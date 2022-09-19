Фильм "Три тысячи лет желаний" возглавил прокат в России и СНГ за уикенд

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Фильм режиссера Джорджа Миллера "Три тысячи лет желаний" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 43,3 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.По сюжету картины, британская лингвистка Алетея прилетает из Лондона в Стамбул, чтобы прочитать курс лекций по нарративу. Уже в аэропорту женщина начинает видеть загадочных существ, а когда в одной из многочисленных сувенирных лавочек покупает стеклянную бутылочку и пытается ее отмыть, перед ней возникает самый настоящий джинн. Алетея не торопится загадывать три желания, ей интереснее послушать его историю. Джинн начинает свой рассказ — на протяжении трех тысячелетий у него было три заключения в сосуды, и каждый раз ему не удавалось освободиться из-за большой симпатии к женщинам.Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Джиперс Криперс: Возрожденный", собравший 35 миллионов рублей за прошедший уикенд. Картина рассказывает о девушке Лейн. Решив отправиться со своим парнем на Horror Hound Festival, она не испытывает радости. По мере приближения события девушку начинают мучить предчувствия и тревожные видения. В разгар фестиваля Лейн уже уверена, что происходит нечто сверхъестественное, и она находится в эпицентре ужасающего события.На третьем месте фильм "Билет в рай" со сборами 14 миллионов рублей в странах СНГ без России и Белоруссии. Мультфильм рассказывает о разведенной паре, которая вынуждена объединиться, чтобы поехать на Бали и помешать дочери Лили выйти замуж за местного парня. По их мнению, девушка совершает ту же ошибку, что и они 25 лет назад.Четвертую позицию в рейтинге занял фильм "Календарь ма(й)я" со сборами в 13,8 миллиона рублей. Картина рассказывает о фантастических приключениях современных подростков, жизнь которых по вине одного из них начинает двигаться в обратном направлении. Им придется не только прожить заново прошедшие дни, но и пережить события, которые в дальнейшем изменят жизнь их близких и их самих. Только поступок главного героя может выключить таинственный механизм, определяющий ход времени.Замыкает пятерку лидеров российский фильм "Начать сначала" Ирины Гобозашвили, собравший за выходные 12,4 миллиона рублей. Фильм рассказывает о главном тренере сборной России по регби, который возвращается в родной городок. Ему нужно начать все сначала — стать обычным физруком, собрать команду и сделать ее чемпионом. Но команда — это слишком яркое определение для парней, которые терпеть друг друга не могут. Вчерашним хулиганам придется объединиться, чтобы получить право на лучшую жизнь и освоить самый джентльменский вид спорта.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Фильм режиссера Джорджа Миллера "Три тысячи лет желаний" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 43,3 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
По сюжету картины, британская лингвистка Алетея прилетает из Лондона в Стамбул, чтобы прочитать курс лекций по нарративу. Уже в аэропорту женщина начинает видеть загадочных существ, а когда в одной из многочисленных сувенирных лавочек покупает стеклянную бутылочку и пытается ее отмыть, перед ней возникает самый настоящий джинн. Алетея не торопится загадывать три желания, ей интереснее послушать его историю. Джинн начинает свой рассказ — на протяжении трех тысячелетий у него было три заключения в сосуды, и каждый раз ему не удавалось освободиться из-за большой симпатии к женщинам.
Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Джиперс Криперс: Возрожденный", собравший 35 миллионов рублей за прошедший уикенд. Картина рассказывает о девушке Лейн. Решив отправиться со своим парнем на Horror Hound Festival, она не испытывает радости. По мере приближения события девушку начинают мучить предчувствия и тревожные видения. В разгар фестиваля Лейн уже уверена, что происходит нечто сверхъестественное, и она находится в эпицентре ужасающего события.
На третьем месте фильм "Билет в рай" со сборами 14 миллионов рублей в странах СНГ без России и Белоруссии. Мультфильм рассказывает о разведенной паре, которая вынуждена объединиться, чтобы поехать на Бали и помешать дочери Лили выйти замуж за местного парня. По их мнению, девушка совершает ту же ошибку, что и они 25 лет назад.
Четвертую позицию в рейтинге занял фильм "Календарь ма(й)я" со сборами в 13,8 миллиона рублей. Картина рассказывает о фантастических приключениях современных подростков, жизнь которых по вине одного из них начинает двигаться в обратном направлении. Им придется не только прожить заново прошедшие дни, но и пережить события, которые в дальнейшем изменят жизнь их близких и их самих. Только поступок главного героя может выключить таинственный механизм, определяющий ход времени.
Замыкает пятерку лидеров российский фильм "Начать сначала" Ирины Гобозашвили, собравший за выходные 12,4 миллиона рублей. Фильм рассказывает о главном тренере сборной России по регби, который возвращается в родной городок. Ему нужно начать все сначала — стать обычным физруком, собрать команду и сделать ее чемпионом. Но команда — это слишком яркое определение для парней, которые терпеть друг друга не могут. Вчерашним хулиганам придется объединиться, чтобы получить право на лучшую жизнь и освоить самый джентльменский вид спорта.
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