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Смоленские власти отказались от проведения торжеств на памятные даты - РИА Новости, 19.09.2022
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Смоленские власти отказались от проведения торжеств на памятные даты
Смоленские власти отказались от проведения торжеств на памятные даты - РИА Новости, 19.09.2022
Смоленские власти отказались от проведения торжеств на памятные даты
Губернатор Смоленской области Алексей Островский принял решение отказаться от развлекательных мероприятий и фейерверка, приуроченных к 9-ой годовщины... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:51
2022-09-19T10:51
смоленская область
алексей островский
смоленская область
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СМОЛЕНСК, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский принял решение отказаться от развлекательных мероприятий и фейерверка, приуроченных к 9-ой годовщины освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков и 1159-летия столицы региона."Чуть больше недели остается до памятных дат. В связи с этим, основываясь, в том числе, на коллективных и личных обращениях смолян в мой адрес, принял принципиальное решение, учитывая статус города-героя Смоленска и приграничное положение нашего региона, который часто называют также западными воротами России, отказаться от развлекательных мероприятий и фейерверка. Мы их проведем в более подходящее для этого время, когда наши ребята с победой вернутся домой", – написал глава региона в социальных сетях.Островский рекомендовал главам муниципалитетов поступить также, выразив при этом уверенность, что смоляне поддержат его и с пониманием отнесутся к принятому решению.
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алексей островский, смоленская область, смоленск
Смоленская область, Алексей Островский, Смоленская область, Смоленск
10:51 19.09.2022
 

Смоленские власти отказались от проведения торжеств на памятные даты

© Фото : администрация Смоленской области Губернатор Смоленской области Алексей Островский
Губернатор Смоленской области Алексей Островский - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : администрация Смоленской области
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
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СМОЛЕНСК, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский принял решение отказаться от развлекательных мероприятий и фейерверка, приуроченных к 9-ой годовщины освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков и 1159-летия столицы региона.
"Чуть больше недели остается до памятных дат. В связи с этим, основываясь, в том числе, на коллективных и личных обращениях смолян в мой адрес, принял принципиальное решение, учитывая статус города-героя Смоленска и приграничное положение нашего региона, который часто называют также западными воротами России, отказаться от развлекательных мероприятий и фейерверка. Мы их проведем в более подходящее для этого время, когда наши ребята с победой вернутся домой", – написал глава региона в социальных сетях.
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Островский рекомендовал главам муниципалитетов поступить также, выразив при этом уверенность, что смоляне поддержат его и с пониманием отнесутся к принятому решению.
"Сейчас воздадим дань памяти и уважения нашим героическим предкам, защищавшим родную землю – вижу в этом наш долг и святую обязанность. Проведем митинг у Вечного огня в Сквере Памяти Героев, откроем две дополнительных секции мемориального панно "Бессмертный полк", на которых размещены портреты еще 1,9 тысячи участников Великой Отечественной войны в дополнение к уже имеющимся трем тысячам фотографий, организуем реконструкцию водружения Знамени Победы над бывшей гостиницей "Смоленск" и иные патриотические мероприятия", – сообщил Островский.
 
Смоленская областьАлексей ОстровскийСмоленская областьСмоленск
 
 
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