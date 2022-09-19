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МИД России приветствовал идею переговоров Турции и Сирии - РИА Новости, 19.09.2022
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МИД России приветствовал идею переговоров Турции и Сирии
МИД России приветствовал идею переговоров Турции и Сирии - РИА Новости, 19.09.2022
МИД России приветствовал идею переговоров Турции и Сирии
Москва поддерживает идею об организации встречи глав МИД Турции и Сирии, в случае необходимости готова предоставить свою площадку, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:59
2022-09-19T12:07
турция
сирия
россия
в мире
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва поддерживает идею об организации встречи глав МИД Турции и Сирии, в случае необходимости готова предоставить свою площадку, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Конечно, мы считаем, что (встреча) была бы полезной. Речь идёт о налаживании контактов, сейчас пока по линии военных и спецслужб - такие контакты были. Мы их поддерживаем, поощряем с тем, чтобы они встречались, находили общие знаменатели в позициях", - сказал Богданов, отвечая на соответствующий вопрос.Он подчеркнул, что Москва "выступает за нормализацию межгосударственных отношений между Анкарой и Дамаском, как это происходит и с другими странами региона"."Если они захотят - мы всегда готовы принять, естественно. Сколько у нас было организовано встреч на разных уровнях и в различных форматах. Мы всегда готовы предоставить свою помощь", - добавил замминистра.
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турция, сирия, россия, в мире, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Турция, Сирия, Россия, В мире, Михаил Богданов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:59 19.09.2022 (обновлено: 12:07 19.09.2022)
 
МИД России приветствовал идею переговоров Турции и Сирии

Замглавы МИД Богданов приветствовал готовность Эрдогана обсуждать встречу с Асадом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва поддерживает идею об организации встречи глав МИД Турции и Сирии, в случае необходимости готова предоставить свою площадку, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Конечно, мы считаем, что (встреча) была бы полезной. Речь идёт о налаживании контактов, сейчас пока по линии военных и спецслужб - такие контакты были. Мы их поддерживаем, поощряем с тем, чтобы они встречались, находили общие знаменатели в позициях", - сказал Богданов, отвечая на соответствующий вопрос.
Он подчеркнул, что Москва "выступает за нормализацию межгосударственных отношений между Анкарой и Дамаском, как это происходит и с другими странами региона".
"Если они захотят - мы всегда готовы принять, естественно. Сколько у нас было организовано встреч на разных уровнях и в различных форматах. Мы всегда готовы предоставить свою помощь", - добавил замминистра.
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ТурцияСирияРоссияВ миреМихаил БогдановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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