https://ria.ru/20220919/ugol-1817775369.html
"Лучше присядьте": в Польше озвучили неподъемные цены на дефицитный уголь
"Лучше присядьте": в Польше озвучили неподъемные цены на дефицитный уголь - РИА Новости, 19.09.2022
"Лучше присядьте": в Польше озвучили неподъемные цены на дефицитный уголь
Угольные склады Польши опустели, а цены на топливо взлетели в четыре раза из-за введенного властями эмбарго на поставки топлива из России, сообщает портал Fakt. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:12
2022-09-19T10:12
2022-09-19T15:38
в мире
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Угольные склады Польши опустели, а цены на топливо взлетели в четыре раза из-за введенного властями эмбарго на поставки топлива из России, сообщает портал Fakt.Журналисты узнали уровень цен в нескольких регионах Польши и пришли к выводу, что руководство страны не выполнило своего обещания сдержать подорожание угля и компенсировать домохозяйствам траты на топливо."Дешевый уголь — по 996,60 злотого за тонну — планировали обеспечить на законодательном уровне. С августа любое домохозяйство, имеющее угольную печь, могло приобрести топливо по такой цене. На каждое домохозяйство предполагалось три тонны угля. Но законопроект лопнул, как мыльный пузырь: правительству не удалось убедить склады продавать топливо по такой цене. Теперь поляки могут подавать заявления на субсидии и при финансовой поддержке государства покупать уголь. Помощь единовременная и составляет три тысячи злотых", — заявили авторы.При этом цена на имеющийся в стране ресурс выросла до четырех тысяч злотых за тонну, когда одному домохозяйству в Польше в среднем нужно до пяти тонн угля на сезон. Однако проблема кроется еще и в дефиците топлива, который обрушился на Польшу после отказа от российских поставок.Сотрудники складов во Вроцлаве сообщили, что получают уголь с задержкой в полтора месяца и не могут сформировать очереди из клиентов. В Новы-Сонче работник склада заявил, что сроки поставок угля неизвестны."Есть также места, где уголь можно купить, причем разных видов. Но цены ошеломляют. В Легнице цена приближается к четырем тысячам злотых за тонну. В Новы-Сонче нужно заплатить 4400 злотых! Это означает, что государственной помощи может даже не хватить на тонну топлива", — посетовали журналисты.Ранее Польша отказалась от поставок российского угля. Также из-за неоплаты поставок газа в рублях "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт топлива польской PGNiG. Это спровоцировало резкий рост цен на энергоносители и электроэнергию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, цены на нефть, польша, россия, вроцлав, pgnig, газпром
В мире, Экономика, Цены на нефть, Польша, Россия, Вроцлав, PGNiG, Газпром
10:12 19.09.2022 (обновлено: 15:38 19.09.2022)
"Лучше присядьте": в Польше озвучили неподъемные цены на дефицитный уголь
Fakt: польские угольные склады опустели после эмбарго на топливо из России
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.
Угольные склады Польши опустели, а цены на топливо взлетели в четыре раза из-за введенного властями эмбарго на поставки топлива из России, сообщает портал Fakt
.
Журналисты узнали уровень цен в нескольких регионах Польши и пришли к выводу, что руководство страны не выполнило своего обещания сдержать подорожание угля и компенсировать домохозяйствам траты на топливо.
"Дешевый уголь — по 996,60 злотого за тонну — планировали обеспечить на законодательном уровне. С августа любое домохозяйство, имеющее угольную печь, могло приобрести топливо по такой цене. На каждое домохозяйство предполагалось три тонны угля. Но законопроект лопнул, как мыльный пузырь: правительству не удалось убедить склады продавать топливо по такой цене. Теперь поляки могут подавать заявления на субсидии и при финансовой поддержке государства покупать уголь. Помощь единовременная и составляет три тысячи злотых", — заявили авторы.
При этом цена на имеющийся в стране ресурс выросла до четырех тысяч злотых за тонну, когда одному домохозяйству в Польше в среднем нужно до пяти тонн угля на сезон. Однако проблема кроется еще и в дефиците топлива, который обрушился на Польшу после отказа от российских поставок.
"У нас нет каменного угля, который наиболее востребован клиентами. Практически нет поставок с польских шахт. <...> Люди очень обеспокоены тем, что происходит, каждый день я получаю по дюжине телефонных звонков, меня спрашивают, есть ли у нас товар на складе и сколько. Сейчас у меня есть "экогорошек" по цене 3790 злотых и брикеты за 3150 злотых. Еще недавно такой же брикет стоил у нас чуть больше 1800 злотых за тонну, но уже последняя доставка была на тысячу злотых дороже", — заявила Патриция Доманьская, сотрудница топливного склада в Бялогарде.
Сотрудники складов во Вроцлаве
сообщили, что получают уголь с задержкой в полтора месяца и не могут сформировать очереди из клиентов. В Новы-Сонче работник склада заявил, что сроки поставок угля неизвестны.
"Есть также места, где уголь можно купить, причем разных видов. Но цены ошеломляют. В Легнице цена приближается к четырем тысячам злотых за тонну. В Новы-Сонче нужно заплатить 4400 злотых! Это означает, что государственной помощи может даже не хватить на тонну топлива", — посетовали журналисты.
Ранее Польша отказалась от поставок российского угля. Также из-за неоплаты поставок газа в рублях "Газпром
" 27 апреля приостановил экспорт топлива польской PGNiG
. Это спровоцировало резкий рост цен на энергоносители и электроэнергию.