https://ria.ru/20220919/soglashenie-1817785707.html
ЯНАО и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве
ЯНАО и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 19.09.2022
ЯНАО и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:52
2022-09-19T10:52
2022-09-19T10:52
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
герман греф
сбербанк россии
ямал
экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба губернатора региона.Документ подписали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и председатель правления Сбербанка Герман Греф."Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и ПАО "Сбербанк" заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение предполагает взаимодействие при реализации приоритетных федеральных, национальных, ведомственных, региональных проектов и проектов окружного значения для формирования благоприятного инвестиционного климата, повышения инвестиционной привлекательности, обеспечения стабильной социально-экономической ситуации и роста уровня благосостояния населения в ЯНАО", - говорится в сообщении.Основные направления сотрудничества - создание благоприятных условий для внешнеэкономической деятельности, внедрение и развитие лучших современных организационных и управленческих практик, реализация совместных инвестиционных программ, инвестиционных проектов в ЖКХ, агропромышленном комплексе, здравоохранении, образовании, инфраструктурном строительстве, дорожно‑транспортной, туристической и других сферах, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства."Ямал и Сбербанк связывают надежные давние отношения. Вместе с компанией мы реализуем программу государственно-частного партнерства в строительстве социальных объектов – школ и детских садов, создаем комфортные условия для инвесторов. Важные направления совместной работы – образование и здравоохранение. Более 14 тысяч наших школьников участвуют в проекте "Урок цифры", жители Ямала могут получить телемедицинские консультации врачей федеральных центров благодаря проекту "Сберздоровье" – только в этом году их запланировано 27 тысяч. Уверен, новое соглашение укрепит нашу дружбу и будет способствовать повышению качества жизни ямальцев", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Документ также предполагает сотрудничество в сфере жилищного строительства, в том числе с использованием продуктов проектного финансирования, и кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе с использованием механизмов господдержки, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20220912/vypuskniki-1816174303.html
https://ria.ru/20220816/vypuskniki-1810019717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, герман греф, сбербанк россии, ямал, экономика
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Герман Греф, Сбербанк России, Ямал, Экономика
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Документ подписали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
и председатель правления Сбербанка Герман Греф
.
"Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и ПАО "Сбербанк" заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение предполагает взаимодействие при реализации приоритетных федеральных, национальных, ведомственных, региональных проектов и проектов окружного значения для формирования благоприятного инвестиционного климата, повышения инвестиционной привлекательности, обеспечения стабильной социально-экономической ситуации и роста уровня благосостояния населения в ЯНАО", - говорится в сообщении.
Основные направления сотрудничества - создание благоприятных условий для внешнеэкономической деятельности, внедрение и развитие лучших современных организационных и управленческих практик, реализация совместных инвестиционных программ, инвестиционных проектов в ЖКХ, агропромышленном комплексе, здравоохранении, образовании, инфраструктурном строительстве, дорожно‑транспортной, туристической и других сферах, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства.
"Ямал и Сбербанк связывают надежные давние отношения. Вместе с компанией мы реализуем программу государственно-частного партнерства в строительстве социальных объектов – школ и детских садов, создаем комфортные условия для инвесторов. Важные направления совместной работы – образование и здравоохранение. Более 14 тысяч наших школьников участвуют в проекте "Урок цифры", жители Ямала
могут получить телемедицинские консультации врачей федеральных центров благодаря проекту "Сберздоровье" – только в этом году их запланировано 27 тысяч. Уверен, новое соглашение укрепит нашу дружбу и будет способствовать повышению качества жизни ямальцев", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Документ также предполагает сотрудничество в сфере жилищного строительства, в том числе с использованием продуктов проектного финансирования, и кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе с использованием механизмов господдержки, уточняет пресс-служба.