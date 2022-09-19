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Песков назвал заявления Польши о репарациях оголтелой русофобией

Песков назвал заявления Польши о репарациях оголтелой русофобией - РИА Новости, 19.09.2022

Песков назвал заявления Польши о репарациях оголтелой русофобией

Требования Польши репараций от России - оголтелая русофобия и нездравый политический экстремизм, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:04

2022-09-19T12:04

2022-09-19T12:19

польша

в мире

анджей дуда

ярослав качиньский

варшава

россия

право и справедливость

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Требования Польши репараций от России - оголтелая русофобия и нездравый политический экстремизм, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В Варшаве, к сожалению, целый ряд политиков заходится в каком-то нездравом политическом экстремизме, по-другому это вряд ли можно назвать, они вредят престижу своей страны и существенно осложняют контакты своей страны не только с Россией, там уже трудно что-то усложнить, там все предельно усложнилось, но и усложняют свои интересы со своими союзниками, я имею в виду ситуацию с Германией", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Москве относятся к заявлению президента Польши Анджея Дуды о репарациях от России.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. При этом польские политики неоднократно заявляли, что надеются получить репарации не только от Германии, но и от России. Несколько лет назад глава "Права и справедливости" Ярослав Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Его поддержали многие польские политики. Так, замминистра иностранных дел Павел Яблонский заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России. Идею потребовать репарации от России поддержал недавно и Дуда.

https://ria.ru/20220916/polsha-1817160613.html

польша

варшава

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польша, в мире, анджей дуда, ярослав качиньский, варшава, россия, право и справедливость