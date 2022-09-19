https://ria.ru/20220919/sanktsii-1817812123.html

В Венгрии пожаловались на обратный эффект антироссийских санкций

В Венгрии пожаловались на обратный эффект антироссийских санкций - РИА Новости, 19.09.2022

В Венгрии пожаловались на обратный эффект антироссийских санкций

Антироссийские санкции привели к инфляции и росту цен на энергоносители в Евросоюзе, ухудшив материальное положение европейцев, заявил лидер венгерской... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:25

2022-09-19T12:25

2022-09-19T15:55

европа

венгрия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Антироссийские санкции привели к инфляции и росту цен на энергоносители в Евросоюзе, ухудшив материальное положение европейцев, заявил лидер венгерской парламентской группы "Фидес" Мате Кочиш."Брюссельская элита даже не может понять, что санкции ЕС сделали Европу беднее, а Россию богаче", — приводит слова политика Daily News Hungary.Он добавил, что из-за роста цен на энергоносители доход Москвы составил 158 миллиардов евро, половину из которых выплатила Европа."Лица, принимающие решения в ЕС, настаивали на том, что санкции не нанесут никакого ущерба Европе, но сейчас в Германии дефицит внешней торговли, который до этого случался лишь дважды со времен Второй мировой войны", — подчеркнул парламентарий.Западные страны, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также в США и европейских государствах наблюдается рекордная за десятилетия инфляция.

https://ria.ru/20220918/sanktsii-1817702399.html

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европа, венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире