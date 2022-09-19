https://ria.ru/20220919/ubiystvo-1817822139.html
Москвич получил 17 лет колонии за тройное убийство, совершенное в 2005 году
Москвич получил 17 лет колонии за тройное убийство, совершенное в 2005 году - РИА Новости, 19.09.2022
Москвич получил 17 лет колонии за тройное убийство, совершенное в 2005 году
Московский городской суд утвердил решение первой инстанции, приговорившей к 17 годам колонии строгого режима местного жителя за убийство двух 17-летних девушек... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:48
2022-09-19T12:48
2022-09-19T12:48
происшествия
московский городской суд
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Московский городской суд утвердил решение первой инстанции, приговорившей к 17 годам колонии строгого режима местного жителя за убийство двух 17-летних девушек и матери одной из них, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Апелляционным определением Московского городского суда оставлен без изменений приговор Тимирязевского районного суда, которым 36-летний житель столицы Евгений Мануков осужден за совершение преступления… убийство трех лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление", - говорится в сообщении.По информации ведомства, в январе 2005 года Мануков убил 17-летнюю девушку, у которой находился в гостях на улице Клязьминской. После этого он расправился с ровесницей девушки, бывшей там же. После этого Мануков перенес тела жертв в ванну, а затем убил вернувшуюся домой мать одной из несовершеннолетних."Манукову назначено 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - уточняется в релизе.
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происшествия, московский городской суд
Происшествия, Московский городской суд
Москвич получил 17 лет колонии за тройное убийство, совершенное в 2005 году
Жителя Москвы осудили на 17 лет колонии за тройное убийство, совершенное в 2005 году
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости.
Московский городской суд утвердил решение первой инстанции, приговорившей к 17 годам колонии строгого режима местного жителя за убийство двух 17-летних девушек и матери одной из них, сообщает
пресс-служба столичной прокуратуры.
"Апелляционным определением Московского городского суда оставлен без изменений приговор Тимирязевского районного суда, которым 36-летний житель столицы Евгений Мануков осужден за совершение преступления… убийство трех лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в январе 2005 года Мануков убил 17-летнюю девушку, у которой находился в гостях на улице Клязьминской. После этого он расправился с ровесницей девушки, бывшей там же. После этого Мануков перенес тела жертв в ванну, а затем убил вернувшуюся домой мать одной из несовершеннолетних.
"Манукову назначено 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - уточняется в релизе.