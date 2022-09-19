https://ria.ru/20220919/stakhanov-1817880954.html

ВСУ при ночном обстреле Стаханова разрушили здание детской спортивной школы

ВСУ при ночном обстреле Стаханова разрушили здание детской спортивной школы - РИА Новости, 19.09.2022

ВСУ при ночном обстреле Стаханова разрушили здание детской спортивной школы

Детско-юношеская спортивная школа разрушена в результате ночного обстрела Стаханова в ЛНР со стороны украинских войск, повреждены городское управление юстиции и РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:23

2022-09-19T15:23

2022-09-19T15:51

специальная военная операция на украине

в мире

стаханов

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Детско-юношеская спортивная школа разрушена в результате ночного обстрела Стаханова в ЛНР со стороны украинских войск, повреждены городское управление юстиции и швейная фабрика, сообщает представительство ЛНР в СЦКК."В результате обстрела населенного пункта Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS разрушены: Стахановская комплексная детско-юношеская спортивная школа №2, два объекта розничной торговли", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, отмечается, что при обстреле были повреждены Стахановское городское управление юстиции, швейная фабрика, отделение обслуживания абонентов мобильной сети "МКС", котельная, салон красоты и два многоквартирных жилых дома.Ранее мэр города Сергей Жевлаков сообщал, что при обстреле Стаханова получил повреждения Дворец культуры имени Горького.Представительство ЛНР в СЦКК ранее сообщило, что украинские войска ночью в понедельник выпустили по Стаханову три ракеты из РСЗО HIMARS.Стаханов располагается приблизительно в 60 километрах к западу от Луганска.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20220916/prestupleniya-1817317606.html

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в мире, стаханов, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины