https://ria.ru/20220919/severnyypotok-1817800729.html
Немцы пригрозили "вывести из эксплуатации" власти из-за ситуации с газом
Немцы пригрозили "вывести из эксплуатации" власти из-за ситуации с газом - РИА Новости, 19.09.2022
Немцы пригрозили "вывести из эксплуатации" власти из-за ситуации с газом
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали премьер-министра Нижней Саксонии Штефана Вайля за его слова о невозможности запуска российского газопровода... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:48
2022-09-19T11:48
2022-09-19T16:12
в мире
штефан вайль
олаф шольц
россия
нижняя саксония
германия
евросоюз
северный поток — 2
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали премьер-министра Нижней Саксонии Штефана Вайля за его слова о невозможности запуска российского газопровода "Северный поток — 2".Многие комментаторы сошлись во мнении, что власти Германии своими решениями вредят жителям страны и играют на руку другим государствам."Газ никогда не пойдет из России в Германию". Всегда поражался, с какой готовностью немецкие политики поддакивают США. И даже заявляют о своей преданности", — заметил Herbert W."Вот теперь смотрите, что делает дорогая энергия. То же самое происходит и за пределами ЕС, например в Англии. Если вы не обеспечиваете свою страну достаточным количеством дешевой энергии, независимо от того, откуда она поступает, вы сильно проигрываете в процветании", — уверен Daniel W.Также немцы предсказали рост народного недовольства из-за нехватки всех видов топлива и лавинообразного роста цен, уже названного в немецких СМИ "жаркой осенью"."Отвечаю: "Северный поток — 2" (в конце концов) будет запущен. <...> После того как Вайль и "Светофор" (коалиционное правительство. — Прим. ред.) уйдут от дел", — пообещал Johann H."Прежде всего, у нас тут налицо потеря доверия к нашим политикам, которые не в состоянии обеспечить население доступной энергией", — посетовал Manfred S."Подождите и увидите! Когда начнется "жаркая осень" и граждане отправят самое некомпетентное федеральное правительство всех времен паковать чемоданы, потому что оно уничтожает средства к существованию далеко за пределами среднего класса, эти заявления опять переиграют. Тогда наконец-то прекратится полуправда о причинах украинского конфликта. Хабек и СДПГ ведут чертовски рискованную игру", — написал Peter V."Протест на улицах просто вытеснит таких политиков, как Вайль, за кадр. Чего добилась дальновидная стратегия нынешнего и предыдущего правительства, хорошо видно по заправкам и платежам по счетам", — добавил Matthias W.Ранее премьер-министр Нижней Саксонии Вайль заявил, что введение в эксплуатацию российского трубопровода "Северный поток — 2" стало невозможным из-за "утраты доверия" к России. Газопровод "Северный поток — 2" протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Он должен был ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре прошлого года, но после признания Россией независимости ДНР и ЛНР немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию нового трубопровода.
https://ria.ru/20220916/germaniya-1817473699.html
https://ria.ru/20220916/krizis-1817470315.html
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https://ria.ru/20220919/severnyypotok-1817778106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, штефан вайль, олаф шольц, россия, нижняя саксония, германия, евросоюз, северный поток — 2
В мире, Штефан Вайль, Олаф Шольц, Россия, Нижняя Саксония, Германия, Евросоюз, Северный поток — 2
11:48 19.09.2022 (обновлено: 16:12 19.09.2022)
Немцы пригрозили "вывести из эксплуатации" власти из-за ситуации с газом
Читатели Die Welt решили вывести из эксплуатации власти за отказ от "Северного потока — 2"
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.
Читатели немецкой газеты Die Welt
раскритиковали премьер-министра Нижней Саксонии Штефана Вайля за его слова о невозможности запуска российского газопровода "Северный поток — 2".
Многие комментаторы сошлись во мнении, что власти Германии
своими решениями вредят жителям страны и играют на руку другим государствам.
"Газ никогда не пойдет из России
в Германию". Всегда поражался, с какой готовностью немецкие политики поддакивают США
. И даже заявляют о своей преданности", — заметил Herbert W.
"Вот теперь смотрите, что делает дорогая энергия. То же самое происходит и за пределами ЕС
, например в Англии
. Если вы не обеспечиваете свою страну достаточным количеством дешевой энергии, независимо от того, откуда она поступает, вы сильно проигрываете в процветании", — уверен Daniel W.
Также немцы предсказали рост народного недовольства из-за нехватки всех видов топлива и лавинообразного роста цен, уже названного в немецких СМИ "жаркой осенью".
"Отвечаю: "Северный поток — 2" (в конце концов) будет запущен. <...> После того как Вайль и "Светофор" (коалиционное правительство. — Прим. ред.) уйдут от дел", — пообещал Johann H.
"Прежде всего, у нас тут налицо потеря доверия к нашим политикам, которые не в состоянии обеспечить население доступной энергией", — посетовал Manfred S.
"Полагаю, что СДПГ скоро будет выведена из эксплуатации!" — считает Karl B.
"Подождите и увидите! Когда начнется "жаркая осень" и граждане отправят самое некомпетентное федеральное правительство всех времен паковать чемоданы, потому что оно уничтожает средства к существованию далеко за пределами среднего класса, эти заявления опять переиграют. Тогда наконец-то прекратится полуправда о причинах украинского конфликта. Хабек и СДПГ ведут чертовски рискованную игру", — написал Peter V.
"Протест на улицах просто вытеснит таких политиков, как Вайль, за кадр. Чего добилась дальновидная стратегия нынешнего и предыдущего правительства, хорошо видно по заправкам и платежам по счетам", — добавил Matthias W.
Ранее премьер-министр Нижней Саксонии Вайль заявил, что введение в эксплуатацию российского трубопровода "Северный поток — 2" стало невозможным из-за "утраты доверия" к России. Газопровод "Северный поток — 2" протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря
. Он должен был ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре прошлого года, но после признания Россией независимости ДНР
и ЛНР
немецкий канцлер Олаф Шольц
остановил сертификацию нового трубопровода.