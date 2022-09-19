https://ria.ru/20220919/snaryady-1817845960.html
Российская ПВО за сутки перехватила 24 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха"
Российская ПВО за сутки перехватила 24 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха" - РИА Новости, 19.09.2022
Российская ПВО за сутки перехватила 24 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха"
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты в воздухе 14 беспилотных летательных аппаратов, перехвачены две ракеты "Точка-У", двадцать четыре РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:36
2022-09-19T13:36
2022-09-19T13:49
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
новая каховка
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты в воздухе 14 беспилотных летательных аппаратов, перехвачены две ракеты "Точка-У", двадцать четыре реактивных снаряда систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха", сообщили в понедельник в Минобороны РФ.По данным министерства, за сутки сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лидиевка, Новомихайловка, Чкалово, Новобахмутовка, Рясное, Верхнеторецкое, Завитне-бажання, Любовка Донецкой Народной Республики, Снигиревка Николаевской области, Чернянка, Максима Горького Херсонской области, а также Дорожнянка Запорожской области. В районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области перехвачены две американские противорадиолокационные ракеты "HARM"."В районах населенных пунктов Белозерка и Червоный маяк Херсонской области перехвачены две баллистические ракеты "Точка-У" и двадцать четыре реактивных снаряда систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха" в районах населенных пунктов Волноваха, Корсунь Донецкой Народной Республики, города Херсон, населенных пунктов Таврийск, Берислав, Веселое и Новая Каховка Херсонской области, а также в районе населенного пункта Червоный Проминь, Николаевской области", - сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
новая каховка
россия
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Минобороны РФ: сбито 14 БЛА и две ракеты HARM, перехвачено 24 снаряда РСЗО "Ольха" и HIMARS
Брифинг Минобороны РФ: ВС РФ уничтожили более 200 украинских военных ударами в районе Зайцева, Николаевки, Северска и Торецка; В Запорожье ударом ВКС РФ уничтожены цеха завода "Искра", где обслуживались "Хаймарсы"; ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации нацбатальона "Карпатская сечь" в Запорожье; Российские войска за сутки уничтожили более 40 военнослужащих двух бригад ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях; Более 70 украинских военных и 4 единицы бронетехники уничтожены в результате удара ВС РФ по двум бригадам ВСУ и нацбатальону в Запорожье; ПВО РФ сбила 14 БЛА, две ракеты HARM, перехватила 24 снаряда РСЗО "Ольха" и HIMARS.
2022-09-19T13:36
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PT3M37S
РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , новая каховка, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Новая Каховка, Россия, Вооруженные силы РФ
13:36 19.09.2022 (обновлено: 13:49 19.09.2022)
Российская ПВО за сутки перехватила 24 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха"
Минобороны: ПВО России за сутки перехватила 24 снаряда HIMARS и "Ольха" и сбила 14 БПЛА