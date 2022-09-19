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В Воронежской области построят новые объекты культуры и спорта - РИА Новости, 19.09.2022
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В Воронежской области построят новые объекты культуры и спорта
В Воронежской области построят новые объекты культуры и спорта - РИА Новости, 19.09.2022
В Воронежской области построят новые объекты культуры и спорта
Проектирование и строительство в 2023 году объектов культуры и спорта на общую сумму 4,5 миллиарда рублей запланировано в Воронежской области, сообщает... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T18:43
2022-09-19T18:43
воронежская область
владимир нетесов
воронежская область
воронеж
воронежская областная дума
россия
общество
экономика
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ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Проектирование и строительство в 2023 году объектов культуры и спорта на общую сумму 4,5 миллиарда рублей запланировано в Воронежской области, сообщает Воронежская областная дума."В Воронежской области в 2023 году планируют спроектировать и построить объекты культуры и спорта на 4,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.В рамках областной адресной инвестиционной программы в 2023 году запланировано обеспечить проектирование и строительство объектов культуры областной и муниципальной собственности на сумму свыше 2 миллиардов рублей."В число предложений включены такие объекты, как Дворцовый комплекс Ольденбургских, Государственный археологический музей-заповедник "Костёнки", Воронежский областной художественный музей имени Крамского, Дом Гарденина, проектирование и строительство основного здания и производственно-репетиционного корпуса Воронежского государственного театра оперы и балета. В части объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности, предлагается строительство и реконструкция 13 культурно-досуговых учреждений", – пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Что касается программы капитального ремонта, то в 2023 году в нее предлагается включить 11 объектов культуры областной собственности и 155 объектов муниципальной собственности на общую сумму более 2,1 миллиарда рублей. Свыше 200 миллионов рублей из этого объема предполагается направить на оборудование и благоустройство таких объектов.В 2023 году по областной адресной инвестиционной программе предлагается выделить средства на проектирование и строительство объектов физической культуры областной и муниципальной собственности на сумму более 2,5 миллиарда рублей. В частности, в проект включены предложения по реконструкции таких спортивных сооружений, как стадион "Факел", спортивный комплекс для прыжков в воду в Воронеже, а также спортивный комплекс с борцовским залом в областном центре. Нетёсов отметил, что важно не только продолжить строительство спортивных площадок и спорткомплексов в муниципальных районах, но и провести капитальный ремонт баз детско-юношеских спортивных школ.
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владимир нетесов, воронежская область, воронеж, воронежская областная дума, россия, общество, экономика
Воронежская область, Владимир Нетесов, Воронежская область, Воронеж, Воронежская областная Дума, Россия, Общество, Экономика
18:43 19.09.2022
 
В Воронежской области построят новые объекты культуры и спорта

Воронежская область построит в 2023 году объекты культуры и спорта на 4,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в медиабанкВид на воронежское водохранилище
Вид на воронежское водохранилище - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Вид на воронежское водохранилище. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Проектирование и строительство в 2023 году объектов культуры и спорта на общую сумму 4,5 миллиарда рублей запланировано в Воронежской области, сообщает Воронежская областная дума.
"В Воронежской области в 2023 году планируют спроектировать и построить объекты культуры и спорта на 4,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
В рамках областной адресной инвестиционной программы в 2023 году запланировано обеспечить проектирование и строительство объектов культуры областной и муниципальной собственности на сумму свыше 2 миллиардов рублей.
"В число предложений включены такие объекты, как Дворцовый комплекс Ольденбургских, Государственный археологический музей-заповедник "Костёнки", Воронежский областной художественный музей имени Крамского, Дом Гарденина, проектирование и строительство основного здания и производственно-репетиционного корпуса Воронежского государственного театра оперы и балета. В части объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности, предлагается строительство и реконструкция 13 культурно-досуговых учреждений", – пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Что касается программы капитального ремонта, то в 2023 году в нее предлагается включить 11 объектов культуры областной собственности и 155 объектов муниципальной собственности на общую сумму более 2,1 миллиарда рублей. Свыше 200 миллионов рублей из этого объема предполагается направить на оборудование и благоустройство таких объектов.
В 2023 году по областной адресной инвестиционной программе предлагается выделить средства на проектирование и строительство объектов физической культуры областной и муниципальной собственности на сумму более 2,5 миллиарда рублей. В частности, в проект включены предложения по реконструкции таких спортивных сооружений, как стадион "Факел", спортивный комплекс для прыжков в воду в Воронеже, а также спортивный комплекс с борцовским залом в областном центре. Нетёсов отметил, что важно не только продолжить строительство спортивных площадок и спорткомплексов в муниципальных районах, но и провести капитальный ремонт баз детско-юношеских спортивных школ.

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Воронежская областьВладимир НетесовВоронежская областьВоронежВоронежская областная ДумаРоссияОбществоЭкономика
 
 
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