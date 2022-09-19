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Глава Тамбовской области намерен обновить структуру власти - РИА Новости, 20.09.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220919/struktura-1818148452.html
Глава Тамбовской области намерен обновить структуру власти
Глава Тамбовской области намерен обновить структуру власти - РИА Новости, 20.09.2022
Глава Тамбовской области намерен обновить структуру власти
Избранный глава Тамбовской области Максим Егоров заявил, что структуру исполнительной власти региона реформируют, это приведет к большей открытости чиновников и РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-19T23:24
2022-09-20T14:36
тамбовская область
тамбовская область
максим егоров
политика
жкх
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ВОРОНЕЖ/ТАМБОВ, 19 сен - РИА Новости. Избранный глава Тамбовской области Максим Егоров заявил, что структуру исполнительной власти региона реформируют, это приведет к большей открытости чиновников и позволит губернатору отправлять их в отставку за плохую работу.В Тамбовской области 9, 10 и 11 сентября проходили выборы главы региона, по результатам которых победил Егоров, набрав 84,95% голосов избирателей. Инаугурация избранного главы региона ещё не состоялась.В своём Telegram-канале в понедельник Егоров написал, что в регионе будет обновлена структура исполнительной власти.Он отметил, что благодаря реформе значительно повышается ответственность глав городов и районов перед жителями. "Если руководитель муниципалитета не справляется со своими обязанностями – глава региона может отправить его в отставку. Возможно, я кого-то удивлю, но раньше такого права у руководителя области не было. И это, конечно, далеко не лучшим образом сказывалось на управляемости территорий", - пишет Егоров.По его словам, в приоритете новой структуры исполнительной власти региона "все то, что важно для повышения качества жизни, что волнует жителей". "Это качественные дороги, ЖКХ, чистая вода, медицина, образование, транспорт, достойная работа и высокие заработки. Мы сделаем жизнь людей более комфортной и защищенной", - заявил Егоров.
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тамбовская область, максим егоров, политика, жкх
Тамбовская область, Тамбовская область, Максим Егоров, Политика, ЖКХ
23:24 19.09.2022 (обновлено: 14:36 20.09.2022)
 

Глава Тамбовской области намерен обновить структуру власти

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на ПМЭФ - 2022
Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на ПМЭФ - 2022 - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВОРОНЕЖ/ТАМБОВ, 19 сен - РИА Новости. Избранный глава Тамбовской области Максим Егоров заявил, что структуру исполнительной власти региона реформируют, это приведет к большей открытости чиновников и позволит губернатору отправлять их в отставку за плохую работу.
В Тамбовской области 9, 10 и 11 сентября проходили выборы главы региона, по результатам которых победил Егоров, набрав 84,95% голосов избирателей. Инаугурация избранного главы региона ещё не состоялась.
В своём Telegram-канале в понедельник Егоров написал, что в регионе будет обновлена структура исполнительной власти.
"Мы приводим региональное законодательство в соответствие со вступившими в силу положениями федерального закона о публичной власти. Изменения не декоративные… Напротив, затрагивают саму суть работы всей системы власти в регионе – от его главы до муниципальных чиновников… Во главе правительства – глава Тамбовской области, у которого 10 замов. Вместо управлений - будут министерства, аппарат будет оптимизирован, а результативность возрастет", - указал Егоров в своём Telegram-канале.
Он отметил, что благодаря реформе значительно повышается ответственность глав городов и районов перед жителями. "Если руководитель муниципалитета не справляется со своими обязанностями – глава региона может отправить его в отставку. Возможно, я кого-то удивлю, но раньше такого права у руководителя области не было. И это, конечно, далеко не лучшим образом сказывалось на управляемости территорий", - пишет Егоров.
По его словам, в приоритете новой структуры исполнительной власти региона "все то, что важно для повышения качества жизни, что волнует жителей". "Это качественные дороги, ЖКХ, чистая вода, медицина, образование, транспорт, достойная работа и высокие заработки. Мы сделаем жизнь людей более комфортной и защищенной", - заявил Егоров.
Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на V съезде православной молодежи региона - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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