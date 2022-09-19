https://ria.ru/20220919/rospotrebnadzor-1817902807.html

Роспотребнадзор в ЯНАО проверит сообщение о мертвой мыши в детском питании

Роспотребнадзор в ЯНАО проверит сообщение о мертвой мыши в детском питании - РИА Новости, 19.09.2022

Роспотребнадзор в ЯНАО проверит сообщение о мертвой мыши в детском питании

Роспотребнадзор ведет допроверочные мероприятия после информации об обнаружении мертвой мыши в тюбике детского питания в Муравленко в ЯНАО, сообщили РИА Новости РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:24

2022-09-19T16:24

2022-09-19T16:24

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор ведет допроверочные мероприятия после информации об обнаружении мертвой мыши в тюбике детского питания в Муравленко в ЯНАО, сообщили РИА Новости в городском отделе регионального управления ведомства.По информации в социальных сетях, женщина из Муравленко купила детское яблочное питание, а когда стала наливать ребенку лакомство, нащупала в упаковке пюре что-то плотное. Она разрезала тюбик и обнаружила внутри нечто похожее на мертвого грызуна."Ведутся допроверочные мероприятия на установление достоверности информации, размещенной в социальной сети, принимаются меры для того, чтобы установить допроверочным путем реальность этих фактов, установить, в каком магазине было куплено питание, когда выложена запись, кто ее разместил, ведь по сути - это аноним", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220903/tabletki-1814208741.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия