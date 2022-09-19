https://ria.ru/20220919/programmirovanie-1817874756.html
Новое российское ПО для МРТ увеличит скорость работы рентгенологов
Новое российское ПО для МРТ увеличит скорость работы рентгенологов - РИА Новости, 19.09.2022
Новое российское ПО для МРТ увеличит скорость работы рентгенологов
Новое отечественное программное обеспечение (ПО) для магнитно-резонансной томографии (МРТ) увеличит скорость работы рентгенологов в два раза, сообщили РИА... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:01
2022-09-19T15:01
2022-09-19T15:01
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Новое отечественное программное обеспечение (ПО) для магнитно-резонансной томографии (МРТ) увеличит скорость работы рентгенологов в два раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).Проект доработки радиологической информационной системы (РИС) реализует "Объединенное IT-пространство" (входит в ГК "Эксперт") с использованием средств гранта РФРИТ. Сумма гранта составила 39,5 миллиона рублей, а общая сумма инвестиций в проект - 84,4 миллиона рублей.Завершить реализацию проекта планируется в октябре 2022 года, а ввести систему в эксплуатацию - уже в четвертом квартале этого года. После начала ее работы к РИС смогут присоединиться любые медучреждения России и СНГ.Отмечается, что РИС будет включать в себя более десяти различных модулей. Так, например, один из модулей с помощью формирования умных шаблонов будет помогать врачам описывать МРТ-снимки пациентов."Наша радиологическая информационная система не только ускоряет процесс описания снимков. С помощью искусственного интеллекта РИС может указать на заболевание или возможный диагноз пациента, который выявляется в ходе МРТ. На основе его подсказок врач сможет назначать дополнительные исследования. Для того чтобы данная функция была реализована, наши ИT-специалисты уже более полугода обучают нейросеть", - рассказала директор компании-разработчика Оксана Волкова, чьи слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20220916/po-1817153502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, снг
Новое российское ПО для МРТ увеличит скорость работы рентгенологов
РФРИТ: новое российское ПО для МРТ увеличит скорость работы рентгенологов в два раза
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Новое отечественное программное обеспечение (ПО) для магнитно-резонансной томографии (МРТ) увеличит скорость работы рентгенологов в два раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).
Проект доработки радиологической информационной системы (РИС) реализует "Объединенное IT-пространство" (входит в ГК "Эксперт") с использованием средств гранта РФРИТ. Сумма гранта составила 39,5 миллиона рублей, а общая сумма инвестиций в проект - 84,4 миллиона рублей.
Завершить реализацию проекта планируется в октябре 2022 года, а ввести систему в эксплуатацию - уже в четвертом квартале этого года. После начала ее работы к РИС смогут присоединиться любые медучреждения России
и СНГ
.
"Новое отечественное программное обеспечение для магнитно-резонансной томографии (МРТ) позволит увеличить скорость работы врачей-рентгенологов в два раза без потери качества диагностики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что РИС будет включать в себя более десяти различных модулей. Так, например, один из модулей с помощью формирования умных шаблонов будет помогать врачам описывать МРТ-снимки пациентов.
"Наша радиологическая информационная система не только ускоряет процесс описания снимков. С помощью искусственного интеллекта РИС может указать на заболевание или возможный диагноз пациента, который выявляется в ходе МРТ. На основе его подсказок врач сможет назначать дополнительные исследования. Для того чтобы данная функция была реализована, наши ИT-специалисты уже более полугода обучают нейросеть", - рассказала директор компании-разработчика Оксана Волкова, чьи слова приводятся в сообщении.