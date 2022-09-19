15:23 19.09.2022 (обновлено: 15:51 19.09.2022)
ВСУ при ночном обстреле Стаханова разрушили здание детской спортивной школы
В ЛНР сообщили, что ВСУ при обстреле Стаханова разрушили здание детской спортивной школы
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Стаханове со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Стаханове со стороны украинских войск. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Детско-юношеская спортивная школа разрушена в результате ночного обстрела Стаханова в ЛНР со стороны украинских войск, повреждены городское управление юстиции и швейная фабрика, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
"В результате обстрела населенного пункта Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS разрушены: Стахановская комплексная детско-юношеская спортивная школа №2, два объекта розничной торговли", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, отмечается, что при обстреле были повреждены Стахановское городское управление юстиции, швейная фабрика, отделение обслуживания абонентов мобильной сети "МКС", котельная, салон красоты и два многоквартирных жилых дома.
Ранее мэр города Сергей Жевлаков сообщал, что при обстреле Стаханова получил повреждения Дворец культуры имени Горького.
Представительство ЛНР в СЦКК ранее сообщило, что украинские войска ночью в понедельник выпустили по Стаханову три ракеты из РСЗО HIMARS.
Стаханов располагается приблизительно в 60 километрах к западу от Луганска.
Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.