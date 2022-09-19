https://ria.ru/20220919/programmirovanie-1817874756.html

Новое российское ПО для МРТ увеличит скорость работы рентгенологов

Новое российское ПО для МРТ увеличит скорость работы рентгенологов - РИА Новости, 19.09.2022

Новое российское ПО для МРТ увеличит скорость работы рентгенологов

Новое отечественное программное обеспечение (ПО) для магнитно-резонансной томографии (МРТ) увеличит скорость работы рентгенологов в два раза, сообщили РИА... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:01

2022-09-19T15:01

2022-09-19T15:01

технологии

россия

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151688/15/1516881593_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_adda2610db723d54fc468db6f0bb1391.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Новое отечественное программное обеспечение (ПО) для магнитно-резонансной томографии (МРТ) увеличит скорость работы рентгенологов в два раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).Проект доработки радиологической информационной системы (РИС) реализует "Объединенное IT-пространство" (входит в ГК "Эксперт") с использованием средств гранта РФРИТ. Сумма гранта составила 39,5 миллиона рублей, а общая сумма инвестиций в проект - 84,4 миллиона рублей.Завершить реализацию проекта планируется в октябре 2022 года, а ввести систему в эксплуатацию - уже в четвертом квартале этого года. После начала ее работы к РИС смогут присоединиться любые медучреждения России и СНГ.Отмечается, что РИС будет включать в себя более десяти различных модулей. Так, например, один из модулей с помощью формирования умных шаблонов будет помогать врачам описывать МРТ-снимки пациентов."Наша радиологическая информационная система не только ускоряет процесс описания снимков. С помощью искусственного интеллекта РИС может указать на заболевание или возможный диагноз пациента, который выявляется в ходе МРТ. На основе его подсказок врач сможет назначать дополнительные исследования. Для того чтобы данная функция была реализована, наши ИT-специалисты уже более полугода обучают нейросеть", - рассказала директор компании-разработчика Оксана Волкова, чьи слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220916/po-1817153502.html

https://ria.ru/20220913/po-1816515888.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, снг