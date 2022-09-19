https://ria.ru/20220919/remont-1817795317.html

В Подмосковье усилят контроль на объектах капитального ремонта

В Подмосковье усилят контроль на объектах капитального ремонта - РИА Новости, 19.09.2022

В Подмосковье усилят контроль на объектах капитального ремонта

Контроль за соблюдением техники безопасности усилят на объектах капитального ремонта на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T11:25

2022-09-19T11:25

2022-09-19T11:27

новости подмосковья

капремонт

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Контроль за соблюдением техники безопасности усилят на объектах капитального ремонта на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья."Продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов, школ, поликлиник и других важных для региона объектов - здесь каждая из работ проходит под пристальным контролем экспертов строительного контроля", – приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.По его словам, для недопущения порчи имущества собственников, регулярно проводится проверка проведения охранных мероприятий. Особое внимание уделяется соблюдению культуры производства работ. Также пристальное внимание уделяется соблюдению требований безопасности и наличию у каждого из работников на объектах средств индивидуальной защиты, касок, страховочных поясов.

https://ria.ru/20220916/gazosnabzhenie-1817188063.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

капремонт, московская область (подмосковье)