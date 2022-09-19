https://ria.ru/20220919/severnyypotok-1817778106.html

В Германии назвали запуск "Северного потока — 2" невозможным

В Германии назвали запуск "Северного потока — 2" невозможным - РИА Новости, 19.09.2022

В Германии назвали запуск "Северного потока — 2" невозможным

Запуск российского газопровода "Северный поток — 2" никогда не состоится, заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль. Слова политика привел журнал... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:19

2022-09-19T10:19

2022-09-19T10:29

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Запуск российского газопровода "Северный поток — 2" никогда не состоится, заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль. Слова политика привел журнал Spiegel.Чиновник рассказал, что немецкие власти исключили вариант запуска трубопровода в эксплуатацию после начала российской специальной военной операции по защите Донбасса."Утрата доверия настолько фундаментальна, что ситуации, в которой федеральное правительство Германии могло бы полагаться на энергию из России, никогда больше не возникнет", — утверждает Вайль.Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале остановило сертификацию. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен". Кроме того, министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.

https://ria.ru/20220916/germaniya-1817391166.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, штефан вайль, олаф шольц, германия, россия, нижняя саксония, северный поток — 2