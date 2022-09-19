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Лучше, если позицию России разъяснит Европе Путин, заявил Песков - РИА Новости, 19.09.2022
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Лучше, если позицию России разъяснит Европе Путин, заявил Песков
Лучше, если позицию России разъяснит Европе Путин, заявил Песков - РИА Новости, 19.09.2022
Лучше, если позицию России разъяснит Европе Путин, заявил Песков
Лучше, если президент РФ Владимир Путин в беседе с европейскими лидерами от своего лица объяснит позицию России, чем это сделают из-за океана, заявил... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:30
2022-09-19T12:30
владимир путин
эммануэль макрон
россия
европа
франция
в мире
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лучше, если президент РФ Владимир Путин в беседе с европейскими лидерами от своего лица объяснит позицию России, чем это сделают из-за океана, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Зачастую без прямых контактов невозможно довести информацию от первого лица. И нам бывает гораздо лучше, если Путин разъяснит своему визави нашу позицию, чем эту позицию будут, например, кому-то объяснять из-за океана. Все-таки первоисточник - это гораздо надежнее. И, конечно же, любые, самые сложные проблемы, они решаются только путем диалога", - сказал Песков, говоря об общении Путина с европейскими лидерами, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
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владимир путин, эммануэль макрон, россия, европа, франция, в мире
Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Россия, Европа, Франция, В мире
12:30 19.09.2022
 
Лучше, если позицию России разъяснит Европе Путин, заявил Песков

Песков: лучше, если позицию России разъяснит Европе Путин, чем визави из-за океана

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лучше, если президент РФ Владимир Путин в беседе с европейскими лидерами от своего лица объяснит позицию России, чем это сделают из-за океана, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Зачастую без прямых контактов невозможно довести информацию от первого лица. И нам бывает гораздо лучше, если Путин разъяснит своему визави нашу позицию, чем эту позицию будут, например, кому-то объяснять из-за океана. Все-таки первоисточник - это гораздо надежнее. И, конечно же, любые, самые сложные проблемы, они решаются только путем диалога", - сказал Песков, говоря об общении Путина с европейскими лидерами, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

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