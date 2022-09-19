Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор в ЯНАО проверит сообщение о мертвой мыши в детском питании - РИА Новости, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220919/rospotrebnadzor-1817902807.html
Роспотребнадзор в ЯНАО проверит сообщение о мертвой мыши в детском питании
Роспотребнадзор в ЯНАО проверит сообщение о мертвой мыши в детском питании - РИА Новости, 19.09.2022
Роспотребнадзор в ЯНАО проверит сообщение о мертвой мыши в детском питании
Роспотребнадзор ведет допроверочные мероприятия после информации об обнаружении мертвой мыши в тюбике детского питания в Муравленко в ЯНАО, сообщили РИА Новости РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:24
2022-09-19T16:24
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564972167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08e604b801db21ee8a982949bb881944.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор ведет допроверочные мероприятия после информации об обнаружении мертвой мыши в тюбике детского питания в Муравленко в ЯНАО, сообщили РИА Новости в городском отделе регионального управления ведомства.По информации в социальных сетях, женщина из Муравленко купила детское яблочное питание, а когда стала наливать ребенку лакомство, нащупала в упаковке пюре что-то плотное. Она разрезала тюбик и обнаружила внутри нечто похожее на мертвого грызуна."Ведутся допроверочные мероприятия на установление достоверности информации, размещенной в социальной сети, принимаются меры для того, чтобы установить допроверочным путем реальность этих фактов, установить, в каком магазине было куплено питание, когда выложена запись, кто ее разместил, ведь по сути - это аноним", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220903/tabletki-1814208741.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564972167_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_160857570b92a25c1bace5b10f8627c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Происшествия
16:24 19.09.2022
 
Роспотребнадзор в ЯНАО проверит сообщение о мертвой мыши в детском питании

Роспотребнадзор проверит сообщение о мертвой мыши в тюбике детского питания в Муравленко

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в медиабанкРоспотребнадзор
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Роспотребнадзор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор ведет допроверочные мероприятия после информации об обнаружении мертвой мыши в тюбике детского питания в Муравленко в ЯНАО, сообщили РИА Новости в городском отделе регионального управления ведомства.
По информации в социальных сетях, женщина из Муравленко купила детское яблочное питание, а когда стала наливать ребенку лакомство, нащупала в упаковке пюре что-то плотное. Она разрезала тюбик и обнаружила внутри нечто похожее на мертвого грызуна.
"Ведутся допроверочные мероприятия на установление достоверности информации, размещенной в социальной сети, принимаются меры для того, чтобы установить допроверочным путем реальность этих фактов, установить, в каком магазине было куплено питание, когда выложена запись, кто ее разместил, ведь по сути - это аноним", - сказал собеседник агентства.
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 12:51
В Рязани проверят информацию о детях, евших на улице выброшенные таблетки
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссияЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала