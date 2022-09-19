https://ria.ru/20220919/temnokozhie-1817750769.html
Разведчик рассказал о темнокожих наемниках в Донбассе
Разведчик рассказал о темнокожих наемниках в Донбассе - РИА Новости, 19.09.2022
Разведчик рассказал о темнокожих наемниках в Донбассе
Среди иностранных наемников в украинских войсках в Донбассе все чаще встречаются темнокожие, рассказал РИА Новости боец подразделения разведки Вооруженных сил... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T04:05
2022-09-19T04:05
2022-09-19T09:24
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
донбасс
вооруженные силы рф
нато
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817766243_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e85181c9488c0f041f4567fd6bd91835.jpg
ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Среди иностранных наемников в украинских войсках в Донбассе все чаще встречаются темнокожие, рассказал РИА Новости боец подразделения разведки Вооруженных сил на угледарском направлении с позывным "Ладан".Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что на Украине "фактически сколотили четвертый рейх", состоящий из группы нацистов и наемников, а также людей, силой согнанных в армию, которых используют как пушечное мясо. По его словам, киевский режим использует весь потенциал НАТО.
https://ria.ru/20220919/pomosch-1817753067.html
донбасс
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817766243_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cf19ad313605f20759285c9223c2f07d.jpg
Разведчик с позывным "Ладан" о темнокожих наемниках в войсках ВСУ
Среди иностранных наемников в украинских войсках в Донбассе все чаще встречаются темнокожие, рассказал РИА Новости боец подразделения разведки ВС РФ с позывным "Ладан".
2022-09-19T04:05
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кирилл стремоусов, донбасс, вооруженные силы рф, нато, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Донбасс, Вооруженные силы РФ, НАТО, Украина, Россия
04:05 19.09.2022 (обновлено: 09:24 19.09.2022)
Разведчик рассказал о темнокожих наемниках в Донбассе
Разведчик "Ладан": среди иностранных наемников в Донбассе все чаще встречаются темнокожие