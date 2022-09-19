https://ria.ru/20220919/stakhanov-1817857990.html

Украинские войска при обстреле Стаханова в ЛНР повредили дворец культуры

Украинские войска при обстреле Стаханова в ЛНР повредили дворец культуры - РИА Новости, 19.09.2022

Украинские войска при обстреле Стаханова в ЛНР повредили дворец культуры

Дворец культуры имени Горького получил повреждения при обстреле Стаханова в ЛНР украинскими войсками, разгромлен спортзал, уничтожена детская изостудия, сообщил РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T14:14

2022-09-19T14:14

2022-09-19T14:14

специальная военная операция на украине

в мире

стаханов

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794209669_0:102:1280:822_1920x0_80_0_0_30b57205855d37c61811f9e555553058.jpg

ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Дворец культуры имени Горького получил повреждения при обстреле Стаханова в ЛНР украинскими войсками, разгромлен спортзал, уничтожена детская изостудия, сообщил мэр города Сергей Жевлаков."Пострадал городской дворец культуры имени Горького. Военные уже давно на передовой, а они все бьют по мирному городу, думают, что здесь военные, а здесь занимались дети. Разгромили спортзал, в котором занимались боксом и тяжелой атлетикой наши юноши и девушки. На третьем этаже ДК была изостудия, в которой дети занимались рисованием, лепкой. Не осталось ничего. Нет ни чести, ни совести у тех, кто занимается обстрелами мирных городов Донбасса", - говорится в заявлении мэра Стаханова, опубликованном в Telegram-канале администрации города.Представительство ЛНР в СЦКК ранее сообщило, что украинские войска ночью в понедельник выпустили по Стаханову три ракеты из РСЗО HIMARS.Стаханов располагается приблизительно в 60 километрах к западу от Луганска.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20220919/izyume-1817804180.html

https://ria.ru/20220918/ugrozy-1817661844.html

стаханов

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, стаханов, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины