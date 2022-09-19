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В Красноярском крае в лесу нашли тело подростка с огнестрельным ранением - РИА Новости, 19.09.2022
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В Красноярском крае в лесу нашли тело подростка с огнестрельным ранением
В Красноярском крае в лесу нашли тело подростка с огнестрельным ранением - РИА Новости, 19.09.2022
В Красноярском крае в лесу нашли тело подростка с огнестрельным ранением
Заваленное ветками тело 14-летнего подростка с огнестрельным ранением нашли в лесу возле села Рудяное Красноярского края, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:22
2022-09-19T13:22
происшествия
красноярский край
канский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Заваленное ветками тело 14-летнего подростка с огнестрельным ранением нашли в лесу возле села Рудяное Красноярского края, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.По версии следствия, в воскресенье днем 12-летний подросток, находясь в гостях у дедушки и бабушки в селе Рудяное Канского района, взял ключи от сейфа, где хранилось ружье с патронами, принадлежащее его дедушке."Вместе со своим приятелем подросток пришел в лес, где в результате неосторожного обращения с ружьем выстрелил мальчику в лицо. От полученных телесных повреждений подросток скончался на месте происшествия. После содеянного подросток сообщил о случившемся своему младшему брату и другим приятелям, которые рассказали о произошедшем взрослым. Испугавшись ответственности, подросток и его младший брат сокрыли тело мальчика в лесном массиве, укрыв ветками", - говорится в сообщении.В настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220905/arest-1814545042.html
красноярский край
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происшествия, красноярский край, канский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Канский район, Следственный комитет России (СК РФ)
13:22 19.09.2022
 
В Красноярском крае в лесу нашли тело подростка с огнестрельным ранением

В Красноярском крае в лесу нашли тело 14-летнего подростка, убитого случайным выстрелом

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Заваленное ветками тело 14-летнего подростка с огнестрельным ранением нашли в лесу возле села Рудяное Красноярского края, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, в воскресенье днем 12-летний подросток, находясь в гостях у дедушки и бабушки в селе Рудяное Канского района, взял ключи от сейфа, где хранилось ружье с патронами, принадлежащее его дедушке.
"Вместе со своим приятелем подросток пришел в лес, где в результате неосторожного обращения с ружьем выстрелил мальчику в лицо. От полученных телесных повреждений подросток скончался на месте происшествия. После содеянного подросток сообщил о случившемся своему младшему брату и другим приятелям, которые рассказали о произошедшем взрослым. Испугавшись ответственности, подросток и его младший брат сокрыли тело мальчика в лесном массиве, укрыв ветками", - говорится в сообщении.
В настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело.

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