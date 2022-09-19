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В Подмосковье усилят контроль на объектах капитального ремонта - РИА Новости, 19.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220919/remont-1817795317.html
В Подмосковье усилят контроль на объектах капитального ремонта
В Подмосковье усилят контроль на объектах капитального ремонта - РИА Новости, 19.09.2022
В Подмосковье усилят контроль на объектах капитального ремонта
Контроль за соблюдением техники безопасности усилят на объектах капитального ремонта на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:25
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новости подмосковья
капремонт
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Контроль за соблюдением техники безопасности усилят на объектах капитального ремонта на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья."Продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов, школ, поликлиник и других важных для региона объектов - здесь каждая из работ проходит под пристальным контролем экспертов строительного контроля", – приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.По его словам, для недопущения порчи имущества собственников, регулярно проводится проверка проведения охранных мероприятий. Особое внимание уделяется соблюдению культуры производства работ. Также пристальное внимание уделяется соблюдению требований безопасности и наличию у каждого из работников на объектах средств индивидуальной защиты, касок, страховочных поясов.
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капремонт, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Капремонт, Московская область (Подмосковье)
11:25 19.09.2022 (обновлено: 11:27 19.09.2022)
 

В Подмосковье усилят контроль на объектах капитального ремонта

© РИА Новости / Яков АндреевКапитальный ремонт в клинической больнице
Капитальный ремонт в клинической больнице - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Контроль за соблюдением техники безопасности усилят на объектах капитального ремонта на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
"Продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов, школ, поликлиник и других важных для региона объектов - здесь каждая из работ проходит под пристальным контролем экспертов строительного контроля", – приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.
Сотрудник газовой службы - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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План по ремонту систем газоснабжения в Подмосковье выполнен на 99%
По его словам, для недопущения порчи имущества собственников, регулярно проводится проверка проведения охранных мероприятий. Особое внимание уделяется соблюдению культуры производства работ. Также пристальное внимание уделяется соблюдению требований безопасности и наличию у каждого из работников на объектах средств индивидуальной защиты, касок, страховочных поясов.
 
Новости ПодмосковьяКапремонтМосковская область (Подмосковье)
 
 
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