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Число безработных в ЯНАО снизилось на треть – до 1,1 тысячи человек
Число безработных в ЯНАО снизилось на треть – до 1,1 тысячи человек - РИА Новости, 19.09.2022
Число безработных в ЯНАО снизилось на треть – до 1,1 тысячи человек
Число безработных в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) снизилось на треть, до 1,1 тысячи человек, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:41
2022-09-19T10:41
2022-09-19T10:41
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
россия
безработица
работа
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Число безработных в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) снизилось на треть, до 1,1 тысячи человек, сообщает пресс-служба губернатора региона."Ситуация на рынке труда на Ямале остается стабильной. Так, численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, с начала года снизилась на 29% и составляет 1,1 тысячи человек. По уровню безработицы регион со значением 1,6% входит в тройку субъектов России с самым низким показателем", - говорится в сообщении.В окружном банке вакансий числятся более 18 тысяч свободных рабочих мест. Наиболее востребованными на региональном рынке труда являются водители, машинисты, продавцы, электромонтеры, инженеры, электрогазосварщики, монтажники, повара, учителя, врачи и специалисты в сфере услуг.С целью сохранения уровня занятости на Ямале реализуются мероприятия по содействию в трудоустройстве граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Также специалисты службы занятости оказывают помощь в подготовке резюме и получении навыков самопрезентации, в профессиональном ориентировании с целью выбора своего места на рынке труда, организации собственного дела, профессиональном развитии и приобретении новых компетенций. Участниками мероприятий стали 22 тысячи ямальцев, уточняют власти.В рамках нацпроекта "Демография" для 400 жителей Ямала организовано обучение в ведущих вузах страны.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ямал, россия, безработица, работа
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Россия, Безработица, Работа
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Число безработных в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) снизилось на треть, до 1,1 тысячи человек, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Ситуация на рынке труда на Ямале
остается стабильной. Так, численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, с начала года снизилась на 29% и составляет 1,1 тысячи человек. По уровню безработицы регион со значением 1,6% входит в тройку субъектов России
с самым низким показателем", - говорится в сообщении.
В окружном банке вакансий числятся более 18 тысяч свободных рабочих мест. Наиболее востребованными на региональном рынке труда являются водители, машинисты, продавцы, электромонтеры, инженеры, электрогазосварщики, монтажники, повара, учителя, врачи и специалисты в сфере услуг.
С целью сохранения уровня занятости на Ямале реализуются мероприятия по содействию в трудоустройстве граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Также специалисты службы занятости оказывают помощь в подготовке резюме и получении навыков самопрезентации, в профессиональном ориентировании с целью выбора своего места на рынке труда, организации собственного дела, профессиональном развитии и приобретении новых компетенций. Участниками мероприятий стали 22 тысячи ямальцев, уточняют власти.
В рамках нацпроекта "Демография" для 400 жителей Ямала организовано обучение в ведущих вузах страны.
"Для оперативного реагирования на происходящие изменения службой занятости населения в ежедневном режиме проводится мониторинг. Имеющиеся меры позволяют сохранять стабильную ситуацию на рынке труда", - приводятся в сообщении слова директора департамента занятости населения ЯНАО Ольги Акининой.