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Разведчик рассказал о темнокожих наемниках в Донбассе

Разведчик рассказал о темнокожих наемниках в Донбассе - РИА Новости, 19.09.2022

Разведчик рассказал о темнокожих наемниках в Донбассе

Среди иностранных наемников в украинских войсках в Донбассе все чаще встречаются темнокожие, рассказал РИА Новости боец подразделения разведки Вооруженных сил... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T04:05

2022-09-19T04:05

2022-09-19T09:24

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Среди иностранных наемников в украинских войсках в Донбассе все чаще встречаются темнокожие, рассказал РИА Новости боец подразделения разведки Вооруженных сил на угледарском направлении с позывным "Ладан".Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что на Украине "фактически сколотили четвертый рейх", состоящий из группы нацистов и наемников, а также людей, силой согнанных в армию, которых используют как пушечное мясо. По его словам, киевский режим использует весь потенциал НАТО.

https://ria.ru/20220919/pomosch-1817753067.html

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Разведчик с позывным "Ладан" о темнокожих наемниках в войсках ВСУ Среди иностранных наемников в украинских войсках в Донбассе все чаще встречаются темнокожие, рассказал РИА Новости боец подразделения разведки ВС РФ с позывным "Ладан". 2022-09-19T04:05 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, кирилл стремоусов, донбасс, вооруженные силы рф, нато, украина, россия