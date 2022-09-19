10:19 19.09.2022 (обновлено: 10:29 19.09.2022)
В Германии назвали запуск "Северного потока — 2" невозможным
Премьер-министр Нижней Саксонии Вайль заявил, что "Северный поток — 2" никогда не запустят
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в медиабанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Запуск российского газопровода "Северный поток — 2" никогда не состоится, заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль. Слова политика привел журнал Spiegel.
Чиновник рассказал, что немецкие власти исключили вариант запуска трубопровода в эксплуатацию после начала российской специальной военной операции по защите Донбасса.
"Утрата доверия настолько фундаментальна, что ситуации, в которой федеральное правительство Германии могло бы полагаться на энергию из России, никогда больше не возникнет", — утверждает Вайль.
Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале остановило сертификацию. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен". Кроме того, министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.