https://ria.ru/20220919/snaryady-1817845960.html

Российская ПВО за сутки перехватила 24 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха"

Российская ПВО за сутки перехватила 24 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха" - РИА Новости, 19.09.2022

Российская ПВО за сутки перехватила 24 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха"

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты в воздухе 14 беспилотных летательных аппаратов, перехвачены две ракеты "Точка-У", двадцать четыре РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:36

2022-09-19T13:36

2022-09-19T13:49

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

новая каховка

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты в воздухе 14 беспилотных летательных аппаратов, перехвачены две ракеты "Точка-У", двадцать четыре реактивных снаряда систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха", сообщили в понедельник в Минобороны РФ.По данным министерства, за сутки сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лидиевка, Новомихайловка, Чкалово, Новобахмутовка, Рясное, Верхнеторецкое, Завитне-бажання, Любовка Донецкой Народной Республики, Снигиревка Николаевской области, Чернянка, Максима Горького Херсонской области, а также Дорожнянка Запорожской области. В районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области перехвачены две американские противорадиолокационные ракеты "HARM"."В районах населенных пунктов Белозерка и Червоный маяк Херсонской области перехвачены две баллистические ракеты "Точка-У" и двадцать четыре реактивных снаряда систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха" в районах населенных пунктов Волноваха, Корсунь Донецкой Народной Республики, города Херсон, населенных пунктов Таврийск, Берислав, Веселое и Новая Каховка Херсонской области, а также в районе населенного пункта Червоный Проминь, Николаевской области", - сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

россия

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Влада Копылова

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Минобороны РФ: сбито 14 БЛА и две ракеты HARM, перехвачено 24 снаряда РСЗО "Ольха" и HIMARS Брифинг Минобороны РФ: ВС РФ уничтожили более 200 украинских военных ударами в районе Зайцева, Николаевки, Северска и Торецка; В Запорожье ударом ВКС РФ уничтожены цеха завода "Искра", где обслуживались "Хаймарсы"; ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации нацбатальона "Карпатская сечь" в Запорожье; Российские войска за сутки уничтожили более 40 военнослужащих двух бригад ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях; Более 70 украинских военных и 4 единицы бронетехники уничтожены в результате удара ВС РФ по двум бригадам ВСУ и нацбатальону в Запорожье; ПВО РФ сбила 14 БЛА, две ракеты HARM, перехватила 24 снаряда РСЗО "Ольха" и HIMARS. 2022-09-19T13:36 true PT3M37S

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , новая каховка, россия, вооруженные силы рф