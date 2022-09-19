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Жители Молдавии протестуют против роста цен - РИА Новости, 19.09.2022
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Жители Молдавии протестуют против роста цен
Жители Молдавии протестуют против роста цен - РИА Новости, 19.09.2022
Жители Молдавии протестуют против роста цен
Возмущение жителей вызывают увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Руководство страны... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:35
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молдавия
кишинев
россия
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Возмущение жителей вызывают увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ. По данным организаторов, на протесты в Кишиневе пришли около 45 тысяч человек.
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Жители Молдавии протестуют против роста цен
Возмущение жителей вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ. По данным организаторов, на протесты в Кишиневе пришли около 45 тысяч человек.
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молдавия, кишинев, россия, видео
Молдавия, Кишинев, Россия
Жители Молдавии протестуют против роста цен
Возмущение жителей вызывают увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ. По данным организаторов, на протесты в Кишиневе пришли около 45 тысяч человек.
2022-09-19T13:35
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13:35 19.09.2022
 

Жители Молдавии протестуют против роста цен

Читать ria.ru в
Возмущение жителей вызывают увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ. По данным организаторов, на протесты в Кишиневе пришли около 45 тысяч человек.
 
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