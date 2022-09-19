https://ria.ru/20220919/putin-1817814104.html

Лучше, если позицию России разъяснит Европе Путин, заявил Песков

Лучше, если позицию России разъяснит Европе Путин, заявил Песков - РИА Новости, 19.09.2022

Лучше, если позицию России разъяснит Европе Путин, заявил Песков

Лучше, если президент РФ Владимир Путин в беседе с европейскими лидерами от своего лица объяснит позицию России, чем это сделают из-за океана, заявил... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:30

2022-09-19T12:30

2022-09-19T12:30

владимир путин

эммануэль макрон

россия

европа

франция

в мире

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лучше, если президент РФ Владимир Путин в беседе с европейскими лидерами от своего лица объяснит позицию России, чем это сделают из-за океана, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Зачастую без прямых контактов невозможно довести информацию от первого лица. И нам бывает гораздо лучше, если Путин разъяснит своему визави нашу позицию, чем эту позицию будут, например, кому-то объяснять из-за океана. Все-таки первоисточник - это гораздо надежнее. И, конечно же, любые, самые сложные проблемы, они решаются только путем диалога", - сказал Песков, говоря об общении Путина с европейскими лидерами, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

https://ria.ru/20220919/polyaki-1817813465.html

россия

европа

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, эммануэль макрон, россия, европа, франция, в мире