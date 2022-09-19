https://ria.ru/20220919/rabota-1817783448.html

Число безработных в ЯНАО снизилось на треть – до 1,1 тысячи человек

Число безработных в ЯНАО снизилось на треть – до 1,1 тысячи человек - РИА Новости, 19.09.2022

Число безработных в ЯНАО снизилось на треть – до 1,1 тысячи человек

Число безработных в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) снизилось на треть, до 1,1 тысячи человек, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:41

2022-09-19T10:41

2022-09-19T10:41

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

россия

безработица

работа

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Число безработных в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) снизилось на треть, до 1,1 тысячи человек, сообщает пресс-служба губернатора региона."Ситуация на рынке труда на Ямале остается стабильной. Так, численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, с начала года снизилась на 29% и составляет 1,1 тысячи человек. По уровню безработицы регион со значением 1,6% входит в тройку субъектов России с самым низким показателем", - говорится в сообщении.В окружном банке вакансий числятся более 18 тысяч свободных рабочих мест. Наиболее востребованными на региональном рынке труда являются водители, машинисты, продавцы, электромонтеры, инженеры, электрогазосварщики, монтажники, повара, учителя, врачи и специалисты в сфере услуг.С целью сохранения уровня занятости на Ямале реализуются мероприятия по содействию в трудоустройстве граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Также специалисты службы занятости оказывают помощь в подготовке резюме и получении навыков самопрезентации, в профессиональном ориентировании с целью выбора своего места на рынке труда, организации собственного дела, профессиональном развитии и приобретении новых компетенций. Участниками мероприятий стали 22 тысячи ямальцев, уточняют власти.В рамках нацпроекта "Демография" для 400 жителей Ямала организовано обучение в ведущих вузах страны.

https://ria.ru/20220912/vypuskniki-1816174303.html

ямал

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, россия, безработица, работа