https://ria.ru/20220919/putin-1817814104.html
Лучше, если позицию России разъяснит Европе Путин, заявил Песков
Лучше, если позицию России разъяснит Европе Путин, заявил Песков - РИА Новости, 19.09.2022
Лучше, если позицию России разъяснит Европе Путин, заявил Песков
Лучше, если президент РФ Владимир Путин в беседе с европейскими лидерами от своего лица объяснит позицию России, чем это сделают из-за океана, заявил... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:30
2022-09-19T12:30
2022-09-19T12:30
владимир путин
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лучше, если президент РФ Владимир Путин в беседе с европейскими лидерами от своего лица объяснит позицию России, чем это сделают из-за океана, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Зачастую без прямых контактов невозможно довести информацию от первого лица. И нам бывает гораздо лучше, если Путин разъяснит своему визави нашу позицию, чем эту позицию будут, например, кому-то объяснять из-за океана. Все-таки первоисточник - это гораздо надежнее. И, конечно же, любые, самые сложные проблемы, они решаются только путем диалога", - сказал Песков, говоря об общении Путина с европейскими лидерами, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
https://ria.ru/20220919/polyaki-1817813465.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, эммануэль макрон, россия, европа, франция, в мире
Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Россия, Европа, Франция, В мире
Лучше, если позицию России разъяснит Европе Путин, заявил Песков
Песков: лучше, если позицию России разъяснит Европе Путин, чем визави из-за океана