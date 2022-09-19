https://ria.ru/20220919/soglashenie-1817785707.html

ЯНАО и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве

ЯНАО и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 19.09.2022

ЯНАО и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:52

2022-09-19T10:52

2022-09-19T10:52

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

герман греф

сбербанк россии

ямал

экономика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба губернатора региона.Документ подписали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и председатель правления Сбербанка Герман Греф."Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и ПАО "Сбербанк" заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение предполагает взаимодействие при реализации приоритетных федеральных, национальных, ведомственных, региональных проектов и проектов окружного значения для формирования благоприятного инвестиционного климата, повышения инвестиционной привлекательности, обеспечения стабильной социально-экономической ситуации и роста уровня благосостояния населения в ЯНАО", - говорится в сообщении.Основные направления сотрудничества - создание благоприятных условий для внешнеэкономической деятельности, внедрение и развитие лучших современных организационных и управленческих практик, реализация совместных инвестиционных программ, инвестиционных проектов в ЖКХ, агропромышленном комплексе, здравоохранении, образовании, инфраструктурном строительстве, дорожно‑транспортной, туристической и других сферах, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства."Ямал и Сбербанк связывают надежные давние отношения. Вместе с компанией мы реализуем программу государственно-частного партнерства в строительстве социальных объектов – школ и детских садов, создаем комфортные условия для инвесторов. Важные направления совместной работы – образование и здравоохранение. Более 14 тысяч наших школьников участвуют в проекте "Урок цифры", жители Ямала могут получить телемедицинские консультации врачей федеральных центров благодаря проекту "Сберздоровье" – только в этом году их запланировано 27 тысяч. Уверен, новое соглашение укрепит нашу дружбу и будет способствовать повышению качества жизни ямальцев", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Документ также предполагает сотрудничество в сфере жилищного строительства, в том числе с использованием продуктов проектного финансирования, и кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе с использованием механизмов господдержки, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220912/vypuskniki-1816174303.html

https://ria.ru/20220816/vypuskniki-1810019717.html

ямал

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий артюхов, герман греф, сбербанк россии, ямал, экономика