https://ria.ru/20220919/ubiystvo-1817822139.html

Москвич получил 17 лет колонии за тройное убийство, совершенное в 2005 году

Москвич получил 17 лет колонии за тройное убийство, совершенное в 2005 году - РИА Новости, 19.09.2022

Москвич получил 17 лет колонии за тройное убийство, совершенное в 2005 году

Московский городской суд утвердил решение первой инстанции, приговорившей к 17 годам колонии строгого режима местного жителя за убийство двух 17-летних девушек... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:48

2022-09-19T12:48

2022-09-19T12:48

происшествия

московский городской суд

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Московский городской суд утвердил решение первой инстанции, приговорившей к 17 годам колонии строгого режима местного жителя за убийство двух 17-летних девушек и матери одной из них, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Апелляционным определением Московского городского суда оставлен без изменений приговор Тимирязевского районного суда, которым 36-летний житель столицы Евгений Мануков осужден за совершение преступления… убийство трех лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление", - говорится в сообщении.По информации ведомства, в январе 2005 года Мануков убил 17-летнюю девушку, у которой находился в гостях на улице Клязьминской. После этого он расправился с ровесницей девушки, бывшей там же. После этого Мануков перенес тела жертв в ванну, а затем убил вернувшуюся домой мать одной из несовершеннолетних."Манукову назначено 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20220918/ubiystvo-1817667965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московский городской суд