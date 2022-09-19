https://ria.ru/20220919/samomobilizatsiya-1817806438.html

В Кремле прокомментировали идею Кадырова объявить "самомобилизацию"

В Кремле прокомментировали идею Кадырова объявить "самомобилизацию" - РИА Новости, 19.09.2022

В Кремле прокомментировали идею Кадырова объявить "самомобилизацию"

Предложение об объявлении "самомобилизации" должно комментировать министерство обороны, нужна оценка военных профессионалов, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:09

2022-09-19T12:09

2022-09-19T12:16

специальная военная операция на украине

общество

россия

дмитрий песков

рамзан кадыров

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Предложение об объявлении "самомобилизации" должно комментировать министерство обороны, нужна оценка военных профессионалов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации."Здесь это нужно, наверное, с точки зрения военных профессионалов оценивать, и, конечно, это должно комментировать министерство обороны", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220916/operatsiya-1817269360.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, дмитрий песков, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр