https://ria.ru/20220919/samomobilizatsiya-1817806438.html
В Кремле прокомментировали идею Кадырова объявить "самомобилизацию"
В Кремле прокомментировали идею Кадырова объявить "самомобилизацию" - РИА Новости, 19.09.2022
В Кремле прокомментировали идею Кадырова объявить "самомобилизацию"
Предложение об объявлении "самомобилизации" должно комментировать министерство обороны, нужна оценка военных профессионалов, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:09
2022-09-19T12:09
2022-09-19T12:16
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий песков
рамзан кадыров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Предложение об объявлении "самомобилизации" должно комментировать министерство обороны, нужна оценка военных профессионалов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации."Здесь это нужно, наверное, с точки зрения военных профессионалов оценивать, и, конечно, это должно комментировать министерство обороны", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220916/operatsiya-1817269360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, дмитрий песков, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дмитрий Песков, Рамзан Кадыров, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:09 19.09.2022 (обновлено: 12:16 19.09.2022)
В Кремле прокомментировали идею Кадырова объявить "самомобилизацию"
Песков считает, что идею Кадырова объявить "самомобилизацию" должны оценивать военные