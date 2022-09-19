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Армяно-российский товарооборот вырос на пятьдесят процентов за семь месяцев - РИА Новости, 19.09.2022
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Армяно-российский товарооборот вырос на пятьдесят процентов за семь месяцев
Армяно-российский товарооборот вырос на пятьдесят процентов за семь месяцев - РИА Новости, 19.09.2022
Армяно-российский товарооборот вырос на пятьдесят процентов за семь месяцев
Армяно-российский товарооборот за семь месяцев 2022 года вырос почти на 50%, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, выступая в... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T22:49
2022-09-19T22:50
экономика
алексей оверчук
россия
армения
ереван
газпром армения
в мире
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Армяно-российский товарооборот за семь месяцев 2022 года вырос почти на 50%, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, выступая в Ереване на IX Российско-армянском межрегиональном форуме.Он добавил, что обе страны активно развивают инвестиционное сотрудничество."Общий объем накопленных российских инвестиций составляет почти 40% от общего объема иностранных инвестиций в армянскую экономику, это порядка 2 миллиарда долларов", - заявил российский вице-премьер.Он напомнил, что в Армении работает более 40 крупных российских компаний. Часть из них являются крупнейшими налогоплательщиками, это, в частности, "Газпром Армения", "ГеоПроМайнинг Голд", "МТС Армения", "РЖД", "Росатом".
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экономика, алексей оверчук, россия, армения, ереван, газпром армения, в мире
Экономика, Алексей Оверчук, Россия, Армения, Ереван, Газпром Армения, В мире
22:49 19.09.2022 (обновлено: 22:50 19.09.2022)
 
Армяно-российский товарооборот вырос на пятьдесят процентов за семь месяцев

Оверчук: армяно-российский товарооборот вырос на пятьдесят процентов за семь месяцев

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Армяно-российский товарооборот за семь месяцев 2022 года вырос почти на 50%, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, выступая в Ереване на IX Российско-армянском межрегиональном форуме.
"В январе – июле 2022 года товарооборот РФ с Республикой Армения составил 2 миллиарда долларов, увеличившись относительно аналогичного показателя 2021 года почти на 50%. Экспорт России в Армению за указанный период составил 1,4 миллиарда долларов, рост на 40,5%. Импорт в Россию из Армении увеличился на 66,3%, составив 0,6 миллиарда долларов", - отметил Оверчук.
Он добавил, что обе страны активно развивают инвестиционное сотрудничество.
"Общий объем накопленных российских инвестиций составляет почти 40% от общего объема иностранных инвестиций в армянскую экономику, это порядка 2 миллиарда долларов", - заявил российский вице-премьер.
Он напомнил, что в Армении работает более 40 крупных российских компаний. Часть из них являются крупнейшими налогоплательщиками, это, в частности, "Газпром Армения", "ГеоПроМайнинг Голд", "МТС Армения", "РЖД", "Росатом".
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ЭкономикаАлексей ОверчукРоссияАрменияЕреванГазпром АрменияВ мире
 
 
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