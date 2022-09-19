https://ria.ru/20220919/severnyypotok-1817800729.html

Немцы пригрозили "вывести из эксплуатации" власти из-за ситуации с газом

Немцы пригрозили "вывести из эксплуатации" власти из-за ситуации с газом - РИА Новости, 19.09.2022

Немцы пригрозили "вывести из эксплуатации" власти из-за ситуации с газом

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали премьер-министра Нижней Саксонии Штефана Вайля за его слова о невозможности запуска российского газопровода... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T11:48

2022-09-19T11:48

2022-09-19T16:12

в мире

штефан вайль

олаф шольц

россия

нижняя саксония

германия

евросоюз

северный поток — 2

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали премьер-министра Нижней Саксонии Штефана Вайля за его слова о невозможности запуска российского газопровода "Северный поток — 2".Многие комментаторы сошлись во мнении, что власти Германии своими решениями вредят жителям страны и играют на руку другим государствам."Газ никогда не пойдет из России в Германию". Всегда поражался, с какой готовностью немецкие политики поддакивают США. И даже заявляют о своей преданности", — заметил Herbert W."Вот теперь смотрите, что делает дорогая энергия. То же самое происходит и за пределами ЕС, например в Англии. Если вы не обеспечиваете свою страну достаточным количеством дешевой энергии, независимо от того, откуда она поступает, вы сильно проигрываете в процветании", — уверен Daniel W.Также немцы предсказали рост народного недовольства из-за нехватки всех видов топлива и лавинообразного роста цен, уже названного в немецких СМИ "жаркой осенью"."Отвечаю: "Северный поток — 2" (в конце концов) будет запущен. <...> После того как Вайль и "Светофор" (коалиционное правительство. — Прим. ред.) уйдут от дел", — пообещал Johann H."Прежде всего, у нас тут налицо потеря доверия к нашим политикам, которые не в состоянии обеспечить население доступной энергией", — посетовал Manfred S."Подождите и увидите! Когда начнется "жаркая осень" и граждане отправят самое некомпетентное федеральное правительство всех времен паковать чемоданы, потому что оно уничтожает средства к существованию далеко за пределами среднего класса, эти заявления опять переиграют. Тогда наконец-то прекратится полуправда о причинах украинского конфликта. Хабек и СДПГ ведут чертовски рискованную игру", — написал Peter V."Протест на улицах просто вытеснит таких политиков, как Вайль, за кадр. Чего добилась дальновидная стратегия нынешнего и предыдущего правительства, хорошо видно по заправкам и платежам по счетам", — добавил Matthias W.Ранее премьер-министр Нижней Саксонии Вайль заявил, что введение в эксплуатацию российского трубопровода "Северный поток — 2" стало невозможным из-за "утраты доверия" к России. Газопровод "Северный поток — 2" протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Он должен был ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре прошлого года, но после признания Россией независимости ДНР и ЛНР немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию нового трубопровода.

https://ria.ru/20220916/germaniya-1817473699.html

https://ria.ru/20220916/krizis-1817470315.html

https://ria.ru/20220918/lyayen-1817561187.html

https://ria.ru/20220919/severnyypotok-1817778106.html

россия

нижняя саксония

германия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, штефан вайль, олаф шольц, россия, нижняя саксония, германия, евросоюз, северный поток — 2