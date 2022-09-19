https://ria.ru/20220919/rebenok-1817828653.html
Риск детской нищеты в Германии стал рекордным с 2015 года
Риск детской нищеты в Германии стал рекордным с 2015 года - РИА Новости, 19.09.2022
Риск детской нищеты в Германии стал рекордным с 2015 года
В Германии риск детской нищеты вырос до 20,8%, что является самым большим показателем с 2015 года, следует из ответа федерального министерства труда и... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:00
2022-09-19T13:00
2022-09-19T13:00
в мире
германия
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БЕРЛИН, 19 сен – РИА Новости. В Германии риск детской нищеты вырос до 20,8%, что является самым большим показателем с 2015 года, следует из ответа федерального министерства труда и социальных вопросов на соответствующий запрос парламентской фракции партии "Левые", данные которого приводит издание Augsburger Allgemeine Zeitung.Дети в ФРГ считаются подверженными риску бедности, если они живут в домохозяйствах с менее чем 60% от медианного дохода всего населения."Детская бедность в Германии уже много лет остается на уровне 20%. Иногда он чуть падает, но в настоящее время он подрос. Как следует из ответа федерального министерства труда на запрос фракции "Левые", 2021 год закончился с показателем в 20,8%. Годом ранее он составлял 20,4%", - пишет газета, в распоряжении которой оказался ответ министерства.В интервью газете лидер левой парламентской группы Дитмар Барч отметил, что тем самым "детская бедность в Германии достигла нового печального рекорда"."В связи с инфляцией и стремительным ростом цен на энергоносители грозит риск дальнейшего значительного роста детской бедности", - подчеркнул он.Правительственной коалиции необходимо включить "базовую защиту детей от бедности" в третий пакет помощи, так как запланированного повышения детского пособия на 18 евро явно недостаточно, отметил Барч.
https://ria.ru/20220919/elektrichestvo-1817794426.html
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия
Риск детской нищеты в Германии стал рекордным с 2015 года
В правительстве Германии рассказали, что каждый пятый ребенок находится на грани нищеты
БЕРЛИН, 19 сен – РИА Новости.
В Германии риск детской нищеты вырос до 20,8%, что является самым большим показателем с 2015 года, следует из ответа федерального министерства труда и социальных вопросов на соответствующий запрос парламентской фракции партии "Левые", данные которого приводит издание Augsburger Allgemeine Zeitung
.
Дети в ФРГ считаются подверженными риску бедности, если они живут в домохозяйствах с менее чем 60% от медианного дохода всего населения.
"Детская бедность в Германии уже много лет остается на уровне 20%. Иногда он чуть падает, но в настоящее время он подрос. Как следует из ответа федерального министерства труда на запрос фракции "Левые", 2021 год закончился с показателем в 20,8%. Годом ранее он составлял 20,4%", - пишет газета, в распоряжении которой оказался ответ министерства.
В интервью газете лидер левой парламентской группы Дитмар Барч отметил, что тем самым "детская бедность в Германии достигла нового печального рекорда".
"В связи с инфляцией и стремительным ростом цен на энергоносители грозит риск дальнейшего значительного роста детской бедности", - подчеркнул он.
Правительственной коалиции необходимо включить "базовую защиту детей от бедности" в третий пакет помощи, так как запланированного повышения детского пособия на 18 евро явно недостаточно, отметил Барч.