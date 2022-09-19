https://ria.ru/20220919/rospotrebnadzor-1817902807.html
Роспотребнадзор в ЯНАО проверит сообщение о мертвой мыши в детском питании
Роспотребнадзор в ЯНАО проверит сообщение о мертвой мыши в детском питании - РИА Новости, 19.09.2022
Роспотребнадзор в ЯНАО проверит сообщение о мертвой мыши в детском питании
Роспотребнадзор ведет допроверочные мероприятия после информации об обнаружении мертвой мыши в тюбике детского питания в Муравленко в ЯНАО, сообщили РИА Новости РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:24
2022-09-19T16:24
2022-09-19T16:24
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564972167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08e604b801db21ee8a982949bb881944.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор ведет допроверочные мероприятия после информации об обнаружении мертвой мыши в тюбике детского питания в Муравленко в ЯНАО, сообщили РИА Новости в городском отделе регионального управления ведомства.По информации в социальных сетях, женщина из Муравленко купила детское яблочное питание, а когда стала наливать ребенку лакомство, нащупала в упаковке пюре что-то плотное. Она разрезала тюбик и обнаружила внутри нечто похожее на мертвого грызуна."Ведутся допроверочные мероприятия на установление достоверности информации, размещенной в социальной сети, принимаются меры для того, чтобы установить допроверочным путем реальность этих фактов, установить, в каком магазине было куплено питание, когда выложена запись, кто ее разместил, ведь по сути - это аноним", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220903/tabletki-1814208741.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564972167_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_160857570b92a25c1bace5b10f8627c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Происшествия
Роспотребнадзор в ЯНАО проверит сообщение о мертвой мыши в детском питании
Роспотребнадзор проверит сообщение о мертвой мыши в тюбике детского питания в Муравленко
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор ведет допроверочные мероприятия после информации об обнаружении мертвой мыши в тюбике детского питания в Муравленко в ЯНАО, сообщили РИА Новости в городском отделе регионального управления ведомства.
По информации в социальных сетях, женщина из Муравленко купила детское яблочное питание, а когда стала наливать ребенку лакомство, нащупала в упаковке пюре что-то плотное. Она разрезала тюбик и обнаружила внутри нечто похожее на мертвого грызуна.
"Ведутся допроверочные мероприятия на установление достоверности информации, размещенной в социальной сети, принимаются меры для того, чтобы установить допроверочным путем реальность этих фактов, установить, в каком магазине было куплено питание, когда выложена запись, кто ее разместил, ведь по сути - это аноним", - сказал собеседник агентства.