездоровый ухажер: он выслеживал девушку у работы, каждый день приходил к подъезду, пугал родственников, соседей и коллег. Любовь трижды писала заявление в полицию, несколько раз меняла работу, переехала и теперь боится ходить одна по улицам. Как обезопасить себя от преследователя? audio/mpeg

Историю героини Любови разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, аудио, психология