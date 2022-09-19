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В Германии назвали запуск "Северного потока — 2" невозможным - РИА Новости, 19.09.2022
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В Германии назвали запуск "Северного потока — 2" невозможным
В Германии назвали запуск "Северного потока — 2" невозможным - РИА Новости, 19.09.2022
В Германии назвали запуск "Северного потока — 2" невозможным
Запуск российского газопровода "Северный поток — 2" никогда не состоится, заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль. Слова политика привел журнал... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:19
2022-09-19T10:29
в мире
штефан вайль
олаф шольц
германия
россия
нижняя саксония
северный поток — 2
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Запуск российского газопровода "Северный поток — 2" никогда не состоится, заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль. Слова политика привел журнал Spiegel.Чиновник рассказал, что немецкие власти исключили вариант запуска трубопровода в эксплуатацию после начала российской специальной военной операции по защите Донбасса."Утрата доверия настолько фундаментальна, что ситуации, в которой федеральное правительство Германии могло бы полагаться на энергию из России, никогда больше не возникнет", — утверждает Вайль.Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале остановило сертификацию. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен". Кроме того, министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
https://ria.ru/20220916/germaniya-1817391166.html
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в мире, штефан вайль, олаф шольц, германия, россия, нижняя саксония, северный поток — 2
В мире, Штефан Вайль, Олаф Шольц, Германия, Россия, Нижняя Саксония, Северный поток — 2
10:19 19.09.2022 (обновлено: 10:29 19.09.2022)
 
В Германии назвали запуск "Северного потока — 2" невозможным

Премьер-министр Нижней Саксонии Вайль заявил, что "Северный поток — 2" никогда не запустят

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в медиабанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Запуск российского газопровода "Северный поток — 2" никогда не состоится, заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль. Слова политика привел журнал Spiegel.
Чиновник рассказал, что немецкие власти исключили вариант запуска трубопровода в эксплуатацию после начала российской специальной военной операции по защите Донбасса.
"Утрата доверия настолько фундаментальна, что ситуации, в которой федеральное правительство Германии могло бы полагаться на энергию из России, никогда больше не возникнет", — утверждает Вайль.
Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале остановило сертификацию. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен". Кроме того, министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.

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В миреШтефан ВайльОлаф ШольцГерманияРоссияНижняя СаксонияСеверный поток — 2
 
 
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