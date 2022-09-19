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"Лучше присядьте": в Польше озвучили неподъемные цены на дефицитный уголь - РИА Новости, 19.09.2022
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"Лучше присядьте": в Польше озвучили неподъемные цены на дефицитный уголь
"Лучше присядьте": в Польше озвучили неподъемные цены на дефицитный уголь - РИА Новости, 19.09.2022
"Лучше присядьте": в Польше озвучили неподъемные цены на дефицитный уголь
Угольные склады Польши опустели, а цены на топливо взлетели в четыре раза из-за введенного властями эмбарго на поставки топлива из России, сообщает портал Fakt. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:12
2022-09-19T15:38
в мире
экономика
цены на нефть
польша
россия
вроцлав
pgnig
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Угольные склады Польши опустели, а цены на топливо взлетели в четыре раза из-за введенного властями эмбарго на поставки топлива из России, сообщает портал Fakt.Журналисты узнали уровень цен в нескольких регионах Польши и пришли к выводу, что руководство страны не выполнило своего обещания сдержать подорожание угля и компенсировать домохозяйствам траты на топливо."Дешевый уголь — по 996,60 злотого за тонну — планировали обеспечить на законодательном уровне. С августа любое домохозяйство, имеющее угольную печь, могло приобрести топливо по такой цене. На каждое домохозяйство предполагалось три тонны угля. Но законопроект лопнул, как мыльный пузырь: правительству не удалось убедить склады продавать топливо по такой цене. Теперь поляки могут подавать заявления на субсидии и при финансовой поддержке государства покупать уголь. Помощь единовременная и составляет три тысячи злотых", — заявили авторы.При этом цена на имеющийся в стране ресурс выросла до четырех тысяч злотых за тонну, когда одному домохозяйству в Польше в среднем нужно до пяти тонн угля на сезон. Однако проблема кроется еще и в дефиците топлива, который обрушился на Польшу после отказа от российских поставок.Сотрудники складов во Вроцлаве сообщили, что получают уголь с задержкой в полтора месяца и не могут сформировать очереди из клиентов. В Новы-Сонче работник склада заявил, что сроки поставок угля неизвестны."Есть также места, где уголь можно купить, причем разных видов. Но цены ошеломляют. В Легнице цена приближается к четырем тысячам злотых за тонну. В Новы-Сонче нужно заплатить 4400 злотых! Это означает, что государственной помощи может даже не хватить на тонну топлива", — посетовали журналисты.Ранее Польша отказалась от поставок российского угля. Также из-за неоплаты поставок газа в рублях "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт топлива польской PGNiG. Это спровоцировало резкий рост цен на энергоносители и электроэнергию.
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в мире, экономика, цены на нефть, польша, россия, вроцлав, pgnig, газпром
В мире, Экономика, Цены на нефть, Польша, Россия, Вроцлав, PGNiG, Газпром
10:12 19.09.2022 (обновлено: 15:38 19.09.2022)
 
"Лучше присядьте": в Польше озвучили неподъемные цены на дефицитный уголь

Fakt: польские угольные склады опустели после эмбарго на топливо из России

© AP Photo / Czarek SokolowskiШахтер на угольной шахте "Вуек" в Катовице, Польша
Шахтер на угольной шахте Вуек в Катовице, Польша - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Шахтер на угольной шахте "Вуек" в Катовице, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Угольные склады Польши опустели, а цены на топливо взлетели в четыре раза из-за введенного властями эмбарго на поставки топлива из России, сообщает портал Fakt.
Журналисты узнали уровень цен в нескольких регионах Польши и пришли к выводу, что руководство страны не выполнило своего обещания сдержать подорожание угля и компенсировать домохозяйствам траты на топливо.
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"Дешевый уголь — по 996,60 злотого за тонну — планировали обеспечить на законодательном уровне. С августа любое домохозяйство, имеющее угольную печь, могло приобрести топливо по такой цене. На каждое домохозяйство предполагалось три тонны угля. Но законопроект лопнул, как мыльный пузырь: правительству не удалось убедить склады продавать топливо по такой цене. Теперь поляки могут подавать заявления на субсидии и при финансовой поддержке государства покупать уголь. Помощь единовременная и составляет три тысячи злотых", — заявили авторы.
При этом цена на имеющийся в стране ресурс выросла до четырех тысяч злотых за тонну, когда одному домохозяйству в Польше в среднем нужно до пяти тонн угля на сезон. Однако проблема кроется еще и в дефиците топлива, который обрушился на Польшу после отказа от российских поставок.

"У нас нет каменного угля, который наиболее востребован клиентами. Практически нет поставок с польских шахт. <...> Люди очень обеспокоены тем, что происходит, каждый день я получаю по дюжине телефонных звонков, меня спрашивают, есть ли у нас товар на складе и сколько. Сейчас у меня есть "экогорошек" по цене 3790 злотых и брикеты за 3150 злотых. Еще недавно такой же брикет стоил у нас чуть больше 1800 злотых за тонну, но уже последняя доставка была на тысячу злотых дороже", — заявила Патриция Доманьская, сотрудница топливного склада в Бялогарде.

Сотрудники складов во Вроцлаве сообщили, что получают уголь с задержкой в полтора месяца и не могут сформировать очереди из клиентов. В Новы-Сонче работник склада заявил, что сроки поставок угля неизвестны.
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"Есть также места, где уголь можно купить, причем разных видов. Но цены ошеломляют. В Легнице цена приближается к четырем тысячам злотых за тонну. В Новы-Сонче нужно заплатить 4400 злотых! Это означает, что государственной помощи может даже не хватить на тонну топлива", — посетовали журналисты.
Ранее Польша отказалась от поставок российского угля. Также из-за неоплаты поставок газа в рублях "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт топлива польской PGNiG. Это спровоцировало резкий рост цен на энергоносители и электроэнергию.
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