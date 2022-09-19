https://ria.ru/20220919/ugol-1817775369.html

"Лучше присядьте": в Польше озвучили неподъемные цены на дефицитный уголь

"Лучше присядьте": в Польше озвучили неподъемные цены на дефицитный уголь - РИА Новости, 19.09.2022

"Лучше присядьте": в Польше озвучили неподъемные цены на дефицитный уголь

Угольные склады Польши опустели, а цены на топливо взлетели в четыре раза из-за введенного властями эмбарго на поставки топлива из России, сообщает портал Fakt. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:12

2022-09-19T10:12

2022-09-19T15:38

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Угольные склады Польши опустели, а цены на топливо взлетели в четыре раза из-за введенного властями эмбарго на поставки топлива из России, сообщает портал Fakt.Журналисты узнали уровень цен в нескольких регионах Польши и пришли к выводу, что руководство страны не выполнило своего обещания сдержать подорожание угля и компенсировать домохозяйствам траты на топливо."Дешевый уголь — по 996,60 злотого за тонну — планировали обеспечить на законодательном уровне. С августа любое домохозяйство, имеющее угольную печь, могло приобрести топливо по такой цене. На каждое домохозяйство предполагалось три тонны угля. Но законопроект лопнул, как мыльный пузырь: правительству не удалось убедить склады продавать топливо по такой цене. Теперь поляки могут подавать заявления на субсидии и при финансовой поддержке государства покупать уголь. Помощь единовременная и составляет три тысячи злотых", — заявили авторы.При этом цена на имеющийся в стране ресурс выросла до четырех тысяч злотых за тонну, когда одному домохозяйству в Польше в среднем нужно до пяти тонн угля на сезон. Однако проблема кроется еще и в дефиците топлива, который обрушился на Польшу после отказа от российских поставок.Сотрудники складов во Вроцлаве сообщили, что получают уголь с задержкой в полтора месяца и не могут сформировать очереди из клиентов. В Новы-Сонче работник склада заявил, что сроки поставок угля неизвестны."Есть также места, где уголь можно купить, причем разных видов. Но цены ошеломляют. В Легнице цена приближается к четырем тысячам злотых за тонну. В Новы-Сонче нужно заплатить 4400 злотых! Это означает, что государственной помощи может даже не хватить на тонну топлива", — посетовали журналисты.Ранее Польша отказалась от поставок российского угля. Также из-за неоплаты поставок газа в рублях "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт топлива польской PGNiG. Это спровоцировало резкий рост цен на энергоносители и электроэнергию.

https://ria.ru/20220916/sholts-1817198508.html

https://ria.ru/20220914/ugol-1816778721.html

https://ria.ru/20220913/tseny-1816377106.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, цены на нефть, польша, россия, вроцлав, pgnig, газпром