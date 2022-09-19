https://ria.ru/20220919/spetsoperatsiya-1817783267.html

В ЛНР сообщили об уничтожении до 30 украинских военных за сутки

В ЛНР сообщили об уничтожении до 30 украинских военных за сутки - РИА Новости, 19.09.2022

В ЛНР сообщили об уничтожении до 30 украинских военных за сутки

Народная милиция ЛНР заявила в понедельник, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 30 человек и два танка. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:40

2022-09-19T10:40

2022-09-19T10:40

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в понедельник, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 30 человек и два танка."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 30 человек личного состава, два танка, четыре бронетранспортера, семь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Днем ранее Народная милиция Луганской Народной Республики заявляла, что украинские войска потеряли за сутки до 40 человек и два бронетранспортера.

https://ria.ru/20220917/donbass-1817536874.html

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика