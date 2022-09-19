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Украинские войска при обстреле Стаханова в ЛНР повредили дворец культуры
Украинские войска при обстреле Стаханова в ЛНР повредили дворец культуры - РИА Новости, 19.09.2022
Украинские войска при обстреле Стаханова в ЛНР повредили дворец культуры
Дворец культуры имени Горького получил повреждения при обстреле Стаханова в ЛНР украинскими войсками, разгромлен спортзал, уничтожена детская изостудия, сообщил РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:14
2022-09-19T14:14
2022-09-19T14:14
специальная военная операция на украине
в мире
стаханов
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Дворец культуры имени Горького получил повреждения при обстреле Стаханова в ЛНР украинскими войсками, разгромлен спортзал, уничтожена детская изостудия, сообщил мэр города Сергей Жевлаков."Пострадал городской дворец культуры имени Горького. Военные уже давно на передовой, а они все бьют по мирному городу, думают, что здесь военные, а здесь занимались дети. Разгромили спортзал, в котором занимались боксом и тяжелой атлетикой наши юноши и девушки. На третьем этаже ДК была изостудия, в которой дети занимались рисованием, лепкой. Не осталось ничего. Нет ни чести, ни совести у тех, кто занимается обстрелами мирных городов Донбасса", - говорится в заявлении мэра Стаханова, опубликованном в Telegram-канале администрации города.Представительство ЛНР в СЦКК ранее сообщило, что украинские войска ночью в понедельник выпустили по Стаханову три ракеты из РСЗО HIMARS.Стаханов располагается приблизительно в 60 километрах к западу от Луганска.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20220919/izyume-1817804180.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Стаханов, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска при обстреле Стаханова в ЛНР повредили дворец культуры
Мэр Стаханова в ЛНР Жевлаков: украинские войска при обстреле города повредили здание ДК