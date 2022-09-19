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Разведчик рассказал о темнокожих наемниках в Донбассе - РИА Новости, 19.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/temnokozhie-1817750769.html
Разведчик рассказал о темнокожих наемниках в Донбассе
Разведчик рассказал о темнокожих наемниках в Донбассе - РИА Новости, 19.09.2022
Разведчик рассказал о темнокожих наемниках в Донбассе
Среди иностранных наемников в украинских войсках в Донбассе все чаще встречаются темнокожие, рассказал РИА Новости боец подразделения разведки Вооруженных сил... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T04:05
2022-09-19T09:24
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
донбасс
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ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Среди иностранных наемников в украинских войсках в Донбассе все чаще встречаются темнокожие, рассказал РИА Новости боец подразделения разведки Вооруженных сил на угледарском направлении с позывным "Ладан".Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что на Украине "фактически сколотили четвертый рейх", состоящий из группы нацистов и наемников, а также людей, силой согнанных в армию, которых используют как пушечное мясо. По его словам, киевский режим использует весь потенциал НАТО.
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донбасс
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Разведчик с позывным "Ладан" о темнокожих наемниках в войсках ВСУ
Среди иностранных наемников в украинских войсках в Донбассе все чаще встречаются темнокожие, рассказал РИА Новости боец подразделения разведки ВС РФ с позывным "Ладан".
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в мире, кирилл стремоусов, донбасс, вооруженные силы рф, нато, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Донбасс, Вооруженные силы РФ, НАТО, Украина, Россия
04:05 19.09.2022 (обновлено: 09:24 19.09.2022)
 
Разведчик рассказал о темнокожих наемниках в Донбассе

Разведчик "Ладан": среди иностранных наемников в Донбассе все чаще встречаются темнокожие

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ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Среди иностранных наемников в украинских войсках в Донбассе все чаще встречаются темнокожие, рассказал РИА Новости боец подразделения разведки Вооруженных сил на угледарском направлении с позывным "Ладан".

"Именно темнокожие люди. Когда вели наблюдение скрыто, видели их, перемещающихся. Как раз там был светлый фон, светлый песок — они на нем очень хорошо выделялись. Дело именно не в форме, а цветом кожи", — сказал он.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что на Украине "фактически сколотили четвертый рейх", состоящий из группы нацистов и наемников, а также людей, силой согнанных в армию, которых используют как пушечное мясо. По его словам, киевский режим использует весь потенциал НАТО.
Разведчик с позывным Ладан о западной электроники, медикаментах и оружии у ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКирилл СтремоусовДонбассВооруженные силы РФНАТОУкраинаРоссия
 
 
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