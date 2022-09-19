https://ria.ru/20220919/ubiystvo-1817839873.html

В Красноярском крае в лесу нашли тело подростка с огнестрельным ранением

В Красноярском крае в лесу нашли тело подростка с огнестрельным ранением - РИА Новости, 19.09.2022

В Красноярском крае в лесу нашли тело подростка с огнестрельным ранением

Заваленное ветками тело 14-летнего подростка с огнестрельным ранением нашли в лесу возле села Рудяное Красноярского края, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:22

2022-09-19T13:22

2022-09-19T13:22

происшествия

красноярский край

канский район

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Заваленное ветками тело 14-летнего подростка с огнестрельным ранением нашли в лесу возле села Рудяное Красноярского края, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.По версии следствия, в воскресенье днем 12-летний подросток, находясь в гостях у дедушки и бабушки в селе Рудяное Канского района, взял ключи от сейфа, где хранилось ружье с патронами, принадлежащее его дедушке."Вместе со своим приятелем подросток пришел в лес, где в результате неосторожного обращения с ружьем выстрелил мальчику в лицо. От полученных телесных повреждений подросток скончался на месте происшествия. После содеянного подросток сообщил о случившемся своему младшему брату и другим приятелям, которые рассказали о произошедшем взрослым. Испугавшись ответственности, подросток и его младший брат сокрыли тело мальчика в лесном массиве, укрыв ветками", - говорится в сообщении.В настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220905/arest-1814545042.html

красноярский край

канский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, красноярский край, канский район, следственный комитет россии (ск рф)