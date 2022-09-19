Смоленские власти отказались от проведения торжеств на памятные даты
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
СМОЛЕНСК, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский принял решение отказаться от развлекательных мероприятий и фейерверка, приуроченных к 9-ой годовщины освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков и 1159-летия столицы региона.
"Чуть больше недели остается до памятных дат. В связи с этим, основываясь, в том числе, на коллективных и личных обращениях смолян в мой адрес, принял принципиальное решение, учитывая статус города-героя Смоленска и приграничное положение нашего региона, который часто называют также западными воротами России, отказаться от развлекательных мероприятий и фейерверка. Мы их проведем в более подходящее для этого время, когда наши ребята с победой вернутся домой", – написал глава региона в социальных сетях.
Островский рекомендовал главам муниципалитетов поступить также, выразив при этом уверенность, что смоляне поддержат его и с пониманием отнесутся к принятому решению.
"Сейчас воздадим дань памяти и уважения нашим героическим предкам, защищавшим родную землю – вижу в этом наш долг и святую обязанность. Проведем митинг у Вечного огня в Сквере Памяти Героев, откроем две дополнительных секции мемориального панно "Бессмертный полк", на которых размещены портреты еще 1,9 тысячи участников Великой Отечественной войны в дополнение к уже имеющимся трем тысячам фотографий, организуем реконструкцию водружения Знамени Победы над бывшей гостиницей "Смоленск" и иные патриотические мероприятия", – сообщил Островский.