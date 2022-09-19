https://ria.ru/20220919/spetsoperatsiya-1817783267.html
В ЛНР сообщили об уничтожении до 30 украинских военных за сутки
В ЛНР сообщили об уничтожении до 30 украинских военных за сутки - РИА Новости, 19.09.2022
В ЛНР сообщили об уничтожении до 30 украинских военных за сутки
Народная милиция ЛНР заявила в понедельник, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 30 человек и два танка. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:40
2022-09-19T10:40
2022-09-19T10:40
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в понедельник, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 30 человек и два танка."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 30 человек личного состава, два танка, четыре бронетранспортера, семь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Днем ранее Народная милиция Луганской Народной Республики заявляла, что украинские войска потеряли за сутки до 40 человек и два бронетранспортера.
https://ria.ru/20220917/donbass-1817536874.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
В ЛНР сообщили об уничтожении до 30 украинских военных за сутки
Народная милиция ЛНР заявила об уничтожении 30 украинских военных и двух танков за сутки