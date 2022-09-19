https://ria.ru/20220919/torzhestva-1817785525.html

Смоленские власти отказались от проведения торжеств на памятные даты

Смоленские власти отказались от проведения торжеств на памятные даты - РИА Новости, 19.09.2022

Смоленские власти отказались от проведения торжеств на памятные даты

Губернатор Смоленской области Алексей Островский принял решение отказаться от развлекательных мероприятий и фейерверка, приуроченных к 9-ой годовщины... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:51

2022-09-19T10:51

2022-09-19T10:51

смоленская область

алексей островский

смоленская область

смоленск

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СМОЛЕНСК, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский принял решение отказаться от развлекательных мероприятий и фейерверка, приуроченных к 9-ой годовщины освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков и 1159-летия столицы региона."Чуть больше недели остается до памятных дат. В связи с этим, основываясь, в том числе, на коллективных и личных обращениях смолян в мой адрес, принял принципиальное решение, учитывая статус города-героя Смоленска и приграничное положение нашего региона, который часто называют также западными воротами России, отказаться от развлекательных мероприятий и фейерверка. Мы их проведем в более подходящее для этого время, когда наши ребята с победой вернутся домой", – написал глава региона в социальных сетях.Островский рекомендовал главам муниципалитетов поступить также, выразив при этом уверенность, что смоляне поддержат его и с пониманием отнесутся к принятому решению.

https://ria.ru/20220701/rosgvardeytsy-1799553414.html

смоленская область

смоленск

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Артем Смирнов

алексей островский, смоленская область, смоленск