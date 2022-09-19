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В Кремле прокомментировали идею Кадырова объявить "самомобилизацию" - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Кремле прокомментировали идею Кадырова объявить "самомобилизацию"
В Кремле прокомментировали идею Кадырова объявить "самомобилизацию" - РИА Новости, 19.09.2022
В Кремле прокомментировали идею Кадырова объявить "самомобилизацию"
Предложение об объявлении "самомобилизации" должно комментировать министерство обороны, нужна оценка военных профессионалов, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:09
2022-09-19T12:16
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий песков
рамзан кадыров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Предложение об объявлении "самомобилизации" должно комментировать министерство обороны, нужна оценка военных профессионалов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации."Здесь это нужно, наверное, с точки зрения военных профессионалов оценивать, и, конечно, это должно комментировать министерство обороны", - сказал Песков журналистам.
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общество, россия, дмитрий песков, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дмитрий Песков, Рамзан Кадыров, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:09 19.09.2022 (обновлено: 12:16 19.09.2022)
 
В Кремле прокомментировали идею Кадырова объявить "самомобилизацию"

Песков считает, что идею Кадырова объявить "самомобилизацию" должны оценивать военные

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Предложение об объявлении "самомобилизации" должно комментировать министерство обороны, нужна оценка военных профессионалов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации.
"Здесь это нужно, наверное, с точки зрения военных профессионалов оценивать, и, конечно, это должно комментировать министерство обороны", - сказал Песков журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДмитрий ПесковРамзан КадыровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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