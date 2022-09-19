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Жители Молдавии протестуют против роста цен

Жители Молдавии протестуют против роста цен - РИА Новости, 19.09.2022

Жители Молдавии протестуют против роста цен

Возмущение жителей вызывают увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Руководство страны... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:35

2022-09-19T13:35

2022-09-19T13:35

молдавия

кишинев

россия

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Возмущение жителей вызывают увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ. По данным организаторов, на протесты в Кишиневе пришли около 45 тысяч человек.

молдавия

кишинев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители Молдавии протестуют против роста цен Возмущение жителей вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ. По данным организаторов, на протесты в Кишиневе пришли около 45 тысяч человек. 2022-09-19T13:35 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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молдавия, кишинев, россия, видео