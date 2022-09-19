https://ria.ru/20220919/struktura-1818148452.html

Глава Тамбовской области намерен обновить структуру власти

Глава Тамбовской области намерен обновить структуру власти - РИА Новости, 20.09.2022

Глава Тамбовской области намерен обновить структуру власти

Избранный глава Тамбовской области Максим Егоров заявил, что структуру исполнительной власти региона реформируют, это приведет к большей открытости чиновников и РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-19T23:24

2022-09-19T23:24

2022-09-20T14:36

тамбовская область

тамбовская область

максим егоров

политика

жкх

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ВОРОНЕЖ/ТАМБОВ, 19 сен - РИА Новости. Избранный глава Тамбовской области Максим Егоров заявил, что структуру исполнительной власти региона реформируют, это приведет к большей открытости чиновников и позволит губернатору отправлять их в отставку за плохую работу.В Тамбовской области 9, 10 и 11 сентября проходили выборы главы региона, по результатам которых победил Егоров, набрав 84,95% голосов избирателей. Инаугурация избранного главы региона ещё не состоялась.В своём Telegram-канале в понедельник Егоров написал, что в регионе будет обновлена структура исполнительной власти.Он отметил, что благодаря реформе значительно повышается ответственность глав городов и районов перед жителями. "Если руководитель муниципалитета не справляется со своими обязанностями – глава региона может отправить его в отставку. Возможно, я кого-то удивлю, но раньше такого права у руководителя области не было. И это, конечно, далеко не лучшим образом сказывалось на управляемости территорий", - пишет Егоров.По его словам, в приоритете новой структуры исполнительной власти региона "все то, что важно для повышения качества жизни, что волнует жителей". "Это качественные дороги, ЖКХ, чистая вода, медицина, образование, транспорт, достойная работа и высокие заработки. Мы сделаем жизнь людей более комфортной и защищенной", - заявил Егоров.

https://ria.ru/20220906/sezd-1814941932.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, максим егоров, политика, жкх