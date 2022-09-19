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ВСУ при ночном обстреле Стаханова разрушили здание детской спортивной школы - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/stakhanov-1817880954.html
ВСУ при ночном обстреле Стаханова разрушили здание детской спортивной школы
ВСУ при ночном обстреле Стаханова разрушили здание детской спортивной школы - РИА Новости, 19.09.2022
ВСУ при ночном обстреле Стаханова разрушили здание детской спортивной школы
Детско-юношеская спортивная школа разрушена в результате ночного обстрела Стаханова в ЛНР со стороны украинских войск, повреждены городское управление юстиции и РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:23
2022-09-19T15:51
специальная военная операция на украине
в мире
стаханов
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Детско-юношеская спортивная школа разрушена в результате ночного обстрела Стаханова в ЛНР со стороны украинских войск, повреждены городское управление юстиции и швейная фабрика, сообщает представительство ЛНР в СЦКК."В результате обстрела населенного пункта Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS разрушены: Стахановская комплексная детско-юношеская спортивная школа №2, два объекта розничной торговли", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, отмечается, что при обстреле были повреждены Стахановское городское управление юстиции, швейная фабрика, отделение обслуживания абонентов мобильной сети "МКС", котельная, салон красоты и два многоквартирных жилых дома.Ранее мэр города Сергей Жевлаков сообщал, что при обстреле Стаханова получил повреждения Дворец культуры имени Горького.Представительство ЛНР в СЦКК ранее сообщило, что украинские войска ночью в понедельник выпустили по Стаханову три ракеты из РСЗО HIMARS.Стаханов располагается приблизительно в 60 километрах к западу от Луганска.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20220916/prestupleniya-1817317606.html
стаханов
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в мире, стаханов, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стаханов, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
15:23 19.09.2022 (обновлено: 15:51 19.09.2022)
 
ВСУ при ночном обстреле Стаханова разрушили здание детской спортивной школы

В ЛНР сообщили, что ВСУ при обстреле Стаханова разрушили здание детской спортивной школы

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Стаханове со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Стаханове со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Последствия обстрела в Стаханове со стороны украинских войск. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Детско-юношеская спортивная школа разрушена в результате ночного обстрела Стаханова в ЛНР со стороны украинских войск, повреждены городское управление юстиции и швейная фабрика, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
"В результате обстрела населенного пункта Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS разрушены: Стахановская комплексная детско-юношеская спортивная школа №2, два объекта розничной торговли", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, отмечается, что при обстреле были повреждены Стахановское городское управление юстиции, швейная фабрика, отделение обслуживания абонентов мобильной сети "МКС", котельная, салон красоты и два многоквартирных жилых дома.
Ранее мэр города Сергей Жевлаков сообщал, что при обстреле Стаханова получил повреждения Дворец культуры имени Горького.
Представительство ЛНР в СЦКК ранее сообщило, что украинские войска ночью в понедельник выпустили по Стаханову три ракеты из РСЗО HIMARS.
Стаханов располагается приблизительно в 60 километрах к западу от Луганска.
Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтахановЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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