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Армяно-российский товарооборот вырос на пятьдесят процентов за семь месяцев

Армяно-российский товарооборот вырос на пятьдесят процентов за семь месяцев - РИА Новости, 19.09.2022

Армяно-российский товарооборот вырос на пятьдесят процентов за семь месяцев

Армяно-российский товарооборот за семь месяцев 2022 года вырос почти на 50%, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, выступая в... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T22:49

2022-09-19T22:49

2022-09-19T22:50

экономика

алексей оверчук

россия

армения

ереван

газпром армения

в мире

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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Армяно-российский товарооборот за семь месяцев 2022 года вырос почти на 50%, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, выступая в Ереване на IX Российско-армянском межрегиональном форуме.Он добавил, что обе страны активно развивают инвестиционное сотрудничество."Общий объем накопленных российских инвестиций составляет почти 40% от общего объема иностранных инвестиций в армянскую экономику, это порядка 2 миллиарда долларов", - заявил российский вице-премьер.Он напомнил, что в Армении работает более 40 крупных российских компаний. Часть из них являются крупнейшими налогоплательщиками, это, в частности, "Газпром Армения", "ГеоПроМайнинг Голд", "МТС Армения", "РЖД", "Росатом".

https://ria.ru/20220825/dialog-1812189221.html

россия

армения

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экономика, алексей оверчук, россия, армения, ереван, газпром армения, в мире