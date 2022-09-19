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Сибирь – пространство успеха

Сибирь – пространство успеха - РИА Новости, 20.09.2022

Сибирь – пространство успеха

Встретились летом в Москве два старых друга. Пять лет назад они оба окончили один и тот же факультет технического вуза. После диплома дороги разошлись. Один... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-19T19:06

2022-09-19T19:06

2022-09-20T09:23

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Встретились летом в Москве два старых друга. Пять лет назад они оба окончили один и тот же факультет технического вуза. После диплома дороги разошлись. Один выпускник остался в Москве, а другой поехал в Сибирь. "Как дела?" - спросил москвича сибиряк. "Да какие там дела? По специальности не работаю. Сейчас устроился в студию веб-дизайна. А ты как?" А сибиряк оказался заместителем генерального директора солидного предприятия. "Но как тебе это удалось? - оторопел москвич. – Всего за пять лет!" "У нас в Сибири, брат, карьера быстро делается", - ответил тот.Делать карьеру в Сибири!Случай абсолютно реальный. И не единственный в своем роде. Есть в России регионы трудоизбыточные, где найти работу молодому человеку порой трудно. Москва и Санкт-Петербург характеризуются незначительным уровнем безработицы. В Москве этот показатель на начало 2022 года официально составляет всего 0,46%, в Санкт-Петербурге – 1,4%. Но проблема состоит в другом – в карьерном росте. В городах, где специалистов много, высокая конкуренция подняться по служебной лестнице – дело десятилетий. А вот в трудонедостаточных регионах карьера делается гораздо быстрее.К трудонедостаточным регионам Российской Федерации относятся Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Хакасия, Забайкальский край, Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Вологодская область, Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская область, Ленинградская область, Магаданская область, Мурманская область, Новосибирская область, Омская область, Псковская область, Сахалинская область, Свердловская область, Тюменская область, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Как отмечает эксперт по трудоустройству и реализации в карьере Гарри Мурадян, "в нефтегазовой промышленности, пока молодой специалист вахтовым методом в Бодайбо или в Тюмени не отработает, его никто не будет двигать вперед. Поэтому юные карьеристы, которые хотят построить карьеру, первый совет – соглашайтесь, езжайте в большие, крупные компании, в регионы, смотрите на "низах", как все устроено".Кто требуется в регионах?Например, в Иркутской области в начале 2022 года региональным правительством составлен перечень наиболее востребованных профессий и специальностей. Всего их 72. На первом месте – специалисты по сельскому, лесному и рыбному хозяйству. На втором месте – машиностроение. Региону остро не хватает слесарей, монтажников технологичного оборудования, токарей. На третьем месте – сфера транспорта. Остро нужны медицинские работники, программисты, металлурги, операторы нефтяных и газовых скважин. Составили подобный рейтинг и в Красноярском крае. В числе самых востребованных профессий, по оценке регионального Агентства труда и занятости, медсестра, водитель вездехода, машинист насосных установок, монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций, оператор станков с программным управлением и портной. В Кемеровской области наибольшим спросом пользуются педагоги, инженеры и программисты. В Бурятии требуются авиаконструкторы, в Хакассии – гидроинженеры. В общем-то, нет, наверное, ни одной профессии, которая не была бы востребована в Сибири.Крупный бизнес прилагает все силы для того, чтобы работникам было комфортно. Например, компания En+ Group разработала и запустила собственную жилищную программу для сотрудников. Согласно условиям, первоначальный взнос по ипотеке платить не нужно, а 50% ежемесячного платежа на протяжении всего срока действия кредитного договора компенсирует компания. Но не во всех городах, где работает компания, имелось в продаже жилье. Тогда было принято решение о строительстве в разных городах Сибири современных жилых комплексов со школами, детскими площадками, благоустроенными дворами. Первые комплексы будут построены в Ачинске, Братске, Шелехове, Дивногорске, Тайшете и Саяногорске.Компании идут в вузыКадровую проблему регионы уже решают, выращивая кадры у себя. Именно поэтому, по наблюдению эксперта, бизнес активно сотрудничает с высшими и средними специальными учебными заведениями, где выбирают будущих сотрудников уже на первом-втором курсе. Они проводят кейс-чемпионаты, когда приходят со своими бизнес-проблемами и ищут решения среди предложений школьников. Помимо проведения кейс-чемпионатов компании создают в учебных заведениях собственные лаборатории, кафедры, спонсируют лидерские программы, знакомят с корпоративной культурой. "Идет интеграция компаний в образовательный процесс. Если раньше они взаимодействовали с вузами, то сейчас крупные компании выращивают специалистов в надвузовском формате, когда создаются либо онлайн-академии, либо свои собственные корпоративные университеты. Некоторые компании занимаются профориентацией, зачастую помогая вузам убедить студентов пойти на то или иное направление обучения", - подчеркивает основатель и генеральный директор платформы по работе с молодежью Changellenge Андрей Алясов.Такой подход неминуемо ведет к повышению качества образования в регионах, начиная с начальной школы или даже детских садиков. По мнению основателя и президента рекрутингового портала Superjob.ruАлексея Захарова, начинать формировать кадровый потенциал нужно, действительно, с детских садов. "К сожалению, школьное образование у нас, особенно в регионах, на сегодняшний день очень сильно, лет на 40-50, отстает от тренда сегодняшнего дня. Те, кто говорят о привлечении кадров и кадровом потенциале, в любом случае должны смотреть в самый корень. А это детские сады и начальное образование. Если у нас с начальным образованием все будет лучше всех в мире, значит появятся лучшие кадры среди молодежи", - говорит он.Кадровый потенциал регионов - один из ключевых факторов успешной реализации национальных целей развития и нацпроектов. В плане заработка и карьерных перспектив для молодых специалистов очень привлекательна Сибирь. Это регион с огромным промышленным и ресурсным потенциалом, испытывающий потребность в профессионалах разного уровня. Поскольку Сибирь – регион холодный, здесь действуют северные надбавки. В среднем сибиряк, в зависимости от того, в какой климатической зоне он работает, получает в качестве дополнительных выплат от 30% до 80% к окладу. На пенсию здесь также выходят намного раньше, а отпуск в Сибири с учетом "северных" может длиться 52 дня ежегодно. Согласно новой программе, разработанной Министерством труда РФ, молодые люди до 35 лет из трудоизбыточных регионов при переезде для работы в один из 25 трудонедостаточных регионов получают выплату в 116,8 тысяч рублей.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, алексей захаров, общество, работа, en+ group